Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400? (видео)
Hakikat ve Hikmet ELITE MEMBER
Мое внимание привлекло странное видео на турецком языке в социальных сетях! Основные моменты:
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Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из системы С-400, закупленной в России.
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Не зря турецкие БПЛА гоняют российские системы ПВО как зайцев, по всему Ближнему Востоку, Кавказу и т. д.
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Полученные знания, особенно в области радаров дальнего действия и ракет ПВО, применяются при разработке местных турецких систем ПВО HISAR-U, чтобы сделать их "надежными".
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Турция убила одним камнем несколько птиц.
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Русские секреты теперь в турецких руках!!! Если они их выпустят - они попадут в руки США !!!!
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