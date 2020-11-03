Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400? (видео)

Hakikat ve Hikmet ELITE MEMBER

Мое внимание привлекло странное видео на турецком языке в социальных сетях! Основные моменты:

Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из системы С-400, закупленной в России.

Не зря турецкие БПЛА гоняют российские системы ПВО как зайцев, по всему Ближнему Востоку, Кавказу и т. д.

Полученные знания, особенно в области радаров дальнего действия и ракет ПВО, применяются при разработке местных турецких систем ПВО HISAR-U, чтобы сделать их "надежными".

Турция убила одним камнем несколько птиц.