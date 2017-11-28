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опубликовано редакцией на Переводике 28.11.17 06:22
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета

Hawar News Agency (иногда используется аббревиатура ANHA) (Arabic: وكالة أنباء هاوار‎) -  курдская  онлайновая  служба новостей,  базирующаяся  в   Al-Hasaka, Сирия.  Первоначально работала  только на  арабском  языке.  Hawar News -  де-факто официальное новостное агентство Сирийского Курдистана,  связано  с  Сирийскими демократическими силами.




Turkish occupation downed 3 Russian hovercrafts

Турецкие оккупанты сбили 3 российских вертолета


AFRIN- В  воскресенье, в  западной  части   провинции  Алеппо,  турецкие оккупанты-наемники сбили 3 российских вертолета, много  российских  военных  было ранено и убито.

Источник в  Отрядах  народной самообороны (YPG)  рассказал  Hawar News Agency,  что  это  произошло во время возвращения 3 российских вертолетов,  после  инспекционной  поездки  с  одной  из  их  баз  в Afrin.

Банды наёмников турецкой оккупационной  армии,  находившиеся  в деревне Tel Masebein   на  севере  провинции Алеппо,  обстреляли  три  российских  вертолета  из  крупнокалиберного  оружия,  что  привело  к  их уничтожению.

Согласно источнику, были  убиты  и  ранены  российские  военные различных  рангов,  кроме  того,  по  непроверенным  данным  на  борту  вертолетов  находились  высокопоставленные российские  руководители.


(H/S)

ANHA


От переводчика: Заметка написана на  английском,  но перевод с  арабского  был,  очевидно,  сделан с помощью  Гугло-переводчика,  крайне коряво и неряшливо. Но смысл, я  надеюсь,  мне удалось передать точно       



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теги: Сирия  
   
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