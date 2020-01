архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 18.01.20 06:04 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"11 Americans were hurt in Iranian strike, military says, contradicting Trump" Иран - 17 января 2020 г. Военные говорят, что в результате иранских ударов пострадало 11 американцев Что противоречит более ранним заявлениям президента Трампа January 17, 2020 Как сообщили в четверг военные, 11 американских военнослужащих прошли курс лечения от контузий полученных в ходе иранского ракетного удара по двум иракским базам, где размещались военнослужащие Это противоречит заявлениям президента Трампа о том, что никто из американцев не пострадал. Атака 8 января на базы вблизи Багдада и Эрбиля, в Ираке, была предпринята в отместку за убийство генерал-майора Кассема Сулеймани, высокопоставленного офицера иранских вооруженных сил, он погиб в результате удара беспилотника нанесенного по приказу Трампа. «Несмотря на то, что во время нападения Ирана на авиабазу Аль-Асад 8 января не было убито ни одного военнослужащего США, несколько человек прошли курс лечения от симптомов контузии/сотрясения мозга от взрыва и [в настоящее время] все еще проходят обследование», - заявил представитель центрального командования США капитан Билл Урбан. В своей речи Трамп сказал, что в результате удара, в ходе которого было выпущено по меньшей мере дюжина ракет, никто из американцев не пострадал. «Я рад сообщить американскому народу чрезвычайно приятную и счастливую новость, - заявил президент 8 января. - В результате вчерашней атаки иранского режима никто из американцев не пострадал». Капитан Урбан сказал, что раненые военнослужащие были доставлены на американские военные объекты в Германии и Кувейте для обследования и что «ожидается, что, когда они будут признаны пригодными для дальнейшего прохождения службы, военнослужащие должны будут вернуться в Ирак». Отсутствие потерь среди американцев во время ракетных ударов стало огромным облегчением для американских чиновников, которые боялись, что убийство генерала Сулеймани может вызвать более крупный региональный конфликт. К 9 января, на следующий день после ударов, обе страны публично заявили о деэскалации прямых военных действий. Однако смерть генерала и последующий ракетный удар привели в движение другие события, в том числе случайное сбитие иранскими военными украинского пассажирского самолета в Тегеране, в результате которого погибло 176 человек, и резолюцию иракского парламента, призывающую к изгнанию иностранных войск из страны. (Источник: New York Times) статью прочитали: 52 человек Комментарии