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Будущий глава Госдепа рассказал о своём сбежавшем из России дедушке

РИА Новости  25 ноября, 2020

Кандидат на должность главы Госдепартамента США Энтони Блинкен, выдвинутый на эту должность избранным президентом страны Джо Байден, рассказал о своём дедушке Морисе Блинкене, который был вынужден в своё время бежать из России в Америку.

В эфире телеканала CNN он сообщил, что деду пришлось покинуть Россию из-за событий, происходивших в ней в начале XX века. По его словам, США стали для его семьи «последней и лучшей надеждой».

Мой дед Морис Блинкен бежал от погромов из России и начал новую жизнь в Америке, — заявил он.

Блинкен также рассказал, что супруга его отца, служившего в американской армии в годы Второй мировой войны, сбежала из коммунистической Венгрии. После этого она помогала попасть в Штаты другим беженцам. А его отчим Самуэль Пизар в своё время был схвачен нацистами и брошен в один из концлагерей.

Ранее NEWS.ru писал о том, что кандидат в президенты США от Демократической партии Джо Байден предложит Энтони Блинкена на должность главы Госдепартамента и Джейка Салливана на пост советника по национальной безопасности. Об этом рассказал представитель штаба кандидата от демократов Эндрю Бейтс.

Предварительно избранный президентом США демократ Джо Байден рассматривает бывшего исполняющего обязанности директора Центрального разведывательного управления Майкла Морелла основным кандидатом на пост главы ведомства, сообщила газета Daily Beast со ссылкой на источники, знакомые с ситуацией.

По данным издания, кандидатура Морелла была выбрана Байденом с учетом опыта работы на этой должности.

При этом отмечается, что прогрессивное крыло Демократической партии может высказать свое недовольство, так как Морелл "был ревностным защитником использования ведомством пыток и ударов беспилотников".

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