Европейские новости на русском языке

Бомба замедленного действия для Путина и Трампа

Законопроект о новых американских санкциях является бомбой замедленного действия для Дональда Трампа и Владимира Путина, пишет обозреватель Guardian Натали Нугеред.

"Россия очень хотела бы избавиться от международных санкций, наложенных в 2014 году после военного вторжения и аннексии части территории Украины. Их особо не обсуждают в Британии, но они важны", - пишет автор.

Одной из тем обсуждений небезызвестной встречи в июне 2016 года между представителями России и членами избирательной команды Трампа, среди которых был и Трамп-младший, стало облегчение санкций.

Хиллари Клинтон занимала должность госсекретаря, когда были введены санкции. Это стало одной из важных причин, почему путинская система и ее армия хакеров, ботов и троллей делала все возможное, чтобы ее дискредитировать, пишет Нугеред.

Но Владимиру Путину требуется снятие европейских санкций ничуть не меньше американских. Российские деньги заполонили Европу. В книге "Россия и западные крайне правые" политолога Антона Шеховцова проводит четкую параллель между поддержкой Кремлем популистских движений в Европе и осуждением их лидерами санкций против России, сообщает газета.

Пока ситуация развивается медленно, но в феврале может дойти до точки кипения, когда, скорее всего, будет одобрен новый законопроект, предусматривающий введение новых обширных санкций. Дональд Трамп с неохотой подписал его в августе после того, как документ был практически единогласно одобрен палатой представителей.

В нем, в частности, говорится, что к февралю 2018 года администрация США должна предоставить подробный отчет в конгресс, в котором будут названы самые влиятельные олигархи России, их отношения с Путиным, доказательства коррупции, примерная оценка их состояний и источники доходов.

В отношении многих могут быть введены персональные санкции, что среди прочего подразумевает заморозку активов и запрет на поездки, отмечает Нугеред.

Внимательно изучат не только самые богатые россияне, но и их семьи, а также все, с кем они ведут дела на Западе. Таким образом, масштаб нового законопроекта превышает все предыдущие меры, принимавшиеся в отношении приближенных Путина. В том, что касается санкций, и в зависимости от его реализации, у новых мер есть потенциал дестабилизировать режим, а не только стать мелкой неприятностью для нескольких человек в окружении Путина, полагает Guardian.

"Как результат, среди российских олигархов началась паника. Бывший помощник госсекретаря в администрации Барака Обамы Дэн Фрайд, ныне работающий в аналитическом центре Atlantic Council, недавно рассказал мне, что раньше ничего подобного он не видел. Российские олигархи пачками высаживаются в Вашингтоне с лоббистами и юристами, чтобы понять, чего им ждать", - пишет обозреватель.

"Они хотят знать, будет ли составлен черный список с именами", - приводит издание слова Фрайда, который чувствует отчаяние в их действиях. По данным газеты Moscow Times, российские богачи не знают, как нивелировать грядущие убытки. Некоторые юридические фирмы рекомендуют клиентам оформить развод с женами и зарегистрировать все свои активы на их имя, чтобы сохранить свои средства, сообщает газета.

Персонифицированные санкции, направленные против олигархов, создают проблему для власти Путина. Россия является авторитарной клептократией. Преданность элит президенту во многом зиждется на защите, которую он может им гарантировать. Путин готовится к перевыборам, назначенным на март, но ему необходимо удостовериться, что построенная им система управления останется в целости.

Олигархам претят санкции, особенно те, из-за которых им становится сложнее наслаждаться своими средствами, выведенными за границу. Российский истеблишмент может петь в унисон песню патриотизма, но жить он в основном предпочитает за пределами России, прекрасно понимая, что права на собственность лучше всего гарантированы в местах, где правит закон, пишет автор.

Любой, кто сомневается в том, какой шок может вызвать этот законопроект, может вспомнить закон Магнитского 2012 года, который послужил черновиком для более обширных санкций, введенных в 2014 году, а также новых санкций, одобренных в этом году.

В июле, выступая в юридическом комитете сената, бизнесмен Билл Браудер, приложивший немало усилий для появления закона Магнитского, четко обозначил, насколько важно для Путина, чтобы "система незаконного накопления богатств работала четко". Москва в свою очередь обвинила Браудера в трех убийствах, чтобы попытаться подставить влиятельного критика, отмечает газета.

