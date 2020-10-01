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опубликовано редакцией на Переводике 01.10.20 11:09 скаут: pe4kin_d;

Ссылка на оригинал НАТО заморозит помощь Украине из-за дискриминации ЛГБТ?



На Украине ЛГБТ-сообщество, в том числе среди военных, активно борется за свои права, и это вызывает массу недовольства со стороны консервативной части общества. Особенно после слухов о том, что НАТО может приостановить военную помощь Киеву из-за нападений на гей-шествия в Харькове, Одессе и Запорожье. Подробности в эмоциональном посте украинского блогера Ивана Щербины.



В этом году мы отчетливо наблюдаем картину, как интересы о ЛГБТ-сообщества стали важнее проблем всех других социальных групп в стране: инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, ветеранов боевых действий и других. Например, Уполномоченная по правам человека геев Верховной рады Людмила Денисова неоднократно вставала на защиту сексуальных меньшинств: в мае отчитала омбудсмена по правам детей Николая Кулебу за негативное высказывание в адрес ЛГБТ-семей; в июле раскритиковала законопроект "о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма", а в сентябре после нападений на прайды осудила радикалов и обвинила общество в недостаточной лояльности к ЛГБТ.



Вероятно, с расчетом на поддержку Денисовой осенью о своих требованиях громко заявили гей-активисты из вооруженных сил. Если раньше они во главе с Виктором Пилипенко группировались на небольшой странице в Facebook, то теперь ветеран АТО Дмитрий Евченко



Как это обычно бывает с правами ЛГБТ-сообщества, чем больше об этой проблеме пишут в СМИ, тем жестче становятся его требования. Как всегда не заставили себя ждать рекомендации наших иностранных партнеров. После прайдов в Харькове, Одессе и Запорожье



К сожалению, ЛГБТ-движение и его лоббисты во власти сделали все, чтобы создать конфликт в обществе и самым радикальным образом пройтись по традиционным ценностям, будь то семья или консервативные устои в армии. С другой стороны, нельзя не отметить выжидательную позицию националистов, которые молчат про грядущие изменения в ВСУ и риск потерять западную военную поддержку из-за ЛГБТ-истерии. Неужели Билецкий, Ярош, Тягнибок, Ходаковский и Карась смирились со своим поражением в борьбе с гей-лобби? Вероятно, доказывать кулаками свою правоту без последствий стало почти невозможно, а в кулуарной борьбе гей-активисты пока выигрывают за явным преимуществом. статью прочитали: 39 человек Комментарии ﻿

В этом году мы отчетливо наблюдаем картину, как интересы о ЛГБТ-сообщества стали важнее проблем всех других социальных групп в стране: инвалидов, пенсионеров, детей-сирот, ветеранов боевых действий и других. Например, Уполномоченная по правам человека геев Верховной рады Людмила Денисова неоднократно вставала на защиту сексуальных меньшинств: в мае отчитала омбудсмена по правам детей Николая Кулебу за негативное высказывание в адрес ЛГБТ-семей; в июле раскритиковала законопроект "о введении административной ответственности за пропаганду гомосексуализма и трансгендеризма", а в сентябре после нападений на прайды осудила радикалов и обвинила общество в недостаточной лояльности к ЛГБТ.Вероятно, с расчетом на поддержку Денисовой осенью о своих требованиях громко заявили гей-активисты из вооруженных сил. Если раньше они во главе с Виктором Пилипенко группировались на небольшой странице в Facebook, то теперь ветеран АТО Дмитрий Евченко потребовал серьезных законодательных изменений для защиты прав квиров в войсках и за создание для них отдельной ветеранской организации. В итоге появилось две петиции с просьбой "Законодательно пресечь гомофобию в Вооруженных силах Украины". Одна на change.org, а другая на сайте Президента от соратника Евченко, инспектора отдела мониторинга и аналитического обеспечения патрульной полиции Запорожской области Евгения Будовского. Ее уже подписали более 50 человек, то есть у петиции есть все шансы стать объектом продвижения как минимум со стороны Людмилы Денисовой или других высокопоставленных представителей гей-лобби.Как это обычно бывает с правами ЛГБТ-сообщества, чем больше об этой проблеме пишут в СМИ, тем жестче становятся его требования. Как всегда не заставили себя ждать рекомендации наших иностранных партнеров. После прайдов в Харькове, Одессе и Запорожье появилась информация о том, что от решения вопроса с правами украинских ЛГБТ зависит получение дальнейшей военной помощи. Якобы НАТО обеспокоено гомофобными выступлениями Свободы, С14 і движения ТИП (прим. "Традиция и порядок") и не хотят нам помогать без законодательной защиты прав ЛГБТ, в том числе в ВСУ.К сожалению, ЛГБТ-движение и его лоббисты во власти сделали все, чтобы создать конфликт в обществе и самым радикальным образом пройтись по традиционным ценностям, будь то семья или консервативные устои в армии. С другой стороны, нельзя не отметить выжидательную позицию националистов, которые молчат про грядущие изменения в ВСУ и риск потерять западную военную поддержку из-за ЛГБТ-истерии. Неужели Билецкий, Ярош, Тягнибок, Ходаковский и Карась смирились со своим поражением в борьбе с гей-лобби? Вероятно, доказывать кулаками свою правоту без последствий стало почти невозможно, а в кулуарной борьбе гей-активисты пока выигрывают за явным преимуществом.