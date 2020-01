архив



опубликовано редакцией на Переводике 17.01.20 03:37 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Yahoo! News”,

"How Vladimir Putin Got Played By a Furious Libyan General" Канада - 15 января 2020 г. Как сумасшедший ливийский фельдмаршал подвел Владимира Путина Он этого не забудет Samer Al-Atrush, Ilya Arkhipov and Selcan Hacaoglu Bloomberg January 15, 2020 (Bloomberg) -- Халифа Хафтар ожидал что в Кремле перед ним расстелят красную дорожку. Надеявшийся на встречу с Владимиром Путиным, он, вместо этого, был посажен в битком набитую приемную российского МИДа. В конце концов, ливийский военачальник потерял терпение и ушел, хлопнув дверью. Через несколько часов он покинул Москву на своем Dassault Falcon, направлявшемся в столицу Иордании Амман. Когда российский президент пригласил лидеров Ливии в понедельник подписать перемирие, то, как оказалось, он не учел легендарное упрямство 76-летнего Хафтара. Более того, то, фельдмаршал почувствовал себя настолько смелым, чтобы оскорбить Путина, является свидетельством того, насколько непредсказуемой стала гражданская война в Ливии. Вспышка гнева, однако, является лишь последним сбивающим с толку выкрутасом перед запланированной на воскресенье ливийской мирной конференцией в Берлине. Буквально на прошлой неделе попытка бывшей колониальной державы Италии организовать встречу между Хафтаром и Файесом аль-Сарраджем, премьер-министром ливийского правительства, поддержанного Организацией Объединенных Наций, завершилась отменой в последнюю минуту и ​​вылетом домой. Ничто не происходит так, как планировалось, или как представлялось. Хафтар, базирующийся в восточной части Ливии, начал нынешнюю войну чтобы свергнуть Сарраджа, он начал её в апреле с наступления на столицу страны Триполи. Теперь, после того, как его противники, под давлением своего покровителя Турции подписали в Москве соглашение о прекращении огня, он единственным кто создает препятствия. Хафтар сказал, что он должен всё хорошенько обдумать, но ещё до того, как его неуважительное отношение к Путину стало очевидным, его уже не было. «Путин не забудет об этом», - сказал Кирилл Семенов, эксперт по Ливии в российском Совете по международным делам, основанном Кремлем. «Хафтар практически сбежал, когда ожидалось, что он подпишет документ. Это показало отсутствие у него уважения к хозяевам и нанесло удар по репутации России ». Фоном для всего этого является агрессивное продвижение России и Турции в Сирии. Относительно второстепенные участники десять лет назад, когда начались протесты в арабском мире, сегодня Москва и Анкара переживают драматические изменения в силе и распространении своего влиянии в регионе. С отступлением США и Западной Европы они стали ключевыми игроками в геополитических шахматах, в игре, в которой они по очереди являются то союзниками, то противниками. Приз мирного соглашения может также включать реанимацию многомиллиардных контрактов, которые были погребены в хаосе после свержения Муаммара Каддафи в 2011 году. Неудача постигла Кремль менее чем через неделю после того, как Путин, вместе с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом, решили взять процесс прекращения конфликта в свои руки. Российские чиновники говорят, что они сохраняют осторожный оптимизм, что Хафтар вернется к столу переговоров. Так или иначе, две державы, точно так же как Италия, Франция и другие потенциальные миротворцы, оказались в тупике из-за множества противоречивых интересов в Ливии,. Ничего удивительного Западные и арабские дипломаты, которые работали в Ливии в течение многих лет, сказали, что они не были удивлены. Хафтар начал битву за Триполи во время визита генерального секретаря ООН и незадолго до запланированных мирных переговоров. Вопрос в том, позволят ли Путин и Эрдоган чтобы это сошло ему с рук. Хафтар начал свое наступление имея поддержку Египта и Объединенных Арабских Эмиратов, которые хоть и считали его утомительным союзником, но лучшим выбором на пост сильного лидера в охваченном смутой нефтяном государстве Северной Африки. Это эволюционировало в прокси-войну с Россией, отправляющей наемников воевать за Хафтара, в то время как Турция поддерживает правительство Сарраджа в Триполи. Это будет лишь вопросом времени, когда Путин и Эрдоган заключат сделку, чтобы защитить свои интересы - так же, как они это сделали в Сирии, - а затем заставят они своих клиентов заключить перемирие, заявил российский чиновник агентству Bloomberg в начале этого года. Этот момент наступил 8 января. После того, как Турция пригрозила усилить свою поддержку Триполи развертыванием крупного военного контингента, Путин и Эрдоган встретились в Стамбуле и через 72 часа призвали к прекращению огня. Застигнутые врасплох Ни одна из сторон не удосужилась заранее проконсультироваться с ливийцами, Египтом, ОАЭ или ООН, которые с апреля работают над прекращением огня, сообщили Bloomberg чиновники, знакомые с переговорами. По словам двух официальных лиц, высокопоставленный чиновник правительства в Триполи поспешно вылетел в Стамбул, чтобы попытаться понять, что только что произошло. Затем Путин связался с лидерами Египта и ОАЭ, которые поддерживают Хафтар своей авиацией, по телефону. По словам чиновника, Египет и ОАЭ не поддержали эту сделку, которая, по их мнению, давала Турции слишком много уступок. Турецкий чиновник, которому известно о московской встрече, заявил, что прекращение огня может позволить Турции и России сотрудничать в разведке нефти и газа. Это также защитит морское соглашение, которое Турция получила от правительства в Триполи в обмен на военную помощь. Эта сделка оспаривается Грецией и другими европейскими странами, которые боятся турецкого и российского вторжения в воды Средиземного моря. Во всем этом США, похоже, переиграли Россию в еще одном ближневосточном конфликте. Вашингтон посылал смешанные сообщения обеим сторонам, пока в сентябре сотни российских наемников не прибыли на фронт, чтобы поддержать Хафтар. Несколько недель спустя они или ливийцы, работающие с системой ПВО, сбили американский беспилотник, обломки которого еще не найдены. Затем США начали подталкивать Хафтара к прекращению огня, они надеются на мирное соглашение, которое вытеснит Россию, сообщили агентству Bloomberg несколько чиновников, которым было известно об их встречах. Как сказал человек в Москве, знакомый с ходом переговоров, то что Хафтар воздержался от подписания документа в Москве, было связано с планами турецкой и российской миссий по принудительному обеспечению перемирия и оговоркой в ​​документе, которая может потребовать от него отступления из районов, которые он контролирует на окраине Триполи. По словам этого человека, Россия переоценила свою способность влиять на военного лидера Ливии. Публично российские чиновники делают вид что все в порядке. «К сожалению, окончательный документ подписан не всеми сторонами», - заявил в среду в Индии министр иностранных дел Сергей Лавров журналистам. «Но мы никогда не делали вид, что переговоры в Москве должны стать заключительной встречей, которая бы разрешила все без исключения вопросы», - сказал он, отметив, что сессия помогла заложить основу для переговоров в Берлине. Эрдоган, получивший одобрение парламента на крупномасштабную военную интервенцию, ответил на уход Хафтара, угрожая преподать ему «урок». Один турецкий чиновник не исключал использования турецких самолетов F-16. Между тем Минобороны России пока не ставит на Хафтаре крест. Оно говорит, что ему нужно дать больше времени, и намекает, что от него ожидают положительных ответов в преддверии мирного саммита, провести который намечено в Берлине, и где можно ожидать ещё немало сюрпризов. статью прочитали: 2 человек Комментарии