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опубликовано редакцией на Переводике 26.11.17 06:08
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Скоро праздники, а пьяный за рулём - преступник

Andrew Brady


Приближается Рождество,  опрос  2000  водителей,  проведенный  британской компанией First4Lawyers,   показал, что шокирующие 29 процентов автомобилистов садились  за   руль  находясь  под влиянием алкоголя,  а   три четверти водителей сказали, что с  похмелья   они  рисковали  ездить  с молодыми  водителями, являющимися, из  всех  категорий  автомобилистов, самыми  злостными  нарушителями правил  .

В  ходе  опроса также  выяснилось  какие  тактики  используют нетрезвые водители  чтобы  избежать обнаружения –  более чем треть  из  них  (37 процентов) призналась, что пытаясь  не  быть  остановленными  полицией,   они  всегда  стараются  не  превышать  установленную  на  дороге  скорость.


Ещё  16 %, чтобы не быть пойманными,  будут ехать по  объездным  дорогам,  а  11%  жуют  резинку  чтобы  отбить запах  алкоголя  при  дыхании.

Невероятно, но   два процента  из  опрошенных,  пытаясь  избавить организм  от  алкоголя, прежде  чем  сесть за  руль, сознательно вызывали у себя  рвоту. 5% ,  чтобы  скрыть  перегар,  брызгали  на  себя духи  или лосьон после бритья,  11%   выпивали  чашку кофе в надежде, что это поможет  им  протрезветь.

Опрос  также показал, что 61 процент водителей, несмотря на более жесткие штрафы, введённые  ранее в этом году,  все еще с  удовольствием  используют  телефон за рулем.


“Эти данные показывают, что многие водители считают  себя  выше  закона, несмотря на опасность, которую они создают для себя и других водителей,  нарушая  правила дорожного движения”  сказал Эндрю Каллвик, представитель компании проводившей опрос.  

“Вождение в нетрезвом виде,  превышение  скорости  и использование мобильного телефона за рулем -  это  всё  правонарушения, но  кажется,  что  все  попытки  борьбы  с  ними,  предпринимавшиеся  до сих пор,  оканчивались  неудачей.  

"Приходится только надеяться, что усиление  наказания  за  инциденты  со  смертельным исходом,  на  срок  от  14 лет до  пожизненного  заключения  будет действовать как средство устрашения для  тех,  кто своим  опасным вождением  ставит  под угрозу  жизнь  других водителей".

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