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опубликовано редакцией на Переводике 26.11.20 11:09
скаут: yurazaytsev74; переводчик yurazaytsev74;
 
 

Уничтожить экономику, но памятники УПА в Польше отремонтировать

﻿Украина: уничтожить экономику, но памятники УПА в Польше отремонтировать



"ООН прогнозирует начало худшей за десятилетие рецессии в Украине, по итогам которой бедность в нашей стране ожидает 9 млн человек" - трубят украинские СМИ. "Денег в бюджете осталось на 10 дней" - вторят им отлученные от кормушки политики. И знаете, что в этой ситуации делают украинские власти? Думаете, в срочном порядке пытаются найти способы удержать на плаву, бьющуюся в агонии экономику? А вот и не угадали. Предлагают Варшаве отремонтировать за украинский счет памятники карателям УПА, находящиеся на территории Польши. Но повергает в шок не само предложение говорящих провластных голов из Института национальной памяти, и просьба к польскому Сейму "выступить с законодательной инициативой, и обеспечить защиту объектам украинского культурного наследия", а реакция укронаселения. Большинство из них возмущаются не фактом нецелевого расходования тех крох, которые остались в государственных закромах, а тем, что власти не обратились с подобной просьбой к ООН и в высшие руководящие органы Евросоюза. Любовь к Бандере пересилила чувство голода или я что-то не понимаю?!

Итак, читайте:

Строго говоря, нынешние украинские власти никогда не отличались особой принципиальностью и смелостью в вопросах отстаивания украинских национальных ценностей и исторической правды на международной арене. Все их напевы про патриотизм и национальную гордость с начала предвыборной кампании и по сей день были и будут рассчитаны исключительно на "внутренний рынок". А вот спорить с пестунами из Евросоюза - даже если под ударом наше национальное достоинство и ДАЖЕ если речь о прилипших к ЕС по периметру Румынопольшавенгриях - наши политики не любят. А если и делают, то сугубо на коленях и со стеком в зубах.

Но всех переплюнули соплежуи из Украинского института национальной памяти, на днях обратившиеся к полякам с просьбой (статья еще доступна в кэше гугла ) (просьбой, Карл!) запретить аборигенным свинособакам осквернять и уничтожать украинские памятники, посвященные бойцам УПА. А чтобы "сбить градус наглости", директор института Антон Дробович, натурально приуменьшил объемы ущерба ("слава Богу, не массовый характер!") и покаялся за "подобные позорные случаи в Украине". Хотя вполне очевидно, что то, как поляки обходятся с украинскими мемориалами и как их власти закрывают глаза на осквернение могил украинских воинов, не имеет никакого эквивалента в нашей стране и не может быть смягчено ничем. И украинская сторона в праве не просто просить, а требовать от Польши извинений и полного возмещения ущерба. Вместо этого Дробович предлагает полякам подумать над соответствующим законопроектом, пока Украина будет сама на свои деньги восстанавливать все поруганные и разрушенные мемориалы. Чувствуете гордость? Национальное достоинство?

При этом сами польские власти (а Дробович с ними еще и соглашается) считают памятники солдатам УПА и ОУН на своей территории незаконными и потому не видят в своих действиях (или бездействии) состава преступления. И это только "причесанная", официальная позиция. Рядовые же граждане в выражениях в адрес украинцев и наших национальных героев не стесняются, а то и вовсе поддерживают и оправдывают осквернение памятников. На польских ресурсах можно встретить от такие комментарии :

"В украинском институте национальной памяти наверно все с ума посходили. Бандеровцы не имеют никакого морального права требовать от нас признания незаконно установленных памятников убийцам из УПА. Они говорят, готовы за свой счет восстановить "разрушенные вандалами украинские святыни". У них нет ни чести, ни стыда, ни совести, ни ограничений. Украинцы должны просить прощение на коленях за зверства в отношении поляков, погибших от рук украинских националистов. Никто из нас не забудет Волынь. А что же мы видим, украинская молодежь воспитывается в духе ненависти. Мало кто из них осведомлен о тех трагических событиях. В Украине делают все, чтобы поддерживать общественное невежество и сомнение. Но при этом Киеву хватает наглости поднимать вопрос о памятниках, посвященных УПА"

И вот с ЭТИМ мы пытаемся договорится по-хорошему? Перед ЭТИМ наши официальные лица лебезят, боясь испортить "хорошие, дружеские" отношения? Чего ради? В обмен на что украинские власти позволяют оскорблять достоинство украинского народа, дрессировать себя - а именно этим и занимаются наши "чуть более европейские" соседи, постоянно прощупывая границы дозволенного, проверяя, насколько глубоко мы позволим им втоптать себя в грязь. Давно пора доходчиво дать понять всем, и полякам в первую очередь, что Украина не собирается спрашивать у них разрешение, чтобы чтить своих героев, и не потерпит никаких посягательств на свои святыни и историческую правду. Не дуплить еще срок-другой, каясь и заискивая, а поставить уже себя, как надо, как независимое суверенное государство. И такой вопрос, как признание памятников и мемориалов солдатам УПА объектами культурного наследия, должно решать не через польский Сейм (эти холуи сделают, как им сверху скажут), а через такие организации, как ООН и высшие руководящие органы Евросоюза.

Защита культурных ценностей и национальной гордости украинского народа - это наш долг, а не опция.


https://politiko.ua/blogpost155939

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