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дата публикации 27.11.20 21:11
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Не дай Бог так оголодать...

by Grayson Weir   Man Loses Pants In-N-Out

В прошлую пятницу Колорадо попал в заголовки газет, в нем открылись  первые в штате фастфуды In-N-Out. Один открылся в Colorado Spring, а другой - в Aurora, что привело к  появлению  огромных  очередей  в  которых  люди  проводили более 14 часов . Серьезно, люди сидели в своих машинах больше половины суток, чтобы съесть гамбургер быстрого приготовления, который, откровенно говоря, не стоит ждать в очереди более 30 минут, чтобы попробовать.

Почти за то же самое  время те же посетители могли совершить поездку  через  красивейшие живописные  Скалистые горы  к ближайшему In-N-Out  в  соседнем  штате. Но люди сумасшедшие и у них, видимо,  много свободного времени.

Очередь была  сумасшедшей. Что могло бы вдохновить кого-то просидеть в машине такое время, мне  абсолютно  непонятно.

ABC News

@ABC

Любители  гамбургеров стояли  в  длиннющей  очереди  только  для  того  чтобы  попробовать  котлету  быстрого  приготовления  в  первом  In-N-Out в Colorado Springs. https://abcn.ws/3kNgMjr

https://twitter.com/i/status/1330207386846568448

477 people are Tweeting about this

12:52 PM · Nov 21, 2020

926

477 people are Tweeting about this

Как и следовало ожидать, люди нервничали,  стали нетерпеливыми, атмосфера накалилась. Теперь драки в Интернете повсюду, и большинство из них лучше, чем эта. Однако эта драка, которая началась среди голодных людей в очереди в In-N-Out, забавна  тем, что один из двух участников потерял штаны.

Представьте  себе, что вы деретесь с другим мужчиной в дико  длинной очереди за фастфудом и теряете штаны. Теперь вы стоите без штанов, а охрана пытается вас успокоить. А потом вы должны вернуться в свою  машину и стоящую  впереди  машины  человека, который в буквальном  смысле  слова  вытряхнул  вас  из  штанов. Если  это  14-часовое предприятие не  было дуростью с  самого начала,  то  то  что  случилось  потом  было  уже  дном.

♡丂ｲ尺Ծ乃乇♡

@Grungeloved

Ржу, не могу.  Драка в  Colorado  в  очереди  в  новый In and Out #denver #Aurora

https://twitter.com/i/status/1329947472844775431

9K views   

7:39 PM · Nov 20, 2020

70

28 people are Tweeting about this

Будьте умнее.



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