Хотя Путин и популярен, но олигархи определенно нет. Между тем Трамп говорит, что ему нечего скрывать, и что он доверяет словам Путина, который отрицает какие-либо вмешательства, но на горизонте маячат санкции. "Россию уж очень сильно обложили санкциями. …Они были введены на очень высоком уровне, и это случалось совсем недавно. Сейчас настало время вернуться к примирению", - цитирует президента издание.

Администрации Трампа еще предстоит полностью ратифицировать новые санкции. Есть множество признаков, что она оттягивает время и не спешит с этим. Но часы неумолимо тикают к дате в феврале, незадолго до российских мартовских выборов. Между Трампом и Путиным более 8 тыс. км, но они прекрасно слышат их тиканье, резюмирует автор.

Цена на нефть: противоречия Москвы и Эр-Рияда

В преддверии переговоров в Вене между Россией и ОПЕК становится понятно, что из-за роста цен на нефть между ними возникло препятствие, пишет Financial Times.

Спустя 12 месяцев после того, как ОПЕК и Россия подписали соглашение о снижении добычи нефти, что поспособствовало крупнейшему за последнее время снижению цен на черное золото, стороны вновь встретятся в Вене с одной целью - завершить начатое.

Центральный игрок ОПЕК Саудовская Аравия и Россия, являющаяся крупнейшим экспортером вне картеля, близки к подписанию соглашения, которое продлит ограничения на добычу нефти на 2018 год, что, как считают эксперты, необходимо для истощения существующих запасов и поддержания цен, сообщает газета.

Но отношения между двумя нефтяными супердержавами рискуют ослабеть из-за цели, которая свела их вместе. Рост цены на нефть выше 60 долларов приводит к противоречиям между Москвой и Эр-Риядом.

Россия выразила озабоченность, что рост цен хотя и является в целом полезным для экономики страны, может привести на рынок конкурентов. Российские добывающие компании связаны по рукам соглашением и просят Путина не продлевать его.

В Саудовской Аравии между тем идет борьба с коррупцией, и королевству нужны хорошие цены для увеличения доходов казны, чтобы проводить недавно начатые политические и экономические реформы. Нефтяные трейдеры делают ставку на то, что у Саудовской Аравии и России есть общий интерес не допустить обвал цен, и, судя по словам представителей власти обеих стран, соглашение будет подписано, пишет FT.

Относительно новый союз будет проверен, когда министры встретятся в Вене во вторник. "Скорее всего, исход будет ожидаемым. Без сюрпризов", - сообщил FT один из делегатов ОПЕК, знакомый с ситуацией.

"Но есть и внутреннее обсуждение в России, и очень важно, чтобы они пришли к общему мнению. Если они согласятся на продление договора еще на девять месяцев до конца 2018 года, то так и будет. Но сейчас 100-процентного согласия нет", - добавил он.

Экономически Россия меньше зависит от высоких цен на нефть, чем королевство, и ее волнует лишь то, чтобы не появлялись новые игроки, претендующие на часть рынка. "Россия будет придерживаться политики ограничения лишь до той поры, пока ей это выгодно", - сообщил газете глава компании Petroleum Policy Intelligence Билл Фаррен-Прайс.

Высокие цены на нефть могут привести к укреплению рубля в преддверии президентских выборов в следующем году. "Представители правительства неоднократно заявляли, что слабый рубль гораздо более выгоден для экономики, - рассказали FT в компании Energy Aspects. - Слабый рубль подстегивает конкуренцию и помогает отраслям промышленности, ориентированным на экспорт, а также снижает спрос на импорт".

Из-за опасений России было выдвинуто предложение о продлении соглашения до следующего сентября, сообщил газете делегат ОПЕК. Также существует возможность подписания предварительного соглашения, которое будет вновь обсуждаться в начале 2018 года. Конечно, слово будет за Путиным. Россия видит выгоду в сохранении сделки, поскольку ей требуется содействие Саудовской Аравии в Сирии.

Несмотря на все сомнения, по словам другого делегата ОПЕК, соглашение, скорее всего, будет подписано, поскольку многие трейдеры заложили в свои цены его продление. Негативный сюрприз может привести к падению цен, сообщает газета.

