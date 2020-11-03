С этим Ковидом народ просто звереет… (особенно некоторые, не будем показывать пальцем))))

Сестрам из США предъявлено обвинение в нанесении 27 ножевых ранений охраннику после того, как он сказал им надеть маски

18-летняя Джейла Хилл обвиняется в том, что схватила и держала жертву за волосы, в то время как 21-летняя Джессика Хилл наносила ему удары маленьким ножом, спрятанным в расческе.

Охранник был доставлен в больницу с 27-ю колотыми ранами на голове, шее и груди.

Tribune News Service 28 Oct, 2020

Адвокаты сестер Джессики (слева) и Джейлы Хилл утверждают, что ножевые ранения охраннику были нанесены в порядке самообороны. Photo: Chicago Police handout

Во вторник судья округа Кук отказал в освобождении под залог двух сестер из Лондейла, обвиненных в нападении на охранника магазина и нанесении ему 27 ударов ножом после того, как он попросил их надеть маски и использовать дезинфицирующее средство для рук.

Ни 21-летняя Джессика Хилл, ни ее 18-летняя сестра Джейла, недавно окончившая профессиональную школу, не имели судимостей до нападения на магазин в районе Хоман-сквер, совершенного вечером в воскресенье, сообщили прокуроры судье во время слушания по делу об освобождении под залог транслировавшегося по YouTube.

Обеим сестрам предъявлено обвинение в покушении на убийство первой степени, и судья Мэри К. Марубио, сославшись на показания свидетелей и видеозапись камер наблюдения, которые фиксировали видео и звук во время столкновения, а также на «случайность» жестокого нападения, распорядилась держать их под стражей.

Как заявили в суде прокуроры, сестры вошли в магазин около 18:00, около закрытия, но отказались надеть маски или использовать дезинфицирующее средство для рук, как многие бизнесы требуют от своих посетителей во время пандемии Covid-19.

Представители прокуратуры заявили, что во время ссоры между охранником (рост 1,96 метра и вес 122 кг) их обоих попросили уйти, но они отказались и начали бить мужчину мусорным баком.

Пока Джейла Хилл держала охранника за волосы, ее старшая сестра вытащила небольшой нож, который был спрятан в гребне, и ударила мужчину 27 раз по голове и туловищу, сообщили судье прокуроры.

По их словам, охранник был доставлен в ближайшую больницу, где ему оказали помощь в связи с 27 колотыми ранениями головы, шеи и груди, которые не потребовали хирургического вмешательства или наложения швов.

Назначенная судом женщина-адвокат утверждала, что нанесение ножевых ранений было самообороной и что с ее клиентов взяли чрезмерную плату, добавив, что обе женщины страдают биполярным расстройством.

В прокуратуре ответили, что охранник до указанного момента времени не подходил ни к одной из нападавших.

Ожидается, что обе женщины вернутся в суд на следующей неделе.

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