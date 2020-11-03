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опубликовано редакцией на Переводике 03.11.20 01:14
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Как Россия помогла Китаю превзойти саму себя и стать обладателем вторых по силе ВВС в мире?

October 28, 2020  By Mansij Asthana

В отличие от тех  времен, когда  во всем мире доминировала  военная техника (в виде истребителей, танков и ракет), поступавшая  из США и Советского Союза/России, в 21 веке произошел подъем Китая, который  укрепил свои позиции  среди  элиты  создателей военной техники путем  развития  способности производить передовые оборонные продукты на местном уровне.

Народно-освободительная армия (НОАК) считается крупнейшей военной силой  в  мире, со вторым по величине оборонным бюджетом в  мире, и её  военное превосходство   наглядно  демонстрируется такими передовыми истребителями, как стелс-истребители J-20, многоцелевые истребители J-16, J- 11  и J-10.

Однако, в  то  время  как  Пекин уверенно проводит свою экспансионистскую политику за счет стран, которые запуганы военной мощью, находящейся в распоряжении  председателя Си, у НОАК есть  давнее  военное  партнерство, которое  ей  собственно  и следует благодарить за свою способность стоять “на своих ногах”,  -  союз с Россией.

С момента нормализации отношений между двумя странами в 1989 году военное сотрудничество было одним из важнейших аспектов их двусторонних связей, и Китай стал первой страной, которая  получила истребители Су-27 четвертого поколения  в  то  время когда ключевой советский партнер - Индия имела доступ только к МиГ-29.

Если перенестись  в сегодняшний день -  благодаря России ВВС НОАК (НОАК) имеют внушительное  присутствие по всему миру, это  присутствие,  в  значительной степени,    состоит из истребителей, полученных  из Москвы или построенных на основе наследия, оставленного российскими оборонными инновациями.

j20-vs-tejas

Истребители J-20

Первыми  китайскими  истребителями были  реактивные истребители МиГ-9 и МиГ-15, которые были экспортированы из Советского Союза, затем  последовали  истребители J-5, J-6 и J-7, разработанные  на  базе  моделей истребителей МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21.

Более того, двухмоторный истребитель Shenyang J-11, как говорят, был разработан путем реверс-инжиниринга Су-27, что долгое время было  предметом  жарких  дебатов.

Недавно, стремясь еще громче заявить о  превосходном  качестве своих  ВВС, Пекин, в рамках сделки на 2,5 миллиарда долларов,  заказал две партии усовершенствованных истребителей Су-35,  общим количеством, как считается, около 24-х  машин.

«Никто не может реально сомневаться в огромном прогрессе китайской авиации, который стал возможен только  благодаря мощному  подъему  российской авиации за последние три десятилетия, не говоря уже о 1950-х годах. Давайте не будем забывать, что это было первое и довольно успешное вливание   в  Китай  концентрированной военной аэрокосмической мощи и знаний»

Согласно редакционной статье в Guarding India,  с 1990 года Россия передала Китаю более пятисот самолетов. В их число входили крупные военные транспортные средства, самолеты раннего предупреждения, самолеты-заправщики, штурмовики и истребители-перехватчики».

Военное партнерство между двумя странами остается  прочным,  в период с 2001 по 2008 год его стоимость выросла, в общей сложности, до 16 миллиардов долларов, и  все  это  нашло  своё  отражение в словах  президента России Владимира  Путина  об  огромном  вкладе  России в процесс  превращения  Китая  в сверхдержаву.

«Китай быстро приближается к статусу сверхдержавы. Без всякого сомнения, наше сотрудничество с Китаем укрепляет обороноспособность китайской армии»  - сказал Путин.

Когда  президент России,  на  прошлой  неделе,  выступал на ежегодной  встрече  в  дискуссионном клубе «Валдай»,  его  спросили о потенциальном формальном военном союзе России и Китая.

«Мы всегда считали, что наши отношения достигли такого уровня сотрудничества и доверия, что это не обязательно, но теоретически это конечно можно себе  представить», - сказал Путин.

Россия внесла существенный вклад в  развитие  не только в ВВС Китая. По словам репортера  Марка Эпископоса, пишущего  для National Interest: «В настоящее время на вооружении ВМС Китая находятся 12 советских подводных лодок класса «Кило», а первый китайский  авианосец  «Ляонин»  (Тип-001) был построен из импортированной корпуса советского авианосца  класса «Адмирал Кузнецов». Следующий  авианосец,  преемник «Ляонина»,  Type-002  основан на том же дизайне, вдохновленном советским  проектом».

Более того, Китай, стремясь укрепить способность  своей  ПВО  бороться  против современных истребителей-невидимок, таких как американские  F-35 и F-22 Raptor, особенно в то время, когда две страны сталкиваются  друг с другом в Южно-Китайском море,  также успешно импортировал из России смертоносные зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400

Говоря о расширении военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, заместитель генерального директора российского государственного агентства по экспорту вооружений Рособоронэкспорт Александр Щербинин сказал:

«В последнее время это военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем» составляет несколько миллиардов долларов в год. Однако есть несколько других важных показателей, в том числе согласованность. Такой уровень сотрудничества у нас [есть] уже достаточно длительный период»,

Если говорить о дальнейших перспективах военно-технического сотрудничества, я уверен, что это симбиоз: с одной стороны, обычная продукция, а с другой - работа в сфере высоких технологий. Этот симбиоз - залог наших будущих отношений».

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