На кого работает украинская военная разведка в Беларуси

Государственные телеканалы продемонстрировали, как задержанный в Минске по обвинению в шпионаже полковник ГУР МО Украины Павел Шаройко просит у Беларуси прощения. Колумнист Sputnik Александр Хроленко – об активности украинской разведки на белорусской территории.





Украинская военная разведка обслуживает Пентагон, следует из информации КГБ Беларуси о приоритетах задержанного полковника Главного управления разведки (ГУР) Минобороны Украины Павла Шаройко.

Кадровому военному разведчику Шаройко и его агентуре (не менее 16 человек) на 2017 год были определены для разработки в Беларуси Совмин, МИД, посольства и военные объекты РФ, которые необходимо было изучать, завязывать знакомства среди сотрудников, получать информацию.

Однако упомянутые объекты в силу своей специфики не угрожают и не могут угрожать ВСУ и украинской обороноспособности. Более того, две военные базы России в Беларуси скорее обеспечивают безопасность Украины, и ГУР парадоксальным образом действует против интересов своей страны.

Активность украинских военных разведчиков еще можно было бы как-то объяснить началом формирования совместной региональной группировки войск РБ и РФ. Но и она не угрожает Киеву. Союзники лишь делят сферы ответственности на случай внешней агрессии — согласно обязательствам в рамках ОДКБ и двусторонним соглашениям.

Расположенные на белорусской территории военные объекты РФ — это, прежде всего, космические технологии, которыми Вооруженные силы Украины практически не владеют. Поэтому есть все основания предполагать, что ГУР в Беларуси работает на субподряде в интересах третьей, недружественной, но высокотехнологичной страны. Рассмотрим факты.

Нездоровый интерес

Специалисты российского радиотехнического узла Ганцевичи под Барановичами (радиолокационная станция "Волга") следят за ракетными пусками на дальности до 5000 км и наблюдают за космическими объектами на орбитах Земли. Объект интегрирован в Систему предупреждения о ракетном нападении и замыкается на "ядерный чемоданчик" президента РФ, а также входит в объединенную систему ПВО СНГ. Радиотехнический узел автоматически обменивается информацией о воздушной обстановке между командными пунктами ПВО-ПРО Беларуси, России, Казахстана, Украины и Узбекистана. Несмотря на то, что Украина не ратифицировала Устав СНГ, она все же относится к государствам-учредителям и государствам — участникам Союза. Полагаю, военная разведка, направленная против девяти государств СНГ — закономерное продолжение украинской "революции достоинства", поддержанной Вашингтоном.

Второй военный объект России на белорусской территории — зональный пункт связи Военно-морского флота. Вилейкинская радиостанция сверхдлинноволнового диапазона "Антей" обеспечивает связь Главного штаба ВМФ России со стратегическими атомными субмаринами, которые несут боевое дежурство в Атлантическом, Индийском и Тихом океанах. Интересов ВМС Украины "Антей" совершенно не затрагивает, ввиду отсутствия таковых в Мировом океане. Разумеется, информация о системе дальней связи с российскими стратегическими ракетоносцами интересует ГУР лишь потому, что пригодится заокеанскому "инвестору". И это еще не все.

Если украинские войска не планируют нападать на Беларусь, для чего "журналист" Шаройко собирал сведения о распределении в республике радиочастотного ресурса, состоянии радиолюбительства среди местного населения, зонах покрытия мобильной связи в приграничных районах с Украиной? И здесь служением родной стране не пахнет, заметны уши Пентагона. Полагаю, коллаборационизм на государственном уровне сути определения не меняет.

Танец с бубном

Неловкие попытки украинских СМИ изобразить серьезный провал своей военной разведки в Беларуси как политические репрессии против независимой прессы зависимого от Кремля "диктатора" Лукашенко напоминают шаманское камлание. Однако КГБ черпает информацию из других источников, и "журналистская солидарность" погоды не сделает.

Известно, что Павел Шаройко родился в 1971 году в столице УССР, окончил Киевское суворовское училище и факультет журналистики Львовского высшего военно-политического училища (в 1992 году, с золотой медалью). Служил в ВСУ, руководил ведомственными пресс-службами (включая ГУР). Через два года после увольнения в запас Шаройко был восстановлен в действующем оперативном резерве ГУР, и под прикрытием должности корреспондента УНИАН в 2011 году начал трудиться в Минске. То есть в разработке КГБ оказался не сразу. Семь раз отмеряли, один — отрезали. Во время обыска в квартире "журналиста" обнаружили задания кураторов и копии разведывательных донесений (на электронных носителях).

Окончательные выводы делать рано. Предварительное расследование уголовного дела по статье "Шпионаж" (предусматривает лишение свободы на срок до 15 лет) будет идти не менее полугода. Украина может сделать запрос о выдаче своего гражданина в рамках международной правовой помощи. Как бы ни сложилась дальнейшая судьба Павла Шаройко и белорусских граждан из его агентурной сети, провал ГУР стал холодным душем для отношений Минска и Киева.

Вероятно, белорусский президент Александр Лукашенко в полной мере ощутил смертельную опасность предательской работы ГУР в своей стране, и уже принял контрмеры. А также проигнорировал "судьбоносное" приглашение на встречу "Восточного партнерства". Очевидно, в борьбе за светлое будущее лучше надеяться не на благорасположение Запада, а на собственные силы и союзников, проверенных столетиями совместной борьбы с завоевателями.

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