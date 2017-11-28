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опубликовано редакцией на Переводике 28.11.17 15:35 скаут: mihailmur2018; переводчик mihailmur2018;

Ссылка на оригинал Путин анонсировал введение ежемесячных выплат на рождение первенца Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "перезагрузить" демографическую политику в стране и стимулировать рождение. По словам политика, демографическая ситуация в стране снова обострилась, однако это было предсказуемо.



При этом, по словам Путина, с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. В среднем она составит 10,5 тысячи рублей. Президент добавил, что выплата за первого в семье ребенка обойдется бюджету в 114,5 миллиарда рублей за три года. статью прочитали: 37 человек Комментарии ﻿

Президент России Владимир Путин заявил о необходимости "перезагрузить" демографическую политику в стране и стимулировать рождение. По словам политика, демографическая ситуация в стране снова обострилась, однако это было предсказуемо.При этом, по словам Путина, с января 2018 года в России будет установлена ежемесячная выплата на рождение первенца до полутора лет. В среднем она составит 10,5 тысячи рублей. Президент добавил, что выплата за первого в семье ребенка обойдется бюджету в 114,5 миллиарда рублей за три года.