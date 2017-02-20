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опубликовано редакцией на Переводике 20.02.17 20:17
скаут: Miroslav;
 
 

МИД ФРГ прокомментировал признание паспортов ЛДНР Россией

Министерство иностранных дел Германии дало свою оценку известию о том, что Российская Федерация признала паспорта Донецкой и Луганской народных республик. Ситуацию прокомментировал официальный представитель внешнеполитического ведомства ФРГ Мартин Шефер.

«Подписанный президентом Путиным указ о признании Россией выданных в ДНР и ЛНР документов, с нашей точки зрения, однозначно противоречит духу и целям минских соглашений», – Заявил Шефер. Сразу же бросается в глаза красноречивая формулировка о том, что данный шаг российского лидера «противоречит духу и целям» минских договоренностей.

Во-первых, действия Киева, Брюсселя и ОБСЕ уже достаточно давно полностью идут вразрез с целями минских соглашений. Преступная киевская власть обстреливает при помощи артиллерии жилые массивы Донбасса, неся разорение и горе на эту землю, и никому из западных «коллег» нет до этого никакого дела. На сегодняшний день известна огромная масса случаев вопиющего нарушения прав человека, жертвами которого стали простые мирные жители неподконтрольных Киеву территорий. И с каждым днём число подобных случаев неумолимо растёт.

Во-вторых, неужели немецкие дипломаты не знают о том, что регион пребывает в состоянии тяжелейшей блокады, что ещё больше осложняет жизнь людям, проживающим там? Признание паспортов ДНР и ЛНР всего лишь упростит для жителей самопровозглашенных республик процесс пересечения границы с Россией, а это особенно актуально в связи с обострением конфликта на востоке Украины.

Таким образом, получается, что мы вновь столкнулись с однобокой оценкой действий России и событий, которые имеют место сегодня на Донбассе. Немецкие дипломаты, по какой-то странной причине, предпочитают в упор не замечать провокации ВСУ и негативные последствия торговой блокады. С другой стороны, такой подход Запада к конфликту на Украине для России уже давно привычен, и на решении нашего правительства он никак не отразится.

Евгений Радугин


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теги: Германия, Донбасс  
   
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