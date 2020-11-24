Общение Соединенных Штатов Америки с гражданами России: время действовать?

By: Thomas Kent November 13, 2020

(Source: The Moscow Times)

В первую неделю августа на мобильные телефоны по всей России пришли неожиданные текстовые сообщения. Они пришли с разных номеров, но в каждом из них по-русски было написано одно и то же: «Госдепартамент США предлагает до 10 миллионов долларов за информацию о вмешательстве в выборы в США. Если у вас есть информация, свяжитесь с rfj.tips/bngc». Госдепартамент подтвердил подлинность сообщений ( ТВ «Дождь» , 6 августа). Они были отправлены по программе «Вознаграждение за правосудие», которая только что распространила своё действие с охоты на террористов на отслеживание вмешательства в выборы.

Российские власти высмеяли эти сообщения. Но их реакция говорила о том, что они увидели в этих сообщениях нечто более зловещее. «Предлагая деньги за информацию о вмешательстве в американские выборы, американская разведка грубо вмешивается в нашу жизнь», - заявила Мария Захарова, пресс-секретарь Министерства иностранных дел России. «Что это, если не самая настоящая гибридная атака?» ( Ведомости , 6 августа).

Упоминание Захаровой о гибридной войне предполагает, что российские официальные лица уделяют СМИ столько же внимания, сколько и сообщения. Они, несомненно, осознали потенциал того, что Соединенные Штаты решат так напрямую обратиться к отдельным россиянам. В будущем, сообщения из США могут иметь отношение не к американским выборам, а к российской внешней политике или внутренним условиям.

По мере подготовки своей политики в отношении России, приходящей администрации Джозефа Байдена необходимо будет решить, позволить ли правительству Владимира Путина быть своим единственным собеседником в России или она будет регулярно обращаться к аудитории вне Кремля для прямого общения с населением России.

В последние годы правительственные агентства США не решаются проводить информационные кампании для граждан России. Несколько предложений были рассмотрены, но отложены. Причины отступления варьировались от страха, что такие сообщения будут слишком провокационными, до убеждения, что они не будут иметь большого эффекта, учитывая силу внутренней пропаганды Путина. В то же время онлайн-платформы, такие как YouTube и социальные сети, как никогда открывают доступ гражданам России. «В эпоху открытости мы перестали пытаться общаться с русскими людьми», - говорит Питер Померанцев, британский специалист по России и информационной войне. «Возможности есть, только ими нужно пользоваться» (see Jamestown.org, October 23).

Конечно, две вещательные сети, финансируемые правительством США, - Радио Свободная Европа / Радио Свобода и Голос Америки - на протяжении десятилетий обращаются к российским гражданам. Они никогда не уклонялись от разговоров о внутренних условиях в России или о цене ее зарубежных авантюр. Однако по закону вещатели пользуются редакционной независимостью. Их нельзя использовать для передачи конкретных сообщений или приказать им усилить или ослабить давление на противника. Если новая администрация хочет общаться с россиянами образом, который точно соответствует ее политическим целям, ей необходимо разработать собственные инструменты и доктрину такого общения.

Многие официальные лица и аналитики США опасаются всего, что выглядит как «пропагандистское наступление» правительства США на Россию. Они спрашивают, как вообще должны выглядеть такие сообщения. По их словам, если они будут носить бренды правительственных агентств США, то россияне отнесутся к ним с пренебрежением. Если их рассылать не раскрывая, откуда они пришли - их источник, вероятно, все равно будет раскрыт и тогда США обвинят в том, что они опустились до уровня российских операторов распространяющих анонимную информацию. (По характеру августовских текстовых сообщений предполагалось, что они пришли от властей США, но они не были подписаны.)

Другие, однако, считают, что активизация общения с россиянами не только разумна, но и необходима. Дмитрий Теперик из Эстонского международного центра обороны и безопасности призывает к «безжалостному проецированию истины» на людей Путина (Icds.ee , 8 июня 2020 г.). Такие усилия могут даже добавить стабильности в американо-российские отношения за счет установления баланса информационных сил. Особенно с новой администрацией, которая хорошо осведомлена о российских операциях, Соединенные Штаты не могут бесконечно терпеть безнаказанное нападение России на информационное пространство США. Если Вашингтон не разработает концепцию и возможности реагирования, разочарование США по поводу российских провокаций может перерасти в чрезмерную реакцию, которая может выйти за рамки информационной сферы.

