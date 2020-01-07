Западная Африка переименовала франк КФА, но оставила его привязку к евро

Анж Абоа

АБИДЖАН ("Рейтер") - Валютный союз Западной Африки договорился с Францией переименовать свой франк КФА в эко и сократить некоторые финансовые связи с Парижем, которые лежали в основе общей валюты региона с момента ее создания вскоре после Второй мировой войны.





По этому соглашению эко останется привязанным к евро, но африканским странам этого блока не придется держать 50% их резервов во французском казначействе, и в правлении валютного союза больше не будет французского представителя.

Критики КФА (Африканского финансового сообщества) давно считают эту валюту пережитком колониальных времен, в то время как поборники валюты говорят, что она дает финансовую стабильность в неспокойном временами регионе.

"Это исторический день для Западной Африки", - сказал президент Кот д'Ивуара Алассан Уаттара во время пресс-конференции с французским президентом Эммануэлем Макроном в главном городе страны Абиджане.

В 2017 году Макрон обратил особое внимание на стабилизирующие преимущества КФА, но сказал, что это африканские правительства должны определять будущее валюты.



"Да, это конец несомненных пережитков прошлого. Да, это движение вперед ... Я не хочу влиять посредством попечительства, я не хочу влиять посредством вмешательства. Это не то столетие, которое строится сегодня", - сказал Макрон.

КФА используется в 14 африканских странах с общим населением около 150 миллионов человек и валовым внутренним продуктом 235 миллиардов долларов.

Однако эти изменения затронут только западноафриканский тип валюты, используемой Бенином, Буркина-Фасо, Гвинеей-Бисау, Кот д'Ивуаром, Мали, Нигером, Сенегалом и Того - все они бывшие французские колонии за исключением Гвинеи-Бисау.



Шесть стран, использующих центральноафриканский КФА, это Камерун, Чад, Центральноафриканская Республика, Республика Конго, Экваториальная Гвинея и Габон - все бывшие французские колонии за исключением Экваториальной Гвинеи.

Стоимость КФА относительно французского франка оставалась без изменений с 1948 по 1994 год, когда валюта была девальвирована на 50%, чтобы нарастить экспорт из региона.





Президент Кот д'Ивуара Алассан Уаттара приветствует президента Франции Эммануэля Макрона в Малом дворце в Абиджане, Кот д'Ивуар, 21 декабря 2019 г. "Рейтер"/Люк Гнаго

После девальвации 1 французский франк стоил 100 франков КФА, а когда французская валюта вошла в еврозону, фиксированный валютный курс составил 1 евро за 656 франков КФА.

Соглашение принято после переговоров между западноафриканскими лидерами в столице Нигерии Абудже в субботу. Страны из блока КФА и другие западноафриканские государства, такие как Нигерия и Гана, десятилетиями обдумывали создание их собственной валюты для содействия региональной торговле и инвестициям.

Франк КФА появился в 1945 году и в то время обозначал "Colonies Francaises d’Afrique" (Французские колонии в Африке).

Сегодня он обозначает "Communaute Financiere Africaine" (Африканское финансовое сообщество) в Западной Африке, а в Центральной Африке он обозначет "Cooperation Financiere en Afrique Centrale" (Финансовое сотрудничество в Центральной Африке).

Сообщение - Анж Абоа; текст - Алессандра Прентис; редактирование - Дэвид Кларк

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