Шпионы как мы: непримечательные агенты КГБ в британской глубинке

В новой порции документов, рассекреченных британской контрразведкой МИ5, рассказывается об одной из самых важных послевоенных операций по раскрытию сети шпионов в Британии, сообщает Times.

Шпионская сеть Портленда, завербованная советской разведкой в 1950-х годах, украла значительные объемы информации из научно-исследовательского центра подводного оружия ВМС, находившегося на острове Портленд. Благодаря этим данным СССР удалось спроектировать новый, более тихий класс субмарин, сообщает газета.

В отличие от "кембриджской пятерки" входившие сеть Портленда были самыми обычными людьми, жившими в пригороде. Они ничем не выделялись. В 1960 году агент ЦРУ по имени Михал Голеньевский сообщил, что за 10 лет до этого польская разведка завербовала агента в администрации военно-морского атташе Британии в Варшаве. Подозрение пало на Генри Хотона - офисного клерка, любителя выпить, отправленного домой из Польши за плохую работу.

Тем не менее вскоре он получил работу в центре исследований адмиралтейства на острове Портленд, сообщает издание.

Хотон начал передавать секреты КГБ примерно в 1956 году. За это ему платили наличными, которые он потратил на автомобили, девушек, отдых в горах и стиральную машину. В середине 1950-х годов он завел интрижку с Этел "Банти" Джи, которая также работала в этом центре и имела доступ к секретным материалам.

"По виду совершенно обычная и говорящая с сильным дорсетским акцентом, было бы сложно найти кого-то еще, кто бы был настолько далек от образа шпионки", - говорится в отчете МИ5.

МИ5 узнала, что Хотон и Джи встречались в Лондоне с Гордоном Лонсдейлом - канадцем, торговавшим музыкальными автоматами и автоматами по продаже жевательной резинки. Настоящим именем Лонсдела было Конон Молодый. Он был хорошо обученным шпионом КГБ.

На допросе в МИ5 бывшая жена Хотона рассказала, что он приносил домой секретные документы, которые возил в Лондон.

"Однажды Хотон вернулся из такой поездки и с радостным возгласом швырнул в воздух купюры, примерно на 150 фунтов", - вспоминает она.

7 января 1961 года Хотон, Джи, Лонсдейл и двое их сообщников были задержаны и приговорены к тюремному заключению. В 1970 году Хотон и Джи были освобождены и впоследствии расписались, сообщает Times.





Обзор подготовил Геннадий Алашеев, bbcrussian.com





ФРАНЦИЯ



28-11-2017



66% «средних французов» считают свою финансовую ситуацию сложной, при этом 73% пока довольны жизнью REUTERS/Stephane Mahe



Французский Национальный институт статистики и экономических исследований (Insee) нарисовал портрет француза со «средними доходами». Выяснилось, что большинство «средних французов» не имеет высшего образования, имеет в собственности недвижимость средней площадью 90 кв. м и считает, что находится «в сложной финансовой ситуации».

Кого записали в группу «средних французов»

Определяя тех, кто может считаться «средними французами», исследователи Insee отталкивались от суммы среднего дохода по стране — 1680 евро в месяц «чистыми» (т.е. после выплаты налогов и социальных взносов). «Средними» записали всех французов, которые зарабатывают в диапазоне до плюс-минус 10% от этой суммы, т. е. от 1510 до 1850 евро в месяц.

В итоге в группу «средние французы» вошло 11 млн 600 тысяч человек (18,7% от числа французов трудоспособного возраста) и она является одной из пяти условных групп по уровню доходов.

Помимо этой группы, социологи также выделяют «бедных» (с доходом ниже 60% от средней зарплаты по стране), «людей со скромным доходом» (до 90% от средней зарплаты), «скорее состоятельных» (от 110%) и «состоятельных» (от 180% и больше).

Уровень образования и профессия

Французы со средними доходами обладают уровнем образования, который чаще всего ниже усредненных показателей по стране. Каждый четвертый закончил только «среднюю школу», еще 28% имеют среднее профессиональное образование и только 21% — высшее (сравните с общим показателем по стране: высшее образование есть у 43% французов).

