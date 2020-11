архив



"Xi stresses sticking to socialist rule of law with Chinese characteristics " Китай - 18 ноября 2020 г. Председатель Си подчеркнул приверженность принципу верховенства законов социализма с китайскими особенностями November 18, 2020 Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного комитета, Си Цзиньпин произносит важную речь во время конференции по вопросам, связанным с правовыми основами управления, проходившей в Пекине, столице Китая. [Фото / Синьхуа] Председатель Си Цзиньпин призвал придерживаться принципа верховенства законов социализма с китайскими особенностями и содействовать модернизации системы государственного управления и полному раскрытию потенциала Китая в соответствии с этим принципом. Председатель КНР, генеральный секретарь Центрального комитета Коммунистической партии Китая и председатель Центрального военного комитета, Си Цзиньпин произнес важную речь во время конференции по вопросам, связанным с правовыми основами государственного управления, проходившей в Пекине, столице Китая в понедельник и вторник. . На конференции было отмечено, что речь Си Цзиньпина «Мысли о верховенстве закона» представляет собой последнее достижение в адаптации марксистских теорий верховенства закона к китайскому контексту, служа фундаментальным ориентиром для основанного на законе государственного управления в Китае. На мероприятии, проходившем под председательством Ли Кэцяна, присутствовали Ли Чжаншу, Ван Ян, Чжао Лэцзи и Хан Чжэн. С заключительной речью выступил Ван Хюнин. Отметив основные достижения в продвижении принципа верховенства закона в управлении, выдвинутые Центральным Комитетом КПК после 18-го Всекитайского съезда КПК, Си сформулировал требования для текущей и будущей работы. Оставаться на правильном пути Си призвал поддержать ведущую роль Партии в области управления на основе закона, заявив, что партийное руководство является фундаментальной гарантией обеспечения того, чтобы управление в Китае основывалось на правовых нормах, и призвал к дальнейшему продвижению управления на основе закона, чтобы гарантировать эффективное осуществление линии, принципов и политики Партии. Си сказал, что необходимо придерживаться подхода, ориентированного на людей, отметив, что основная цель продвижения основанного на законе управления состоит в защите прав и интересов людей. Он добавил, что счастливая жизнь людей должна быть гарантирована верховенством права. Си сказал, что необходимо приложить усилия для того, чтобы Китай оставался на пути верховенства законов социализма с китайскими особенностями. Он подчеркнул, что придерживается мировоззрения, соответствующего верховенству закона, и использует правовой подход при устранении глубоко укоренившихся препятствий на пути экономического и социального развития, а также предоставляет долгосрочные институциональные гарантии для развития дела Партии и страны. Он подчеркнул необходимость строго придерживаться конституционных норм, призвав неуклонно поддерживать лидерство партии, демократическую диктатуру народа и систему народных собраний, закрепленные в Конституции. Отметив важность содействия модернизации системы управления и раскрытию потенциала Китая на пути к верховенству закона, Си призвал к усилиям по реагированию на серьезные вызовы, противостоянию серьезным рискам, преодолению серьезных препятствий и урегулированию серьезных конфликтов в соответствии с законом. Он призвал к дальнейшим усилиям по укреплению системы верховенства законов социализма с китайскими особенностями и активному развитию законодательной базы в ключевых областях, включая национальную безопасность, научные и технологические инновации, общественное здравоохранение, биобезопасность и экологическую цивилизацию. Руководящий документ Он сказал, что страна должна добиваться скоординированного прогресса в области основанного на законе управления,- осуществления государственной власти на основе закона и государственного управления на основе закона, а также способствовать комплексному обеспечению верховенства закона для страны, правительства и общества. Подчеркнув работу по развитию здравого законотворчества, строгого правоприменения, беспристрастного отправления правосудия и соблюдения закона всеми, Си сказал, что необходимо приложить усилия для того, чтобы люди видели, что правосудие отправляется в каждом судебном деле. Си Цзиньпин подчеркнул необходимость скоординированного подхода к продвижению верховенства закона внутри страны и в вопросах, связанных с иностранными сторонами, требуя усилий по более надежной защите национального суверенитета, безопасности и интересов развития. Си сказал, что необходимо развивать высококлассную команду профессионалов, обладающих как честностью, так и способностями для юридической работы. Он подчеркнул, что высшие должностные лица на различных уровнях должны добросовестно выполнять основные решения и планы ЦК КПК в отношении правового управления. Си сказал, что правовое управление следует продвигать на основе научных теорий. Ли Кэцян сказал, что выступление Си служит руководящим документом для основанного на законе государственного управления в новую эпоху. Он призвал к искренним усилиям, чтобы хорошо понять этот документ и действовать в соответствии с ним. 