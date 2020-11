архив



все за сегодня



темы недели



актуальные



популярные

опубликовано редакцией на Переводике 02.11.20 20:35 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “Guardian”,

"UK has mounted covert attacks against Russian leadership, says ex-mandarin" Великобритания - 24 октября 2020 г. Великобритания предприняла скрытые атаки на руководство России Бывший секретарь кабинета министров Марк Седвилл говорит, что Великобритания использовала свои наступательные кибер-возможности для «взлома уязвимостей» Москвы. PA Media 24 окт 2020, Марк Седвилл сказал, что целью таких действий было, в ответ на агрессивное поведение России, «установить для них цену [их нападений] выше, чем они могли ожидать». Фото: Омар Собхани / Reuters Бывший секретарь кабинета министров сообщил, что Британия провела серию тайных атак на лидеров России и их союзников. Марк Седвилл сказал, что Великобритания стремится использовать в своих интересах «уязвимости» Москвы, в том числе путем задействования ее недавно заявленного наступательного киберпотенциала. Он сказал, что целью таких действий было, в ответ на агрессивное поведение России, «установить для них цену [их нападений] выше, чем они могли ожидать». «Россия действует в зоне, которую адепты [таких действий] называют “серым пространством”, то есть - в промежутке между нормальными государственными отношениями и вооруженным конфликтом, с кибератаками, информационной войной и кампаниями по подрыву», - сказал он Times Radio. «Важно, что мы умеем маневрировать в сером пространстве и делать это эффективно. Мы не можем себе позволить оставлять инициативу нашим противникам. «Есть уязвимости, которые мы тоже можем использовать. Мы просто не всегда о них говорим». Лорд Седвилл, который также был советником по национальной безопасности, пока не ушел в отставку в прошлом месяце, сказал, что эти меры включают меры против некоторых «незаконных» денег, “исходящих” из России . Он сказал, что в число случаев, когда правительство предприняло такие действия, входило отравление в Солсбери в 2018 году бывшего офицера российской разведки Сергея Скрипаля и его дочери Юлии с применением нервно-паралитического агента “Новичок”. «Мы стремимся установить [для них] более высокую цену, чем они могли ожидать, когда считаем, что это правильно и необходимо», - сказал он. «Время от времени это прорывается наружу. После атаки в Солсбери, первого применения химического оружия против страны в Европе за столетие, мы ответили видимыми способами. Мы изгнали всю российскую разведывательную сеть из Великобритании. «Но мы также приняли ряд других осторожных мер, включая меры по борьбе с незаконными деньгами, исходящими из России, и скрытые меры, о которых, очевидно, я тоже не могу говорить». Раскрытие лордом Седвиллом данных о действиях правительства произошло после того, как в июле парламентский комитет по разведке и безопасности опубликовал крайне критический отчет, в котором говорилось, что правительство сильно недооценило угрозу со стороны России. Комитет заявил, что министры «идут вдогонку» и им необходимо принять немедленные меры для противодействия акциям России. статью прочитали: 545 человек Комментарии