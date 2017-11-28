Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета
Hawar News Agency (иногда используется аббревиатура ANHA) (Arabic: وكالة أنباء هاوار) - курдская онлайновая служба новостей, базирующаяся в Al-Hasaka, Сирия. Первоначально работала только на арабском языке. Hawar News - де-факто официальное новостное агентство Сирийского Курдистана, связано с Сирийскими демократическими силами.
Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета
AFRIN- В воскресенье, в западной части провинции Алеппо, турецкие оккупанты-наемники сбили 3 российских вертолета, много российских военных было ранено и убито.
Источник в Отрядах народной самообороны (YPG) рассказал Hawar News Agency, что это произошло во время возвращения 3 российских вертолетов, после инспекционной поездки с одной из их баз в Afrin.
Банды наёмников турецкой оккупационной армии, находившиеся в деревне Tel Masebein на севере провинции Алеппо, обстреляли три российских вертолета из крупнокалиберного оружия, что привело к их уничтожению.
Согласно источнику, были убиты и ранены российские военные различных рангов, кроме того, по непроверенным данным на борту вертолетов находились высокопоставленные российские руководители.
(H/S)
ANHA
От переводчика: Заметка написана на английском, но перевод с арабского был, очевидно, сделан с помощью Гугло-переводчика, крайне коряво и неряшливо. Но смысл, я надеюсь, мне удалось передать точно
статью прочитали: 36 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь