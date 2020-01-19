Отголоски протестов в Гонконге ударили по HSBC и Лондонской фондовой бирже

Лора Хи, CNN Business

Гонконг (CNN Business) - Две ведущих финансовых организаций Соединенного Королевства оказались затронуты негативными политическими последствиями многомесячных продемократических протестов в Гонконге.

Протестующие в этой бывшей британской колонии атаковали некоторые отделения банка HSBC на этой неделе и размалевали красной краской пару бронзовых львов у штаб-квартиры банка в Гонконге. HSBC, крупнейший банк в городе, был обвинен в сотрудничестве с китайскими властями, чтобы лишить протестующих финансирования.

HSBC отрицает эти обвинения и осудил то, что банк назвал многократными "актами вандализма" в отношении его отделений. Банк сказал в заявлении в четверг, что он работает над восстановлением банкоматов и других банковских сервисов, которые были временно прекращены в результате нападений.

Участник протестов поджигает банкомат у отделения HSBC в Гонконге после продемократического марша 1 января 2020 г.

Тем временем Лондонская фондовая биржа рискует потерять китайский бизнес из-за гнева Пекина в связи с позицией Британии в отношении протестов в Гонконге. Ссылаясь на многочисленные источники, агентство "Рейтер" сообщило , что партнерство между Лондонской и Шанхайской фондовыми биржами приостановлено из-за политической напряженности.



Ни биржи, ни китайские надзорные органы не ответили на запросы о комментарии. Инспекция по контролю за деятельностью финансовых организаций, которая регулирует финансовые рынки Соединенного Королевства, отказалась дать комментарии.

Усиление напряженности в отношениях с Пекином происходит в момент, когда Британия стремится построить более прочные торговые связи с такими странами как Китай и Соединенные Штаты, так как она готовится выйти из Европейского Союза. "Брекзит" произойдет в конце этого месяца, но над будущим торговых отношений Британии с ее крупнейшим рынком экспорта все еще висит огромное облако неопределенности. Финансовые услуги являются ключевыми для экономики Соединенного Королевства, на них приходится 13% всего экспорта и они обеспечивают более 1 миллиона рабочих мест.



О связи между Лондонской и Шанхайской биржами было впервые объявлено в 2015 году. Это позволяет зарегистрированным на британской бирже компаниям продавать акции в Китае и позволяет китайским компаниям привлекать деньги на рынке Соединенного Королевства, предоставляя им доступ к более крупному пулу международных инвесторов.

Во время протестов в Гонконге банк HSBC до конца декабря по большей части избегал вандализма, направленного против некоторых отделений китайских банков, например, против принадлежащих Банку Китая.

Но крупнейший британский банк подвергся атакам в последние недели после того, как он закрыл в ноябре счет Союза Искра, некоммерческой организации в Гонконге, которая собирает деньги для протестов.

Участники протестов обвинили банк в помощи полиции при расследовании подозрений в отмывании денег, что привело к аресту некоторых членов Союза Искра 19 декабря.

Банк HSBC сказал, что закрытие счета было "совершенно не связано" с арестами или ситуацией в Гонконге, и было осуществлено в соответствии с мировыми нормами, требующими, чтобы банки регулярно проводили "юридическую экспертизу" счетов клиентов.

"Так как этот счет использовался не для указанных целей, то мы закрыли его в ноябре 2019 года после распоряжения о переводе денежных средств со стороны клиента", - сказано в заявлении банка 25 декабря.

HSBC, который был создан в Гонконге в 1865 году, получил половину своей доналоговой прибыли от бизнеса в этом ведущем азиатском финансовом центре в первые девять месяцев прошлого года. - При содействии Чарльза Райли, Юн Сюна и Стивена Цзяна.

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