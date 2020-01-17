ФРС фокусируется на стратегии выхода с рынка РЕПО, избежав кризиса в конце года

Джоннель Март,и Карен Бреттел

НЬЮ-ЙОРК ("Рейтер") - Наихудшие опасения Уолл-Стрит касательно нехватки финансирования в конце года не материализовались благодаря в значительной мере четверти триллиона долларов, которые Федеральная резервная система вложила в рынок, чтобы гарантировать, что не будет никаких закупорок.





Архивная фотография: Здание Совета управляющих Федеральной резервной системы на Авеню Конституции в Вашингтоне, США, 19 марта 2019 г. "Рейтер"/Ли Миллис/архив

Однако теперь вопрос заключается в том, что нужно будет сделать центральному банку США, чтобы выйти из его ежедневных операций предоставления денег на рынке сделок о покупке ценных бумаг с последующим выкупом или РЕПО в 2,2 триллиона долларов - после того, как он стал доминирующим игроком за три коротких месяца.

"Операции РЕПО - это временное решение, но рана полностью не вылечена", - сказал Геннадий Голдберг, аналитик по процентным ставкам в TD Securities.

Федеральный резервный банк Нью-Йорка начал вливать ликвидность в виде миллиардов долларов в рынок сделок РЕПО в середине сентября, когда сочетание событий привело к повышению стоимости однодневных ссуд до 10%, что более чем в четыре раза выше, чем ставка ФРС на тот момент. Месяц спустя ФРС предприняла шаги по увеличению своего баланса - и наращиванию уровня резервов - скупая казначейские векселя на 60 миллиардов долларов в месяц.

ФРС продолжит закачивать десятки миллиардов долларов в рынок сделок РЕПО как минимум до конца января. Ее способность выйти с рынка операций РЕПО после этого времени будет зависеть от того, сколько времени потребуется центральному банку на то, чтобы сделать баланс достаточно большим, чтобы в банковской системе было достаточно резервов, - и операции РЕПО больше не будут нужны.

"Мне кажется невероятным, что ФРС сможет остановить свои операции РЕПО к концу января", - сказал Марк Кабана, глава отдела стратегии процентных ставок в Bank of America Merrill Lynch.

Протокол заседания ФРС по вопросам политики, опубликованный в пятницу, показал, что чиновники ожидают "постепенного" сокращения операций РЕПО во второй половине января. Но сотрудники также сказали, что центральному банку, возможно, нужно будет продолжить некоторые операции РЕПО, по крайней мере, до апреля, когда налоговые платежи смогут уменьшить уровень резервов.

Другая проблема для чиновников ФРС: решить, насколько большим должен быть баланс центрального банка, который в настоящее время составляет около 4 триллионов долларов.

"В ФРС есть люди, которые предпочитают по возможности наименьший баланс центрального банка, и мы просто не знаем, насколько изменились их взгляды", - сказал Лу Крэндалл, главный экономист в исследовательской фирме Wrightson ICAP.

Высшие должностные лица ФРС сказали, что они продолжат покупать краткосрочные казначейские обязательства до второго квартала 2020 года с целью снова вернуть резервы на уровень выше того, что был в середине сентября, когда они уменьшились до менее 1,5 триллионов долларов.

Доведение резервов до 1,7 триллиона долларов обеспечит резерв примерно в 200 миллиардов долларов, чтобы смягчить удары в периоды ограниченной ликвидности, сказал Джозеф Абате, аналитик по краткосрочным процентным ставкам в Barclays. Размер фондов до 2 триллионов долларов может создать больший резерв и уменьшить вероятность нестабильности на рынках краткосрочных кредитов, в зависимости от спроса на резервы, сказал он.

"Долгосрочные обсуждения"

Некоторые финансовые фирмы призывают ФРС продолжить постоянное участие посредством операций РЕПО постоянного действия, которые позволят фирмам торговать казначейскими обязательствами за наличные деньги. Но чиновники ФРС все еще работают над деталями и планируют продолжение обсуждения этого вопроса на будущих заседаниях, как показал протокол заседания в пятницу.

Президент федерального резервного банка Ричмонда Томас Баркин сказал в пятницу, что в дополнение к операциям РЕПО постоянного действия долгосрочные решения предоставления большей ликвидности на рынках денег могут включать корректировку регулирующих положений в отношении денежных средств и введение ограничений на другие программы, которые могут влиять на резервы, например, иностранный пул РЕПО.



"Все это оправданные долгосрочные обсуждения, которые надо вести сейчас, когда мы прошли короткий период", - сказал Баркин журналистам после речи перед Ассоциацией банкиров Мэриленда в Балтиморе.

Одновременно чиновники ФРС могли бы внести изменения в предлагаемые к продаже договоры РЕПО, чтобы помочь избавить рынки от этой временной поддержки. Чиновники могли бы уменьшить частоту или размер предлагаемых к продаже договоров РЕПО после января и вернуть их в периоды ожидаемого стресса, сказал Абате.

Один проблемный момент - это то, что ФРС позволяет биржевым торговцам брать деньги под более низкие проценты, чем они доступны у других участников рынка, что лишает фирмы стимула делать заимствования на частном рынке, который они использовали ранее, прежде чем ФРС начала свою интервенцию, сказал Голдберг.

На то, чтобы разобраться с правильной структурой, потребуется некоторое время. "Они хотят побудить рынок обращаться сначала к другим участникам рынка, а потом к ФРС, но я не думаю, что мы уже этого достигли", - сказал Голдберг.

Дополнительное сообщение - Меган Дэвис; редактирование - Дэн Бернс и Пол Саймао

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