архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

дата публикации 28.11.17 05:08 скаут: Игорь Львович “Свободная Пресса”,

"Морпехи США ждут момента для высадки в Крым" Россия - 24 ноября 2017 г. Морпехи США ждут момента для высадки в Крым Америка готовится к грандиозной военно-морской реформе

Александр Ситников

Одной из ключевых программ 45-го президента Соединенных Штатов Дональда Трампа, как известно, является модернизация ВМС и увеличение количества боевых кораблей до 350. Об этом сейчас немного позабыли, тем не менее, по данной тематике в Пентагоне идут жаркие споры. По сути, закладывается будущая военно-морская стратегия США. Значит, оттого, что именно будут строить на американских верфях должен зависеть и наш ответ. Вице-адмирал США Томас Мур обозначил общую позицию, которая заключается в увеличении срока эксплуатации уже имеющих надводных кораблей с 25 лет до 50. «Америка не может позволить себе крейсера и эсминцы, которые служат только четверть века, — заявил Мур. — Тем более что раньше их списывали не потому, что были изношены корпуса, а по причине устаревшего вооружения и оборудования». В то же время пентагоновские аналитики утверждают, что пришло время в целом пересмотреть состав флота из-за новых реалий. Поскольку прежние методы воздействия на врагов Америки вряд ли будут эффективны в среднесрочной перспективе. Судя по всему, «новые реалии» обозначились совсем недавно. В частности, полковник Дуглас Кинг и майор Бретт Фридман из лаборатории The Ellis Group, которая занимается фундаментальными исследованиями военных операций Корпуса морской пехоты США, в своих работах, безусловно, опираются на анализ крымских событий весны 2014 года. Иначе не объяснить их выводы, связанные с проблемами десантирования с моря на сушу. Вот что пишут эти аналитики: «Когда прокси-гибридная сила ухудшила ситуацию в сфере безопасности правительства, поддерживаемого Америкой, десантные корабли-амфибии из-за угрозы использования береговых ракет не смогли подойти к прибрежной зоне». Не надо иметь семь пядей во лбу, чтобы понять, о чем идет речь. Видимо, такой вариант «военной помощи революции гидности» на полном серьезе обсуждался во властных кабинетах США. Скорей всего, пройдет очень много времени, прежде чем мир узнает о ночных бдениях чиновников администрации Обамы и представителей генералитета после появления в Крыму «вежливых людей». Теперь лучшие военные умы Америки ломают голову, как малой кровью сломить сопротивление «прокси-гибридной силы», вооруженной современными противокорабельными ракетами. В этой связи специалисты из The Ellis Group предлагают оснастить Корпус морской пехоты скоростными катерами вместо амфибий, плывущих к берегу из ангаров больших десантных кораблей. Ну, а потом, когда под покровом ночи первые группы морпехов ворвутся на береговую линию обороны, тогда, по замыслу лаборатории The Ellis Group, в дело должны вступить стаи беспилотников и небольшие электрические бронированные вездеходы (неужели разработки Илона Маска? — авт.). Дескать, они — бесшумны и невидимы в инфракрасном спектре, следовательно, могут нанести максимальный урон обороне противника. И самое главное, крупные операции по десантированию с моря на берег должны производиться не с борта плавучей платформы, как это было раньше, а только с близлежащей суши. Невольно напрашивается вопрос, не поэтому ли текущим летом в украинском Очакове, который находится всего в 150 км от Крыма, 1-й Военно-морской стройбат Seabees ВМС США начал строительство оперативного центра НАТО. Такой подход янки оправдывают предвидением будущих прибрежных операций морпехов США. В логике им не отказать: большие десантные корабли и впрямь стали уязвимы для высокоточных боеприпасов. «Современные технологии наблюдения позволяет вражеским ракетам, самолетам и подводным лодкам находить свои цели. Следовательно, морские операции, особенно в прибрежных районах, будут оспариваться противником, что вынуждает американские силы действовать все более и более распределено», — сокрушаются Кинг и Фридман. По факту, Пентагон признает российские успехи в области военных технологий на основании анализа военной операции в Сирии. Именно поэтому перехват (российских — надо полагать) противокорабельных ракет должен производиться непосредственно с плацдармов на берегу противника или с малых кораблей в прибрежной зоне, советуют специалисты The Ellis Group. Таким образом, Пентагон начинает формировать совершенно новую стратегию кооперации ВМС и Корпуса морской пехоты, назвав её распределенными морскими операциями. По данным Кинга и Фридмана, в США стартовала проработка вопроса по созданию специальных «соединительных» морских платформ и небольших десантных кораблей, ориентированные на устранение угрозы со стороны береговых систем вооружения. Сегодня Пентагон не торопится с модернизацией флота и планирует начать её после 2019 года, когда окончательно прояснит для себя, как будет выстраивать свое противостояние с Россией. В этой связи большая часть флотского командования США уверена, что будущие военно-морские конфликты окажутся в так называемой серой зоне — так охарактеризовал состояние «не войны — не мира» адмирал Джеймс Ставридис.Дескать, время больших морских сражений, какие были во Второй мировой войне, ушло в прошлое, и противостояние перейдет в плоскость морской гибридной войны — в демонстрацию мускул и удары исподтишка. За этими расплывчатыми формулировками кроется страх перед ракетой «Циркон» и сверхзвуковыми стратегическими бомбардировщиками ТУ-160М2, которые способны атаковать врага на расстоянии до 4 тысяч км. Причем, США не особо доверяет ПВО авианосных ударных групп, даже если они будут сопровождать морские десантные платформы. Военная бухгалтерия, по расчетам The Ellis Group, в любом случае будет не на стороне Соединенных Штатов, поскольку стоимость больших военных кораблей, включая авианосцы и самолеты, окажется в сотни, а то и в тысячи раз больше затрат на высокоточные боеприпасы противника и средств их доставки. Если в пентагоновских спорах победит такая точка зрения, то американцы разработают и наладят производство большого количества небольших десантных кораблей, способных автономно преодолевать огромные расстояния для того, чтобы действовать в интересах США в любой точке мира. «Морские службы также нуждаются в специальной плавучей платформе, которая будет сопровождать суда и обеспечивать их снабжение, причем меньшего размера, чтобы избежать обнаружения силами противника, — пишут эксперты The Ellis Group. — И хотя новые малые корабли будут распределено идти к цели, в то же время они составят целевую группу для выполнения определенной миссии». Тогда, считают американские эксперты, у русских не хватит «Цирконов», чтобы перехватить всю армаду. В этой связи напрашиваются следующие выводы. Америка навязывает России политику нервов, называемую «не войной — не миром». То есть от США можно ждать любую гадость, хотя по факту воевать они не готовы. Это — первое. Второе, Пентагон будет стремиться к такому флоту, который может незаметно появиться в любой точке мира и произвести высадку десанта морпехов с использованием самой современной техники. И третье, американские рейнджеры и бандеровские бойцы готовятся к внезапному захвату Крыма, как только появится возможность.

статью прочитали: 34 человек Комментарии