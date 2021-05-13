Россия и Китай могут перехватить стратегическую инициативу у США

11.05.2021 Александр Владимиров

США проспали модернизацию своего стратегического ядерного арсенала​.



В Вооружённых силах США 5 мая 2021 года случилось происшествие. Не состоялся плановый тестовый пуск американской межконтинентальной баллистической ракеты Minuteman III, намеченный на этот день. Ракета должна была стартовать с базы ВВС США Ванденберг в Калифорнии.

Военно-воздушные силы США сообщили, что старт ракеты был прерван на земле перед пуском, и по данному факту проводится расследование. Командование глобального удара ВВС США рассматривает вопрос переноса запуска по времени.

Инцидент 5 мая – это неприятная ситуация для американских военных, ведь речь идёт о стратегическом ядерном сдерживании, о техническом состоянии ядерной триады Соединённых Штатов и о потенциальной способности нанести ядерный удар по вероятному противнику.

Следует заметить, что 6 мая 2021 года Счётная Палата США, аудиторский, оценочный и аналитическо-следственный орган Конгресса США, опубликовала несекретную часть доклада под названием «Ядерная триада. Министерство обороны и министерство энергетики сталкиваются с проблемами, несущими риски для усилий США по сдерживанию». Сам доклад был подготовлен в июне 2020 года.

По этому документу, в настоящее время ядерная триада США состоит из трёх компонентов: наземной – в виде 450 межконтинентальных баллистических ракет LGM-30G Minuteman III (из них 400 развёрнутых), морской – в виде 240 баллистических ракет подводного базирования, развёрнутых на стратегических атомных подводных лодках класса Ohio, воздушной – в виде 20 стратегических бомбардировщиков B-2A Spirit и 46 стратегических бомбардировщиков B-52H Stratofortress (из них 40 B-52H развёрнутых).

Ограничения по развёртыванию ядерных боезарядов и носителей связаны с рамками Договора между Российской Федерацией и Соединёнными Штатами Америки о мерах по дальнейшему сокращению и ограничению стратегических наступательных вооружений (СНВ-3), продлённому до 5 февраля 2026 года.

По оценкам министерства обороны США, модернизация ядерной триады обойдётся примерно в 280-350 млрд долларов в период с 2019 по 2041 финансовые годы. При этом речь идёт о долларах 2019 года. Данные прогнозируемые расходы включают усилия по модернизации и замене устаревших самолётов, подводных лодок и ракет морского и наземного базирования, которые составляют три ветви ядерной триады, а также многих элементов системы ядерного командования, управления и связи, которые обеспечивают контроль над этими системами.

Пройдёмся по системам вооружений стратегических ядерных сил США.

США располагают 454 пусковыми установками с 400 развернутыми МБР Minuteman III. Это оружие находится в постоянной боевой готовности, может быть запущено в течение нескольких минут и способно поразить намеченные цели в течение 30 минут после запуска. Кроме того, пусковые команды на специализированных самолётах могут дистанционно запускать Minuteman III, если центры управления запуском недоступны. В результате они считаются наиболее быстрореагирующей частью ядерной триады.

Межконтинентальные баллистические ракеты LGM-30G Minuteman III стоят на вооружении с 1970-1977 годов и должны были иметь 10-летний срок службы. Но с тех пор срок их эксплуатации несколько раз продлевался. ВВС США планируют поддерживать Minuteman III до 2030 года и постепенно сокращать количество ракет на вооружении до их предполагаемого полного снятия с вооружения в 2036 году.

Соединённые Штаты располагают 14 стратегическими атомными подводными лодками с ядерными баллистическими ракетами класса Ohio. Каждая подводная лодка имеет 24 ракетные пусковые установки, но только 20 из них используются для размещения ракет Trident II D5. Такая структура развёртывания была принята в соответствии с СНВ-3.

ВМС США начал использовать подводные лодки класса Ohio в 1981 году с запланированным сроком службы 30 лет. В 1998 году министерство обороны решило продлить срок службы подлодок класса Ohio до 42 лет, что больше, чем у любого предыдущего класса подводных лодок. ВМС США планирует списать первую подводную лодку класса Ohio в 2027 году, а затем списывать по одной субмарине в год до 2041 года.

Соединённые Штаты располагают 66 тяжелыми бомбардировщиками с ядерным оружием в воздушной компоненте ядерной триады. Речь идёт о 20 бомбардировщиках B-2A Spirit и 46 бомбардировщиков B-52H Stratofortress. ВВС начали эксплуатировать B-2A Spirit в 1997 году и планируют поддерживать бомбардировщик и в 2030-х годах. По другим данным, срок эксплуатации данных боевых машин истекает в 2032 году.

В качестве ядерного оружия B-2A Spirit будет использовать бомбу B61-12, которая заменит стоящие на вооружении ядерные бомбы модификаций B61-3, B61-4, B61-7 и B61-10. Вариант B61-11 будет сохранен.

ВВС США начали эксплуатировать стратегический бомбардировщик B-52H в 1961 году с первоначальным запланированным сроком службы 20 лет. Однако планируется сохранить его в эксплуатации по крайней мере до 2050 года.

B-52H использует крылатые ракеты воздушного базирования (ALCM), оснащённые ядерной боеголовкой W80-1, для нанесения ударов по целям с расстояния. ВВС начали эксплуатировать ALCM в 1982 году. Первоначальный запланированный срок службы ALCM составлял 10 лет. ВВС продлили срок службы ракет ALCM и планируют сохранить их на вооружении как минимум до 2030 года. ВВС намерены заменить ALCM системой доставки и боеголовкой, известными соответственно как ракета дальнего радиуса действия (Long Range Standoff missile - LRSO) и W80-4.

Если исключить бомбардировщик B-2A Spirit, то стратегические ядерные силы США на данный момент вооружены системами, которые эксплуатируются ещё со времён Холодной войны. При этом многим образцам вооружений значительно продляются сроки службы. Самый яркий пример: стратегический бомбардировщик B-52H Stratofortress в 2050 году будет находится в строю около 90 лет.

Если говорить про стратегический бомбардировщик B-2A Spirit, то он может использовать только ядерные бомбы свободного падения. Таким образом, в военном конфликте с противником, имеющим развитую систему ПВО, он просто бесполезен. В данном случае тот же старичок B-52H обладает гораздо большим боевым потенциалом, т.к. способен нанести удар крылатыми ракетами с ядерными боеголовками, не входя в зону действия ПВО противника.

Реальный уровень технического состояния ядерной триады США американским военачальникам известен. В ходе своего недавнего выступления в комитете по вооружённым силам Сената США глава Стратегического командования ВС США адмирал Чарльз Ричард сказал:

«Мы находимся в точке, когда ограничения по сроку службы и кумулятивные последствия недостаточного инвестирования в нашу инфраструктуру ядерного сдерживания и поддержки против расширяющейся угрозы не оставляют мне никакого операционного запаса. Наша нация просто не может пытаться бесконечно продлевать срок службы систем оружия, оставшихся со времён Холодной войны, и успешно выполнять поставленную стратегию».

Конечно же, у Вооружённых сил США есть программа модернизации стратегических ядерных сил. Она была изложена в Обзоре ядерной политики США 2018 года. Однако это было ещё при президенте Дональде Трампе.

Новая американская администрация пока не приняла окончательного решения, в частности, по программе Ground-Based Strategic Deterrent (GBSD), предполагающей замену стоящих на вооружении МБР Minuteman III на новые ракеты. Начальная операционная готовность первых МБР GBSD запланирована на 2029 год.

Есть мнение, что это программа очень дорогая: начиная с разработки, стоимость её жизненного цикла до 2075 года оценивается примерно в 264 млрд долларов. В качестве альтернативы выдвигается предложение провести модернизацию ракет Minuteman III и продлить их срок службы до 2050 года.

На смену 14 стратегическим атомным подводным лодкам класса Ohio должны прийти 12 подлодок класса Columbia. Все они должны быть построены к 2042 году. Первый патруль ядерного сдерживания головной лодки этой серии запланирован на октябрь 2030 года. Общая стоимость проекта оценивается приблизительно в 128 миллиардов долларов, т. е. каждая АПЛ обойдётся в среднем в 10,67 млрд долларов, что почти догоняет стоимость авианосца.

Первый полёт стратегического бомбардировщика B-21 Rader, идущего на замену B-2A и B-52H, ожидается в середине 2022 года. Ранее он ожидался в декабре 2021 года. Ориентировочная стоимость одной боевой машины уже на данный момент составляет 550 млн долларов. Американские эксперты полагают, что бомбардировщик B-21 Rader поступит на вооружение не ранее второй половины 2020-х годов. Официальные лица в Пентагоне предполагают заказ в 150 самолётов.

Важная деталь. Как программой GBSD, так и B-21 Rader занимается одна и та же американская компания – Northrop Grumman. Получается, что от работы этой компании зависит модернизация как наземной, так и воздушной компоненты ядерной триады США.

Перспектива появления на вооружении ВС США нового стратегического бомбардировщика, новой межконтинентальной баллистической ракеты, стратегической атомной подводной лодки – через 5-10 лет. А полное обновление ядерной триады Соединённых Штатов потенциально возможно примерно через 20 лет.

В российских стратегических ядерных силах уже в 2021 году доля современного оружия и техники превысит 88 процентов. Наземная компонента ядерной триады России (РВСН) будет полностью обновлена в 2024 году, а морская компонента – к 2027 году.

Таким образом, если брать фактор модернизации стратегических ядерных сил США, то и у России, и у Китая есть удобный промежуток времени примерно в 10-20 лет для внутреннего роста и геополитических преобразований в условном ближнем зарубежье. Если же брать фактор потенциального развёртывания в Азиатско-Тихоокеанском регионе и Европе американских ракет меньшей и средней дальности, то этот промежуток времени сокращается примерно до 4-6 лет.

И надо это удобное время максимально использовать в своих интересах.

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