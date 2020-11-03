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дата публикации 02.11.20 19:27
скаут: Игорь Львович;
   
 

Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки из российской системы С-400? (видео)

  


Hakikat ve Hikmet

Hakikat ve Hikmet ELITE MEMBER




Мое внимание привлекло странное видео на турецком языке в социальных сетях! Основные моменты:

  • Турецкие инженеры расшифровали и убрали закладки  из  системы  С-400, закупленной  в России.

  • Не  зря турецкие БПЛА  гоняют  российские системы ПВО  как  зайцев, по всему Ближнему Востоку, Кавказу и т. д.

  • Полученные знания, особенно в области радаров дальнего действия и ракет ПВО, применяются при разработке местных турецких систем ПВО HISAR-U, чтобы сделать их "надежными".

  • Турция убила одним камнем несколько  птиц.

  • Русские секреты теперь в турецких руках!!! Если они  их  выпустят   -  они  попадут в  руки США !!!!


статью прочитали: 694 человек

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