Может быть, поэтому почти две трети «средних французов» — это рабочие (28,6%) и служащие (34,6%). Больше «рабочих и служащих» только в категории «людей со скромными доходами» (70%). Интересно, что среди бедных «рабочих и служащих» меньше — 57%.

Подавляющее большинство (81,3%) «средних французов» имеют постоянный рабочий контракт — что во Франции является огромным преимуществом, так как уволить такого человека чрезвычайно сложно — и 4% умудряются иметь средний доход, нигде не работая.

Собственность

Почти 2/3 «средних французов» (62%) имеют в собственности недвижимость. Средняя площадь недвижимости — 90 кв.м, средняя стоимость — 190 000 евро. Для сравнения — в среднем по стране собственниками недвижимости являются 57% граждан.

Оценка своей финансовой ситуации

Две трети из числа «средних французов», тем не менее, называют свою финансовую ситуацию «сложной» — 18% говорят о том, что «с большим трудом» дотягивают до зарплаты, или им даже не удается выкрутиться, не залезая в долг, а еще 48% — о том, что к концу месяца «выходят на ноль», но при этом вынуждены «внимательно отслеживать» траты, чтобы случайно не уйти в минус.

Опасения

Чаще всего «средние французы» боятся скатиться в одну из низших социальных категорий и не иметь возможности обеспечить себе достойную старость. При этом, 73% пока довольны своим настоящим.





ГЕРМАНИЯ

Почему немцы не хотят служить в бундесвере?

27.11.2017

Ольга Брайляк Foto: shutterstock.com

В главном оборонном ведомстве ФРГ желают работать всё меньше немецких граждан. Как отмечает немецкая пресса, бундесверу с каждым годом всё труднее проводить набор контрактников. В министерстве обороны сообщают, что число желающих поступить на службу за последнее время существенно снизилось.

С того времени, как Германия отказалась от обязательного призыва на военную службу, прошло уже шесть лет и с тех пор постоянно уменьшается количество немцев, вступающих в ряды вооруженных сил. За первые 8 месяцев этого года контракт заключили 10,1 тыс. человек, что на 15% меньше прошлогодних показателей. Это свежие официальные данные, которые предоставило министерство обороны Германии и опубликовало информационное агентство dpa в конце прошлой недели.

В пресс-службе ведомства также сообщили, что проблема привлечения солдат для службы в бундесвере частично связана и со сложившейся демографической ситуацией в стране. Кроме того, есть целый ряд и других проблем: например, в ведомстве признают, что практически четверть солдат после испытательного срока принимают решение уйти со службы.

С другой стороны, в минобороны обратили внимание на тот факт, что уменьшается число лишь тех военнослужащих, у которых заключенный контракт является первым. Однако, что касается количества тех военнослужащих, с кем контракт заключается повторно, то оно ещё остается довольно высоким. Более того, зафиксирован даже некоторый рост показателей: в 2017 году почти 34 тыс. контрактников продлили свою службу в бундесвере, что по сравнению с прошлым годом больше на 3%. На основе этого немецкое министерство обороны пытается доказать, что привлекательность бундесвера ещё до конца не утрачена среди населения.





ШВЕЦИЯ

Пожарная бригада теперь нуждается в сопровождении штурмовой группы со спецвооружением для въезда в мигрантский квартал

25.11.17 Автор София Терещенко

Уппсалa (Uppsala): После того, как пожарная тревога прозвучала в гараже с пятьюдесятью автомобилями, пожарной бригады нигде не было видно, рассказывает шведское издание Samnytt.se.

По словам свидетеля, людям в пригороде Гоццунды (Gottsunda) пришлось ждать почти час прибытия аварийных служб. Около 10-ти утра, службы экстренной помощи прибыли наконец на место.

Лиза Саннервик, представительница полиции, сказала, что: "Задержка была вызвана в связи с мерами безопасности". Ранее здесь случались нападения на команды быстрого реагирования, и теперь, для обеспечения безопасного сопровождения пожарной команды, в этом квартале, необходимы шлемы и оружие.

Вероятно, это имело отношение к полицейским и жилищным компаниям, проводящим розыски в этом районе, в связи с борьбой с организованной преступностью. Нельзя исключать также, что воспламенившийся гараж в Готцунде был возмездием за ту проделанную работу, которая была проведена ранее на этой неделе.

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