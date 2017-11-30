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дата публикации 30.11.17 06:53
скаут: Игорь Львович;
   
 

Съездили на заработки или Как белорусы в России почту грабили

Верховный суд России смягчил наказание белорусам, совершившим вооруженный налет на отделение почты в Псковской области.


Утром 6 апреля 2016 года двое в масках и камуфляжных костюмах, вооруженные  обрезом охотничьего ружья и пистолетом ворвались отделение почты в деревне Боровичи Порховского района Псковской области. Мужчина с обрезом сходу выстрелил в монитор компьютера, а его сообщник, размахивая пистолетом, стал требовать у оператора деньги. 
Перепуганная женщина отдала все, что в тот моменты было в кассе, около 170 тысяч рублей. Эти деньги предназначалась для выплаты пенсий. Затем бандиты запрыгнули в "жигули", за рулем которых находился их сообщник, и скрылись. Позже сгоревшую машину нашли в нескольких километрах от деревни.

Налетчиков задержали спустя неделю в одной из соседних деревень, где они  отсиживались и успели потратить треть денег. Двое из задержанных оказались гражданами Беларуси - 38-летний Игорь Мясников и 24-летний Максим Семенчук. Третьим был 20-летний житель Новгородской области Анатолий Иванов. 

Псковским областным судом все трое были признаны виновными в  бандитизме и других преступлениях. Мясников, как главарь банды, получил 15 лет колонии строгого режима, его более молодых подельников наказали 11 и 12,5 годами.

В ходе следствия Семенчук и Иванов дали показания, согласно которым именно Мясников предложил им совершить нападение на почтовое отделение. Они согласились, втроем продумали план нападения и с целью его реализации по указанию Мясникова и на выданные им деньги приобрели газовый пистолет "АСЕМТ" и охотничье ружье с 4 патронами, у которого обрезали стволы и приклад, купили автомобиль ВАЗ-2101, который до нападения держали в гараже. 

Для конспирации бандиты приобрели маски, две рации, спилили у машины идентификационный номер, сделали ленту с шипами для остановки автомашин на случай погони, испытали оружие, путем наблюдения определили подходящее для нападения почтовое отделение, установили время и маршрут приезда почтовой автомашины, которая привозила деньги для выдачи пенсий. Согласно распределению ролей на почту напали Мясников и Семенчук, а Иванов ждал в машине.

В суде первой инстанции Семенчук и Иванов от показаний против Мясникова отказались, утверждали, что почту грабили вдвоем, а Мясникова на месте преступления не было, они его оговорили под пытками. Аналогичную позицию осужденные заняли и в Верховном суде, где были рассмотрены их жалобы. 

ВС РФ изменил приговор Псковского облсуда, исключив из описательно-мотивировочной части указание о том, что умысел членов устойчивой вооруженной группы (банды) был направлен на совершение ряда корыстных умышленных преступлений в течение продолжительного промежутка времени. 

В итоге Мясникову наказание снижено до 11 лет лишения свободы, Семенчуку – до 9,5 лет, а их российскому подельнику назначили 9 лет.

С осужденных в пользу УФПС Псковской области - филиала ФГУП "Почта России" солидарно взыскано 112 029 рублей 9 копеек в возмещение причиненного ущерба.




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