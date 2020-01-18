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опубликовано редакцией на Переводике 18.01.20 06:04
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Военные говорят, что в результате иранских ударов пострадало 11 американцев

Что  противоречит более  ранним заявлениям президента Трампа

January 17, 2020

Как  сообщили в четверг военные,  11 американских военнослужащих прошли курс лечения от контузий   полученных в ходе иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались военнослужащие  Это противоречит заявлениям президента Трампа о том, что никто из американцев не пострадал.

Атака 8 января на базы вблизи Багдада и Эрбиля, в  Ираке, была предпринята в отместку за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, высокопоставленного  офицера иранских вооруженных сил, он погиб в результате удара беспилотника нанесенного по приказу Трампа.

«Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, несколько человек прошли курс лечения от симптомов контузии/сотрясения мозга от взрыва и [в  настоящее время] все еще проходят обследование», - заявил представитель центрального командования США капитан Билл Урбан.

В своей речи Трамп сказал, что в результате удара, в ходе которого было выпущено по меньшей мере дюжина ракет,  никто из американцев не пострадал.

«Я рад сообщить американскому  народу чрезвычайно приятную и  счастливую новость, - заявил президент 8 января. - В результате вчерашней атаки иранского режима  никто из американцев не пострадал».

Капитан Урбан сказал, что раненые военнослужащие  были доставлены на американские военные объекты в Германии и Кувейте для  обследования и что «ожидается, что, когда они будут признаны пригодными для дальнейшего  прохождения службы, военнослужащие должны будут вернуться в Ирак».

Отсутствие потерь  среди американцев во  время ракетных ударов стало  огромным облегчением для американских чиновников, которые боялись, что убийство генерала Сулеймани может вызвать более крупный региональный конфликт. К 9 января, на следующий день после  ударов, обе страны публично заявили о деэскалации прямых военных действий.

Однако смерть генерала и последующий ракетный удар привели в движение другие события, в том числе случайное сбитие   иранскими военными украинского пассажирского самолета в Тегеране, в результате которого погибло 176 человек, и резолюцию иракского парламента, призывающую к изгнанию  иностранных войск из страны.

(Источник: New York Times)

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теги: Ближний Восток  
   
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