Общество больше не покупается на «антисемитизм»

И поэтому еврейство пытается провести его ребрендинг под новым названием - «анти-еврейский расизм»





CHRISTIANSFORTRUTH.COM





NOVEMBER 23, 2020 By CFT TEAM

Как мы уже писали ранее, попытки еврейских организаций «просвещать» общественность об «антисемитизме» в значительной степени потерпели неудачу, потому что, по их собственному утверждению, сам термин «антисемитизм» проблематичен и сбивает с толку. Это заставило их попытаться провести «ребрендинг» антисемитизма под другими названиями, такими как «ненависть к евреям» или, как совсем недавно, «антиеврейский расизм» :

В водовороте ненависти и злобы, которые последовали за осуждающим докладом Комиссии по вопросам равенства и прав человека (Equality and Human Rights Commission - EHRC) Лейбористской партии под руководством Джереми Корбина в прошлом месяце, мало кто заметил почти полное отсутствие в ответе еврейской общины того самого слова, о котором только что сообщила EHRC: «Антисемитизм».

В совместном заявлении Совета депутатов и Совета лидеров еврейской общины говорится, что доклад «позорит тех, кто нападает на нас за выступления против антиеврейского расизма», и назвал Джереми Корбина «зиц-представителем выразителей старых и новых антиеврейских настроений».

Еврейское рабочее движение (Jewish Labour Movement - JLM) заявило, что оно предупреждало об «распространении культуры бытового антиеврейского расизма» с 2015 года. Образовательный фонд Холокоста (Holocaust Educational Trust - HET) заявил, что подтверждает «глубину эндемичного антиеврейского расизма среди лейбористов».

Лейбористская организация Друзья Израиля (Friends of Israel) похвалили Кейра Стармера за то, что он начал «искоренять антиеврейский расизм». Даже организация "Лейбористы против антисемитизма" (Labour Against Antisemitism - ЛААС) дистанцировалась от своего имени, говоря об " институциональном антиеврейском расизме " партии .

Вскоре эстафету подхватили комментаторы. В своей жестко-критической колонке Джонатан Фридленд из Guardian начал с «антисемитизма», но в итоге спросил, «почему укореняется антиеврейский расизм».

Однако изменение [названия] уже произошло. В сентябре, Союз еврейских студентов раскритиковал университеты за «неспособность в достаточной мере защитить своих еврейских студентов от антиеврейского расизма, древнейшей формы расовой ненависти».

Позже в том же месяце организация Antisemitism Policy Trust - которой, возможно, теперь потребуется переименование - сообщила, что майкрософтовский чатбот (программа “виртуальный ассистент”) «взаимодействуя с социальными сетями, научился публиковать антиеврейские расистские материалы».

Две недели назад оказалось, что это дошло даже до BBC - на ее новостном сайте говорилось, что лейбористам «не удалось искоренить антиеврейский расизм, когда лидером был Джереми Корбин». Прощай, старая ненависть к евреям; здравствуй она же но под новым названием.

Кому-то это может показаться странным, учитывая все те драки, через которые потребовались пройти чтобы достичь нынешнего положения. Сначала была печально известная склока, - «Битва за дефис», когда «антисемитизм» столкнулся с «анти-семитизмом».

Затем последовал скандал на тему о том, «что такое антисемитизм», и критика рабочего определения этого понятия данная Международным альянсом памяти жертв Холокоста (IHRA) уступила место медленному восприятию его в Великобритании.

И все же ничего странного здесь нет, потому что переход к «антиеврейскому расизму» не является ни естественной эволюцией, ни случайной лексической метаморфозой, о чем свидетельствуют ежегодные финансовые отчеты Совета лидеров еврейской общины (JLC), опубликованные в Интернете в прошлом месяце ...

Примечательно что в них говорится: «Одним из примеров является переход от термина «антисемитизм» - слова, которое абсолютно не признается ни в одной фокус-группе - к более признанному понятию «антиеврейский расизм». Мы прикладываем совместные усилия, для внедрения и распространения этого языка [и этого термина]».

