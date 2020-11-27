Не дай Бог так оголодать...
by Grayson Weir Man Loses Pants In-N-Out
В прошлую пятницу Колорадо попал в заголовки газет, в нем открылись первые в штате фастфуды In-N-Out. Один открылся в Colorado Spring, а другой - в Aurora, что привело к появлению огромных очередей в которых люди проводили более 14 часов . Серьезно, люди сидели в своих машинах больше половины суток, чтобы съесть гамбургер быстрого приготовления, который, откровенно говоря, не стоит ждать в очереди более 30 минут, чтобы попробовать.
Почти за то же самое время те же посетители могли совершить поездку через красивейшие живописные Скалистые горы к ближайшему In-N-Out в соседнем штате. Но люди сумасшедшие и у них, видимо, много свободного времени.
Очередь была сумасшедшей. Что могло бы вдохновить кого-то просидеть в машине такое время, мне абсолютно непонятно.
ABC News
@ABC
Любители гамбургеров стояли в длиннющей очереди только для того чтобы попробовать котлету быстрого приготовления в первом In-N-Out в Colorado Springs. https://abcn.ws/3kNgMjr
https://twitter.com/i/status/1330207386846568448
477 people are Tweeting about this
12:52 PM · Nov 21, 2020
926
477 people are Tweeting about this
Как и следовало ожидать, люди нервничали, стали нетерпеливыми, атмосфера накалилась. Теперь драки в Интернете повсюду, и большинство из них лучше, чем эта. Однако эта драка, которая началась среди голодных людей в очереди в In-N-Out, забавна тем, что один из двух участников потерял штаны.
Представьте себе, что вы деретесь с другим мужчиной в дико длинной очереди за фастфудом и теряете штаны. Теперь вы стоите без штанов, а охрана пытается вас успокоить. А потом вы должны вернуться в свою машину и стоящую впереди машины человека, который в буквальном смысле слова вытряхнул вас из штанов. Если это 14-часовое предприятие не было дуростью с самого начала, то то что случилось потом было уже дном.
♡丂ｲ尺Ծ乃乇♡
@Grungeloved
Ржу, не могу. Драка в Colorado в очереди в новый In and Out #denver #Aurora
https://twitter.com/i/status/1329947472844775431
9K views
7:39 PM · Nov 20, 2020
70
28 people are Tweeting about this
Будьте умнее.
статью прочитали: 56 человек
Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь