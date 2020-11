архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 03.11.20 01:14 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович

"How Russia Assisted China To Surpass Itself As The Second-Most Powerful Air Force In The World?" Индия - 28 октября 2020 г. Как Россия помогла Китаю превзойти саму себя и стать обладателем вторых по силе ВВС в мире? October 28, 2020 By Mansij Asthana В отличие от тех времен, когда во всем мире доминировала военная техника (в виде истребителей, танков и ракет), поступавшая из США и Советского Союза/России, в 21 веке произошел подъем Китая, который укрепил свои позиции среди элиты создателей военной техники путем развития способности производить передовые оборонные продукты на местном уровне. Народно-освободительная армия (НОАК) считается крупнейшей военной силой в мире, со вторым по величине оборонным бюджетом в мире, и её военное превосходство наглядно демонстрируется такими передовыми истребителями, как стелс-истребители J-20, многоцелевые истребители J-16, J- 11 и J-10. Однако, в то время как Пекин уверенно проводит свою экспансионистскую политику за счет стран, которые запуганы военной мощью, находящейся в распоряжении председателя Си, у НОАК есть давнее военное партнерство, которое ей собственно и следует благодарить за свою способность стоять “на своих ногах”, - союз с Россией. С момента нормализации отношений между двумя странами в 1989 году военное сотрудничество было одним из важнейших аспектов их двусторонних связей, и Китай стал первой страной, которая получила истребители Су-27 четвертого поколения в то время когда ключевой советский партнер - Индия имела доступ только к МиГ-29. Если перенестись в сегодняшний день - благодаря России ВВС НОАК (НОАК) имеют внушительное присутствие по всему миру, это присутствие, в значительной степени, состоит из истребителей, полученных из Москвы или построенных на основе наследия, оставленного российскими оборонными инновациями. Истребители J-20 Первыми китайскими истребителями были реактивные истребители МиГ-9 и МиГ-15, которые были экспортированы из Советского Союза, затем последовали истребители J-5, J-6 и J-7, разработанные на базе моделей истребителей МиГ-17, МиГ-19 и МиГ-21. Более того, двухмоторный истребитель Shenyang J-11, как говорят, был разработан путем реверс-инжиниринга Су-27, что долгое время было предметом жарких дебатов. Недавно, стремясь еще громче заявить о превосходном качестве своих ВВС, Пекин, в рамках сделки на 2,5 миллиарда долларов, заказал две партии усовершенствованных истребителей Су-35, общим количеством, как считается, около 24-х машин. «Никто не может реально сомневаться в огромном прогрессе китайской авиации, который стал возможен только благодаря мощному подъему российской авиации за последние три десятилетия, не говоря уже о 1950-х годах. Давайте не будем забывать, что это было первое и довольно успешное вливание в Китай концентрированной военной аэрокосмической мощи и знаний» Согласно редакционной статье в Guarding India, с 1990 года Россия передала Китаю более пятисот самолетов. В их число входили крупные военные транспортные средства, самолеты раннего предупреждения, самолеты-заправщики, штурмовики и истребители-перехватчики». Военное партнерство между двумя странами остается прочным, в период с 2001 по 2008 год его стоимость выросла, в общей сложности, до 16 миллиардов долларов, и все это нашло своё отражение в словах президента России Владимира Путина об огромном вкладе России в процесс превращения Китая в сверхдержаву. «Китай быстро приближается к статусу сверхдержавы. Без всякого сомнения, наше сотрудничество с Китаем укрепляет обороноспособность китайской армии» - сказал Путин. Когда президент России, на прошлой неделе, выступал на ежегодной встрече в дискуссионном клубе «Валдай», его спросили о потенциальном формальном военном союзе России и Китая. «Мы всегда считали, что наши отношения достигли такого уровня сотрудничества и доверия, что это не обязательно, но теоретически это конечно можно себе представить», - сказал Путин. Россия внесла существенный вклад в развитие не только в ВВС Китая. По словам репортера Марка Эпископоса, пишущего для National Interest: «В настоящее время на вооружении ВМС Китая находятся 12 советских подводных лодок класса «Кило», а первый китайский авианосец «Ляонин» (Тип-001) был построен из импортированной корпуса советского авианосца класса «Адмирал Кузнецов». Следующий авианосец, преемник «Ляонина», Type-002 основан на том же дизайне, вдохновленном советским проектом». Более того, Китай, стремясь укрепить способность своей ПВО бороться против современных истребителей-невидимок, таких как американские F-35 и F-22 Raptor, особенно в то время, когда две страны сталкиваются друг с другом в Южно-Китайском море, также успешно импортировал из России смертоносные зенитно-ракетные системы (ЗРК) С-400 Говоря о расширении военно-технического сотрудничества между Россией и Китаем, заместитель генерального директора российского государственного агентства по экспорту вооружений Рособоронэкспорт Александр Щербинин сказал: «В последнее время это военно-техническое сотрудничество между Россией и Китаем» составляет несколько миллиардов долларов в год. Однако есть несколько других важных показателей, в том числе согласованность. Такой уровень сотрудничества у нас [есть] уже достаточно длительный период», Если говорить о дальнейших перспективах военно-технического сотрудничества, я уверен, что это симбиоз: с одной стороны, обычная продукция, а с другой - работа в сфере высоких технологий. Этот симбиоз - залог наших будущих отношений». статью прочитали: 525 человек Комментарии