Итак, вот оно: признание того, что это целенаправленное изменение, сделанное потому что слово «антисемитизм» в некоторых случаях «не получало абсолютно никакого признания и одобрения» со стороны общественности. Другими словами, потому, что это слово зачастую ничего не значило [для людей]….

«Понимая это, мы успешно изменили используемую терминологию на «антиеврейский расизм», но сделали это никоим образом не для того, чтобы преуменьшить уникальность антисемитизма, но только чтобы гарантировать, что все поняли наши серьезные опасения правильно», - говорится в отчете

Остальные [организации] тоже принимали в этом участие и действовали в полном согласии. «Мы подозревали, что общественность в основном не знала, что означает слово «антисемитизм» , - говорит Марк Гарднер, исполнительный директор Community Security Trust, благотворительной организации, занимающейся защитой британских евреев от антисемитизма. «Но исследование показало, что это более глубокая проблема, чем мы предполагали».

Для некоторых это не было откровением. Дэнни Стоун, исполнительный директор Antisemitism Policy Trust, цитирует опрос UCL 2014 года, в ходе которого 68 процентов из почти 8000 респондентов не были знакомы с термином “антисемитизм” и/или не знали его значения …

Он напомнил о попытке ООН расширить значение термина «антисемитизм» с тем, чтобы включить в него все семитские народы, но сам термин Семитизм «узаконивает форму псевдонаучной расовой классификации, полностью дискредитированной ассоциацией с нацистской идеологией», показывая тем самым, как слово «антисемитизм» можно «неправильно использовать и играть на нем».

Директор Совета депутатов по связям с общественностью Фил Розенберг идет дальше, описывая, как изменившаяся общественная политика является ответом как для тех, у кого есть политические планы, так и для тех, у кого нет….

«[Некоторые] крайне левые пытались утверждать, что «настоящий» расизм хуже антисемитизма. Они также намекали, что мы якобы заявляем, что антисемитизм важнее других форм расизма . Используя термин «антиеврейский расизм», мы лишаем их возможности делать это, поскольку ясно, что антисемитизм является формой расизма и не конкурирует с другими формами предрассудков», - говорит он ...

Последнее слово, подходящее для обсуждения антисемитизма, остается за Гарднером. «Антиеврейский расизм - не идеальная словесная форма», - говорит он. «В идеале его следует произносить в сочетании со словом« антисемитизм», чтобы смысл был понятнее. Но в этом есть смысл».

Единого мнения о значении термина «антисемитизм» нет, потому что это фальшивая и бессмысленная концепция сверху донизу, основанная на абсурдном представлении о том, что из всех людей в мире только евреев однозначно и безрассудно ненавидят без всякой причины.

Евреи явно не семиты - утверждение, что они являются семитами, основано на еврейских баснях о том, что они расовые израильтяне, что легко опровергается как на основании библейских, так и исторических свидетельств.

Еврейский профессор Шломо Санд полностью дискредитировал израильскую идентичность евреев в своей новаторской книге «Изобретение еврейского народа» , которую вы можете прочитать в библиотеке CTF .

Тогда возникает вопрос: являются ли евреи отдельной расой? Если евреи не являются отдельной расой, то ненависть или оппозиция им не могут быть формой «расизма».

Ясно, что внутри еврейства существует очевидная «расовая» кастовая система, основанная на цвете кожи - с «самыми белыми» ашкеназами наверху и черными африканскими «евреями» внизу - со смешанной массой посередине.

Евреи - это смешение рас и в расовом отношении ничем не отличаются от арабов, индейцев и метисов.

Любая этническая группа, имеющая кастовую систему, основанную на цвете кожи, не может объективно рассматриваться как «раса», так что евреи - это, в лучшем случае, заметная рыхлая этническая группа, имеющая слабое отношение к иудаизму, которого не придерживается большинство этнических евреев.

Возможно, еврейству следует серьезно рассмотреть более честный и четкий термин «ненависть к евреям» - но даже это проблематично, потому что тогда возникает вопрос: «Почему так ненавидят именно евреев?»

Но даже предположение, что у ненависти к евреям есть причина, по определению является антисемитизмом.

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