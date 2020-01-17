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опубликовано редакцией на Переводике 17.01.20 15:53
скаут: ZIL.ok.130;
 
 

Послание. Послесловие

Ну, все уже кто хотел — поучаствовали в разборе послания президента Федеральному Собранию.
Теперь пришло и моё время сказать: «Не ждали? А я — пришёл!» пару слов по этому поводу.





Послание — это вывод РФ ровно на ту же траекторию, на которой сейчас находится Дональд Фредович Трамп.
А именно — перезаключение заново договоров(межправсоглашений) но уже в двухстороннем формате.
Это и ещё отличная возможность тем из стран ЕС, которые ещё имеют хоть какие то остатки политической субъектности на полностью легитимных основаниях пересмотреть свои отношения с нашей страной.
Причём даже частные коммерческие контракты могут и в случае необходимости — должны будут пересмотрены в силу изменения политического уровня.

Второе — всё это по сути дела — начало практического этапа построения Валютно-Технологических Зон. А значит и активной фазы глобального финансового кризиса.
Говоря образно своими предыдущими действиями и декларациями Трамп и Путин как два главных движущих актора-фронтмена переформатирования системы — «построили леса» для перестройки глобальной системы. Вспомним слова Трампа на ГА ООН в 2019 году: «Будущее принадлежит не глобалистам, будущее принадлежит патриотам, оно принадлежит суверенным и независимым странам, которые защищают своих граждан, уважают своих соседей и те различия, которые делают каждую страну особенной и уникальной». И своим посланием Путин дал отмашку: «Начинаем разбирать!».

Объективно сейчас на первый план выйдет необходимость пересмотра отношений РФ с международными институтами — МВФ, ВТО, МБ и другими надгосударственными органами согласования.
А вот тем кто до сего момента так и не определился в лице своих политиков — будет очень трудно. Здесь вспоминается фильм Михаила Леонтьева и фраза из этого фильма «Не дай себя порвать». Это относится как раз вот к таким — не определившимся вовремя.
И здесь совершенно неважно почему ты не определился — потому ли, что до последнего придерживался того курса, который уходит со сцены или потому, что был слишком багатовекторный. Итог будет таким же — тебя порвёт.
Далее просто необходимо сказать, что теперь то станут проскакивать, а потом и вовсе — вовсю начнут обсуждаться в мiровой прессе тезисы истинной войны между финансовыми глобалистами и устроителями Нового Мiрового Порядка в лице Трампа, Си, Путина, Моди и … — а вот здесь есть ещё некоторые «вакансии» которые пока не заняты. И будут ли они заняты зависит исключительно от усилий тех политических сил и фигур стран-претендентов, которые желают сесть за стол держав-победительниц финансового глобализма на новой Ялте и новом Бреттон-Вудсе.

Ну и третье — послание президента — это начало практической же работы над написанием и составлением новой экономической модели для нашей страны.
Тут весь фокус в том, что эта модель воленс-ноленс послужит прототипом для всех остальных. Просто по факту полного отсутствия таких разработок где либо в мiре.
Вот это и будет то, про что я писал — глобализация продолжится но уже другим составом участников, другими людьми и с другими целями.

Ну и последнее — я об этом писал уже несколько раз, но другие аналитики и эксперты* это очень уж тактично(пугливо!?) обходят «бочком» и молчком.
Это — замена для элит новых ВТЗ непубличных финансовых агентов. Замена иудейских банкиров на других непубличных финансовых агентов.
Ещё раз напомню как иудейские банкиры стали таковыми — во время подъёма Британской империи, британской Короне понадобились такие вот непубличные финансовые агенты. Они должны были отвечать нескольким критериям — жёсткая внутренняя субординация, относительная закрытость такого сообщества и распространённость по мiру. И выбор тогда стоял между цыганскими общинами и иудейскими — и те и другие подходили под эту роль. Иудейские сообщества прошли «кастинг» и «выиграли» конкурс вследствие того, что тогдашние представители цыганских общин были в своих странах слишком статусны(а значит чрезмерно независимы — у них были свои ресурсы) и между ними были накоплены достаточно большие противоречия, что негативно сказывалось на общем управлении.
Я склонен считать, что интерес нашего президента к общинам русских староверов — именно в этом. Они отвечают большинству необходимых критериев.

Резюмирую — открытая стадия глобального кризиса — начата.
Определятся на какой стороне ты(это для политических элит страновых) нужно было раньше.


RUN.


*Ни в коем случае не дерзну причислять себя ни к аналитикам ни тем более экспертам — всё что я делаю и пишу — это мой личный взгляд и моя «кочка здренея».


ЗЫ: Увага!

Некоторые слова -- олбань, а некоторые -- взяты из белорусского и украинского языков.


З.И.Л.



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