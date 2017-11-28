Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета

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Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета





AFRIN- В воскресенье, в западной части провинции Алеппо, турецкие оккупанты-наемники сбили 3 российских вертолета, много российских военных было ранено и убито.

Источник в Отрядах народной самообороны (YPG) рассказал Hawar News Agency, что это произошло во время возвращения 3 российских вертолетов, после инспекционной поездки с одной из их баз в Afrin.

Банды наёмников турецкой оккупационной армии, находившиеся в деревне Tel Masebein на севере провинции Алеппо, обстреляли три российских вертолета из крупнокалиберного оружия, что привело к их уничтожению.

Согласно источнику, были убиты и ранены российские военные различных рангов, кроме того, по непроверенным данным на борту вертолетов находились высокопоставленные российские руководители.





(H/S)

ANHA

От переводчика: Заметка написана на английском, но перевод с арабского был, очевидно, сделан с помощью Гугло-переводчика, крайне коряво и неряшливо. Но смысл, я надеюсь, мне удалось передать точно

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