навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
 
26.11.17   Редакция

Как меняются общественные настроения в Крыму

(0)
 
26.11.17  

Печать царя Соломона

(0)
 
25.11.17   Редакция

«Поймите, вы будете управлять людьми, которые знают больше вас»

(0)
 
25.11.17  

Как будет по-арабски - "раскулачивание"?

(0)
 
24.11.17   Редакция

Трамп сказал, что США прекратят вооружать курдов, в телефонном разговоре с Эрдоганом

(0)
 
24.11.17  

Ловушка победы в Сирии: Россия в узле из шиитского и суннитского поясов

(0)
 
23.11.17   Редакция

Радиоактивное облако: Россия загрязнила 14 европейских стран, среди них и Францию

(0)
 
23.11.17  

Асимметричный «Сармат»

(0)

последние за вчера, 25.11.17  
 
21:00   Редакция

Трамп сказал, что США прекратят вооружать курдов, в телефонном разговоре с Эрдоганом

(0)
 
03:50  

Ловушка победы в Сирии: Россия в узле из шиитского и суннитского поясов

(0)
 
03:41   Редакция

Washington Post: США оставляют войска в Сирии и создают там «анти-асадовское» правительство

(0)
 
03:22  

Vanity Fair: Трамп рассказал Лаврову про операцию ЦАХАЛа и "Мосада" в Сирии

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
ПОБЕДИТЕЛИ — Солдаты Великой Войны
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
25.11.17 22:58    
Олька Просто стихи (838)
23.11.17 22:53    
Sergeolov Канцтовары (1)
22.11.17 14:21    
GoldStar Отдых (25)
21.11.17 12:56    
Jasm Сотрудничество. (1)
21.11.17 03:10    
Norrianno Самостоятельный отдых (1)
19.11.17 11:02    
IrinKya Что подарить ребенку на Новый год? (2)
15.11.17 16:44    
Jasm 10 идей о космосе (4)
15.11.17 16:43    
Jasm 15 самых «пьющих» стран (3)
 
дата публикации 26.11.17 00:02
скаут: Игорь Львович;
   
 

Печать царя Соломона


Соломон. Гравюра Густава Доре

Александр РЫБАЛКА

Стражи порядка уже несколько месяцев следили за группой контрабандистов, которые, по их мнению, связаны с "черными археологами" разных стран. Накопанные нелегально в Турции и соседних с нею странах древности свозились в Амасью, чтобы оттуда отправиться на черные рынки Стамбула, а потом за границу. В один прекрасный день отряд полицейского спецназа совершил облаву на притон контрабандистов — и поначалу даже не понял, что нашел. А находки оказались феерическими!

Помимо прочих артефактов, у контрабандистов обнаружились 11 предметов, имеющих отношение к древней еврейской истории! Среди них – золоченая фигурка быка, 5 книжечек из тисненых листов золота, два древнейших экземпляра Торы в металлических переплетах, и самое главное – небольшая бронзовая печать, которая несет на себе имя царя Соломона! Судя по описанию, на печати вырезаны слова, с помощью которых великий мудрец и пророк Соломон — Шломо — заклинал нечистую силу. Подробно это описано в Талмуде (трактат "Гитин", лист 68).

Откуда еврейские ценности попали к "черным археологам"? Полиция предполагает, что они, скорее всего, найдены на территории Турции, в одном из зданий, некогда принадлежащих еврейской общине. Или, возможно, появились у контрабандистов в результате разграбления какой-нибудь древней генизы.

Мэр города Амасья Осман Варол сказал, что, по мнению экспертов, речь идет о предметах огромной ценности, однако еще рано говорить, к какому историческому периоду они относятся. Мэр уже заявил, что по окончании расследования уникальные предметы займут почетное место в муниципальном музее.

Позволю себе предположить, что речь идет все-таки не о печати самого царя Шломо (примерно Х век до н.э.), а об амулете, подобно которому использовали гностики примерно 2000 лет тому назад. Считалось, что царю Соломону — пророку Сулейману, как называли его арабы — ведомы все тайны, и поэтому его именем заклинали демонов. Остатки древних верований отражены в хорошо знакомой каждому книге "Старик Хоттабыч" (если помните, кувшин, в котором был заточен джин, скреплялся печатью с именем Сулеймана ибн-Дауда, сиречь царя Соломона).


статью прочитали: 21 человек

   
теги: Турция  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
HashFlare
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 