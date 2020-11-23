Не завидуйте другому даже если у него…...)))

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Британские ученые выяснили как размер пениса соотносится с вашей зарплатой

Becky Pemberton 18 Nov 2020,

Извечный вопрос: «действительно ли размер имеет значение?» Что ж, оказывается, ответ может быть положительным.

Согласно результатам нового исследования, обладание большим мужским “достоинством” вовсе не обязательно означает удачу, поскольку немалая часть из самых высокооплачиваемых мужчин имеет маленькие половые члены.

В ходе нового исследования обнаружилось что мужчины с маленькими пенисами в среднем получают большую зарплату Credit: Getty Images - Getty

В этом дерзком исследовании было проанализировано, как размер пениса соотносится с заработной платой и выяснилось что для банковского счета хорошей новостью является то, что обладатель этого счета имеет очень маленький пенис.

Компания OnBuy.com попросила 997 мужчин ответить на вопросы о работе, зарплате и размере пениса, с тем чтобы выяснить существует ли корреляция между размером пениса и заработной платой.

Они обнаружили, что мужчины с пенисом в три дюйма в длину зарабатывали в среднем 58000 фунтов стерлингов в год.

На другом конце шкалы были те, у кого пенис имел размер семь и восемь дюймов, они зарабатывали в среднем от 38000 до 27000 фунтов стерлингов в год.

Опрос показал, что у людей искусства самая высокая доля восьмидюймовых пенисов Credit: OnBuy

Чаще всего продвижение на работе получали люди с меньшим размером пениса Credit: OnBuy

Когда дело доходит до продвижения по службе, люди со средним размером полового члена 4 дюйма имели наибольшее количество повышений за последние пять лет (в среднем 2,9).

У работников ручного труда была самая высокая доля пенисов размером шесть и семь дюймов (59% и 16% соответственно).

У работников искусства тоже хорошие размеры.

У них самая высокая доля восьмидюймовых пенисов (пять процентов) и вторая по величине пропорция шести и семидюймовых пенисов.

Исследование показало, что чем длиннее ваш член тем меньше ваша зарплата Credit: OnBuy

В ходе исследования обнаружилось, что люди с пенисом в три дюйма в длину зарабатывают в среднем 58000 фунтов стерлингов в год Credit: Getty - Contributor

В ходе исследования обнаружилось, что люди с пенисом в три дюйма в длину зарабатывали в среднем 58000 фунтов стерлингов в год.Предоставлено: Гетти - автор.

Медики, хотя они и могут приносить домой бОльшую зарплату, имеют, скорее всего, половой член среднего размера.

Самые плохие результаты показывают те кто работает в банковском деле и финансах. У них самое большое количество трехдюймовых пенисов (семь процентов), за ними следуют юристы (четыре процента).

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