дата публикации 28.11.17

"Возвращение России в ПАСЕ: принципы, деньги и компромиссы" Германия - 27 ноября 2017 г. Возвращение России в ПАСЕ: принципы, деньги и компромиссы Виктория Власенко Генсек Совета Европы заявил, что выступает за снятие санкций с российской делегации в ПАСЕ. Но не все в ассамблее готовы к уступкам Москве. Чего ждать дальше, выясняла DW.

Здание Совета Европы в Страсбурге В Совете Европы (СЕ) убеждены, что риск выхода России из состава организации сейчас очень высок, и это может ударить по защите прав человека в этой стране. Руководитель организации, 67-летний норвежец Турбьерн Ягланд, интервью которого опубликовала 26 ноября британская The Financial Times, подчеркнул в нем, что если Европа окажется без России, то это "будет большим шагом назад для Европы". Санкции и угроза выхода Росии из ПАСЕ Между тем за последние месяцы риторика Москвы по отношению к СЕ стала заметно жестче, а перспектива выхода России из организации - достаточно реальной. В частности, спикер Совета Федерации Валентина Матвиенко заявила, что Россия не будет признавать решений Европейского суда по правам человека (ЕСПЧ) и полномочий комиссара СЕ по правам человека, поскольку российская делегация не участвует в голосовании за их кандидатуры. Валентина Матвиенко В связи с этим Турбьерн Ягланд выражает опасения, что в случае выхода России из СЕ миллионы российских граждан потеряют возможность отстаивать свои права в ЕСПЧ. И именно этим он аргументирует предложение по налаживанию диалога с РФ. Напомним, что санкции на российскую делегацию в Парламентской ассамблее Совета Европы (ПАСЕ) были введены в апреле 2014 года из-за аннексии Россией Крыма и разжигания военного конфликта в Донбассе. Делегация Госдумы была лишена права голоса, а ее члены - права занимать руководящие должности в ПАСЕ, назначаться докладчиками и входить в состав мониторинговых миссий. Турбьерн Ягланд (фото из архива) С тех пор эти санкции продлевались несколько раз, поскольку РФ, как считают в Страсбурге, не выполнила ни одного из требований резолюций, касающихся событий на Украине. В ответ в знак протеста с июля 2014 года делегация России отказывается от участия в заседаниях ПАСЕ. Генсека в ПАСЕ услышали, но еще не поддержали Идея безусловного возвращения российской делегации в ПАСЕ нашла поддержку среди нескольких влиятельных депутатов ассамблеи. И во время октябрьской сессии была проголосована резолюция, ее автором стал лидер фракции социалистов итальянец Микеле Николетти, предлагающая "синхронизировать" деятельность ПАСЕ и Комитета министров СЕ. Если перевести это выражение на понятный язык, оно означает, что, поскольку Россия полноправно работает в Комитете министров, она имеет право так же работать и в ПАСЕ. Но все же среди большинства депутатов ассамблеи позиция настроенного на компромисс с Москвой генсека Ягланда не слишком популярна. Как объяснил DW литовский депутат из фракции Европейской народной партии (ЕНП) Эгидиус Варейкис, Ягланд уже излагал депутатам ПАСЕ свои соображения по поводу возвращения россиян, "но большой поддержки среди членов нашей политической группы не нашел".

Зал заседаний ПАСЕ При этом Варейкис признал, что сейчас в ассамблее нет понимания, как действовать дальше. "Однако этот вопрос - для дебатов, а окончательное решение по данному поводу быстрым не будет", - предположил депутат от Литвы. И добавил, что ПАСЕ - это демократическая организация, и все решения будут приниматься только путем голосования ее депутатов. По некоторой информации, среди компромиссных предложений по РФ, которые кулуарно обсуждают в ПАСЕ, есть частичное возвращение российской делегации права голоса только на время голосование за кандидатуры судей ЕСПЧ. Но даже сами сторонники этой идеи признают, что такое предложение едва ли устроит Москву. ПАСЕ: принципы или деньги? Ряд наблюдателей не исключают, что одним из решающих факторов, который подталкивает генсека Ягланда к сближению с Россией, является финансовый. Ведь с июля 2017 года Москва объявила о своем намерении приостановить выплату членских взносов в бюджет СЕ. Как сообщили DW в пресс-службе Совета Европы, в этом году Россия должна была перевести почти 33 млн евро в бюджет организации, составляющий около 454 млн евро. Однако на счет СЕ поступили всего чуть больше 10 млн евро. Что касается остальных 23 млн, то их выплата приостановлена на неопределенный срок. Кроме того, российская сторона не платит и пени, составляющей 0,5 процента от задолженности в течение первых шести месяцев, а после этого строка - один процент. Петр Порошенко выступает на сессии ПАСЕ, 11 октября "Неизбежно то, что потеря российского взноса будет иметь существенное влияние на организацию", - признали в пресс-службе ПАСЕ. И заверили, что руководство СЕ продолжает работу "по поиску решения, которое будет гарантировать, что все страны-члены выполняют свои обязательства и пользуются своими правами членов организации". В Киеве считают, что именно боязнь потерять 30 млн евро российских взносов является мотивом действий Турбьерна Ягланда. Как рассказал DW источник в секретариате ПАСЕ, во время последнего визита в Страсбург в октябре президент Украины Петр Порошенко встречался с генсеком СЕ. Источник утверждает, что украинский лидер сообщил Ягланду, что Киев готов перевести в бюджет организации дополнительно около 500 тысяч евро, и выразил уверенность, что среди других стран-членов найдут желающие скинуться, чтобы компенсировать утрату российской взноса. "Однако это предложение напугало генсека, он не хочет, чтобы начали говорить, что принципы СЕ покупаются и продаются", - объяснил источник DW. В Киеве Ягланда не поняли Позицию генсека Совета Европы, высказанную им в The Financial Times, в Киеве категорически не воспринимают. "Турбьерн Ягланд говорит о снятии санкций, но не требует, чтобы Россия действовала в соответствии с верховенством права и принципами прав человека", - написал в Facebook глава украинской делегации в ПАСЕ Владимир Арьев. По информации источника DW в секретариате ПАСЕ, возмущение Киева настолько велико, что украинские власти пока отказались дать старт новому плану действий СЕ для Украины на 2018-2021 годы, бюджет которого составляет около 30 млн евро. Ранее ожидалось, что генсек СЕ лично прибудет в Киев в ноябре, чтобы официально представить этот план. Но украинские власти решили повременить с этим визитом до начала следующего года. Ведь в конце января должна пройти очередная сессия ПАСЕ, на которой будет решаться, удастся ли выступающим за компромисс с Россией силам Совета Европы вернуть делегацию Госдумы в ПАСЕ.

