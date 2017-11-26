Печать царя Соломона



Соломон. Гравюра Густава Доре





Александр РЫБАЛКА

Стражи порядка уже несколько месяцев следили за группой контрабандистов, которые, по их мнению, связаны с "черными археологами" разных стран. Накопанные нелегально в Турции и соседних с нею странах древности свозились в Амасью, чтобы оттуда отправиться на черные рынки Стамбула, а потом за границу. В один прекрасный день отряд полицейского спецназа совершил облаву на притон контрабандистов — и поначалу даже не понял, что нашел. А находки оказались феерическими!

Помимо прочих артефактов, у контрабандистов обнаружились 11 предметов, имеющих отношение к древней еврейской истории! Среди них – золоченая фигурка быка, 5 книжечек из тисненых листов золота, два древнейших экземпляра Торы в металлических переплетах, и самое главное – небольшая бронзовая печать, которая несет на себе имя царя Соломона! Судя по описанию, на печати вырезаны слова, с помощью которых великий мудрец и пророк Соломон — Шломо — заклинал нечистую силу. Подробно это описано в Талмуде (трактат "Гитин", лист 68).

Откуда еврейские ценности попали к "черным археологам"? Полиция предполагает, что они, скорее всего, найдены на территории Турции, в одном из зданий, некогда принадлежащих еврейской общине. Или, возможно, появились у контрабандистов в результате разграбления какой-нибудь древней генизы.

Мэр города Амасья Осман Варол сказал, что, по мнению экспертов, речь идет о предметах огромной ценности, однако еще рано говорить, к какому историческому периоду они относятся. Мэр уже заявил, что по окончании расследования уникальные предметы займут почетное место в муниципальном музее.

Позволю себе предположить, что речь идет все-таки не о печати самого царя Шломо (примерно Х век до н.э.), а об амулете, подобно которому использовали гностики примерно 2000 лет тому назад. Считалось, что царю Соломону — пророку Сулейману, как называли его арабы — ведомы все тайны, и поэтому его именем заклинали демонов. Остатки древних верований отражены в хорошо знакомой каждому книге "Старик Хоттабыч" (если помните, кувшин, в котором был заточен джин, скреплялся печатью с именем Сулеймана ибн-Дауда, сиречь царя Соломона).

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