Во время промежуточных выборов 2018 года киберкомандование США нанесло кибер-удар по Агентству интернет-исследований России, крупной ферме троллей, и ненадолго отключило его от Интернета. (см. EDM , 27 февраля 2019 г.). В письме написанном после этой операции, Бенджамин Дженсен и Брэндон Валериано из Университета морской пехоты сказали: «Для США ценно создавать помехи врагам, которые стремятся навредить американскому образу жизни. Но не менее важно учитывать возможность перерастания в более опасные формы конфликта. […] Быстрые победы, такие как закрытие фабрики троллей на несколько дней, могут иметь гораздо более серьезные долгосрочные последствия в этом взаимосвязанном мире» (Navy Times, 13 марта 2019 г.).

Сообщения США в Россию в ответ на сообщения России в США были бы более симметричными, чем кибератаки, и представляли бы меньшую вероятность распространения на другие домены. Любая новая кампания должна основываться на последовательной политике США по отношению к Кремлю, которую сейчас разрабатывает новая администрация. Затем, в зависимости от того, как будут развиваться американо-российские отношения на первом этапе правления Байдена, сообщения США могут быть нацелены на достижение любых целей, которые политики сочтут подходящими.

Они могут включать:

Разжигание народного недовольства в России, которое уже растет, с целью разжечь «цветную революцию», которая свергнет режим Путина.

Поощрение постепенных изменений в России посредством давления на основные свободы и против авантюризма за рубежом.

Улучшение отношения россиян к Соединенным Штатам за счет более эффективного «рассказа истории Америки».

Демонстрация того, что у США тоже есть «информационные зубы», и они могут проникнуть в собственное информационное пространство России, если операции Кремля пересекли красную черту.

Простое создание новых, хорошо раскрученных каналов связи на тот день, когда они могут внезапно понадобиться для срочных сообщений.

Любая надежда на то, что западные месседжи населению России в целом могут прогнать Путина с поста, вероятно, надумана. Если он отойдет от власти, импульс вполне может исходить не от простых людей, а от решения кремлевских влиятельных лиц о том, что его политика изжила себя.

Если цель состоит в более постепенных изменениях в России, большую роль может сыграть активизация взаимодействия с Соединенными Штатами и их союзниками. Все большее число россиян уже рассматривают Запад как потенциального друга или партнера и без энтузиазма относятся к захвату территорий других стран (Левада, 6 мая 2019 г. и 28 февраля 2020 г . ; Thechicagocouncil.org, 3 апреля 2019 г.). «Мне интересно, сколько россиян, в отличие от того, чего хочет Кремль, хотят на самом деле быть нормальной европейской страной в международном сообществе», - спрашивает Померанцев. «Можем ли мы начать […] более широкий диалог с населением России о том, как они видят роль России в мире? Ту же ли самую, что предлагает им Кремль - роль государства-изгоя?» (см. Jamestown.org, 23 октября 2020 г.). Сообщения США также могут быть предназначены для помощи и усиления либерально настроенных независимых журналистов, влиятельных лиц и гражданского общества России. Они были и остаются мужественными защитниками основных свобод дома и конструктивной политики за рубежом.

Поскольку легитимность Путина во многом основывается на том, что он является оплотом против Запада, сообщения США должны быть направлены на улучшение отношения россиян к Соединенным Штатам. Цель будет состоять не в том, чтобы обелить неудачи США, а в том, чтобы признать их успехи и продемонстрировать, что немногие американцы заинтересованы во вторжении в Россию или ее унижении. Наиболее эффективные коммуникации, вероятно, будут заключаться не в цитировании официальных лиц США. Более убедительными могут быть голоса американских знаменитостей, известных в России, и недавних русских эмигрантов, которые зажили достойной жизнью в Соединенных Штатах. Однако самому Байдену следует подумать о скорейшем обращении к русскому народу. Это может быть на YouTube, если Путин не разрешит ему появляться на российском телевидении, как Советский Союз разрешил Рональду Рейгану в 1986 году и Маргарет Тэтчер в 1987 году (Margaretthatcher.org , 31 марта 1987 г .; Reaganlibrary.gov , 1 января 1986 г.). Такая речь продемонстрировала бы россиянам, что Байден видит в них не просто сторонников своего президента, но и людей, обладающих собственным достоинством и свободой воли.

