Путин анонсировал введение ежемесячных выплат на рождение первенца
Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "перезагрузить" демографическую политику в стране и стимулировать рождение. По словам политика, демографическая ситуация в стране снова обострилась, однако это было предсказуемо.
При этом, по словам Путина, с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. В среднем она составит 10,5 тысячи рублей. Президент добавил, что выплата за первого в семье ребенка обойдется бюджету в 114,5 миллиарда рублей за три года.
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