Демонстрация «информационных зубов» будет предназначена не для того чтобы изменить что-либо в России в краткосрочной перспективе. Скорее, Соединенные Штаты и их союзники могут начать небольшие демонстрационные кампании с политическим или неполитическим содержанием, просто чтобы дать понять, что у них есть инструменты и социальная проницательность, чтобы повлиять на ситуацию внутри России, если они того пожелают. Такие демонстрации были бы когнитивным эквивалентом сообщения правительства США о размещении потенциально опасного программного обеспечения внутри российской электросети, предназначенного для обозрения россиян как сигнал того, на что способны США ( The New York Times , 15 июня 2019 г. ).

Что касается создания новых каналов для охвата населения России, то отказ сделать это кажется почти безответственным, особенно когда у России есть круглосуточный телеканал, доступный на всей территории Соединенных Штатов, а также радиостанции AM и FM в Вашингтоне и Канзас-Сити. Если правительству США вдруг понадобится связаться с россиянами в экстренной ситуации, оно не сможет начать создание социальных аккаунтов и веб-сайтов в этот момент. Имеет смысл создать арсенал сайтов и учетных записей с самым разнообразным контентом и работать над созданием аудитории на тот день, когда они будут необходимы. Брендинг США не обязательно нарушает правила; по крайней мере, Соединенные Штаты - постоянный предмет российского любопытства.

Многие из вышеперечисленных тактик могут быть реализованы самыми разными участниками. В последние годы появилось все больше неправительственных продемократических групп, которые имеют большой опыт проведения кампаний в социальных сетях и веб-сайтов. Некоторые из них находятся в странах бывшего советского блока, что означает, что они могут легко работать на русском языке. Небольшая поддержка со стороны США может побудить их привлечь российских граждан, каждая группа использует темы, которые она разрабатывает самостоятельно.

В программных документах часто говорится, что Соединенные Штаты «работают в тесном сотрудничестве с союзниками» над информационными стратегиями против России. Такое сотрудничество вполне может основываться на нежелании этих правительств противостоять Кремлю - по причинам внутренней политики, из-за боязни возмездия со стороны России или из-за нежелания «заниматься пропагандой». У неправительственных активистов таких опасений меньше. Кроме того, они, как правило, более креативны и ловки, чем государственные ведомства.

Потенциальным препятствием для рассылки сообщений и пропаганды в России является возможность того, что Кремль может закрыть свой Интернет для контента, исходящего из-за границы. В мае 2019 года Путин подписал закон, который позволит властям отключать так называемый Рунет от остального мира в экстремальных ситуациях. Этот проект технически проблематичен и может никогда не быть успешным. Однако, даже если реальный «выключатель» никогда не появится, Кремль, скорее всего, создаст какие-то новые барьеры для проникновения иностранного Интернета и социальных сетей (см. EDM, 23 июня 2016 г. , 27 марта 2018 г. , 27 февраля 2019 г. ).

По этой причине любая стратегия общения с гражданами России должна включать альтернативные технические варианты. Текстовые сообщения - это простая возможность. Электронная почта, если это разрешено «выключателем», может содержать текстовые и видео-вложения. Россияне, вероятно, станут более искусными в использовании VPN и прокси для выхода в зарубежные страны. Прекращение доступа к иностранному контенту также повысило бы важность российских независимых журналистов, влиятельных лиц в социальных сетях и гражданского общества, которых Западу хорошо бы поддерживать сейчас.

Поскольку США сейчас ищут новые ответы на российское информационное насилие, то в дальнейшем, вероятно, будет усиливаться давление в том, чтобы не только сбивать стрелы, но и стрелять в самого лучника, то есть не только защита нашего собственного населения от российской дезинформации, но и для ответа с помощью информационных инструментов, направленных на собственное население России. . Стратегии администрации Байдена должны строиться на четком консенсусе в отношении того, на что будут направлены такие действия, и на лучших инструментах для выполнения этой работы.

статью прочитали: 55 человек

Комментарии