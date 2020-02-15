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опубликовано редакцией на Переводике 15.02.20 02:01 скаут: crimea;

Ссылка на оригинал Феодосия - идеальный Крымский курорт. Город Феодосия – один из лучших курортных городов, отдохнуть в котором стоит каждому современному человеку. Особенно прекрасна Феодосия в летний период времени. Именно с мая месяца этот милый и очень уютный населенный пункт превращается в чистый, ухоженный, с работающими фонтанами и цветочными клумбами, с добрыми и отзывчивыми местными жителями городок. Здесь можно вдоволь отдохнуть на пляжах, посетить массу интересных достопримечательностей, которые находятся под открытым небом и являются плюс ко всему бесплатными. Город красивый, гостеприимный, с большим количеством просторных пляжей. И об отдыхе в этом местечке пойдет речь.

Что прекрасного в Феодосии? Ответ простой – все! Начиная с людей, которые тут проживают, и заканчивая морем, солнцем и развлечениями. Город известен так же тем, что тут есть железнодорожные пути, которые находятся прямо параллельно набережной. Люди, которые приехали в город впервые, очень удивляются этому моменту. Особенно, если во время прогулки по набережной проезжает поезд. Особенно сильно реагируют на этот момент дети. Они начинают визжать и хлопать в ладоши. Много в Феодосии фонтанов, детских парков, аттракционов, беседок.



Одним из преимуществ данного города можно отметить то, что Феодосия очень удобно расположена. Она появится одной из первых, если ехать с Крымского моста. У каждого отдыхающего при виде этого города в голове сразу возникает вопрос: «Зачем ехать дальше, если можно остановиться здесь?». И это правильное решение. В городе, о котором идет речь, можно идеально и недорого провести свой летний отдых. Из Феодосии за считанные минуты и часы можно доехать до других местных курортов. Возвращаться домой будет удобнее, быстрее. Ведь летом на Керченской трассе формируются многочасовые пробки из машин. Что самое интересное в городе? Почему-то все приезжие сначала хотят посетить картинную галерею И.К. Айвазвосвкого, которую он же основал и завещал Феодосии. Именно это место считается главной местной достопримечательностью, которую посещают все. Билеты в галерею не дорогие, поэтому в галерею можно пойти всей семьей. Картины в галерее собраны просто гигантских размеров. Люди, которые видят их впервые, не могут понять, как их вообще можно было написать. И это не может не удивить. В нее обязательно нужно сходить, причем там будет интересно не только людям старшего поколения. В галерею с большим удовольствием ходит молодежь и даже дети. Расположение галереи так же очень удобно для отдыхающих. После ее посещения можно пройтись по набережной, посетить музей древностей, который стоит в двадцати шагах от галереи, посидеть в ресторанчике или кафе, которых тут много. Рядом с самой галереей стоит памятник художнику. Все приезжие трогают памятник за ногу. Считается, что это хорошая примета. Так же возле галереи приезжим и даже местным жителям нравится прогуливаться по аллее, на которой выставлены фотографии, картины. Там продаются копии полотен Айвазовского, фотографии Крымских видов. На аллее сидят местные художники и продают свои произведения искусств. Если захочется, они могут нарисовать портрет, веселый шарж за адекватную денежную сумму. Аллея художников – очень своеобразное и интересное местечко в городе. Так же обязательно нужно отправиться на городскую экскурсию. Лучше всего это сделать на электромобилях, которые так же базируются в районе галереи. Стоит такая экскурсия примерно 500, 00 рублей с человека. Не дешево, но каждый кто прокатился, остается довольным. Всем рекомендуется отправиться на эту экскурсию. Что можно увидеть во время поездки? Всю набережную с обеих сторон. Так же возле набережной хорошо сохранились разные дворцы и дома известных личностей, которые некогда проживали в этом городе. Можно будет обозреть так называемую старую часть Феодосии, которая называется Карантином. Там стоят остатки оборонительной крепости, древняя церковь, которая действует до сегодняшних дней, городскую больницу, старинное кладбище на пару могил, памятник купцу. Так же в этом районе открываются красивые морские пейзажи. По дороге в это место электромобиль останавливается возле Фонтана Айвазовского, возле памятника Вити Коробкову. Можно будет увидеть памятник Назукину, могилу И. К. Айвозовского и посетить смотровую площадку. Во время такой экскурсии можно прокатиться в старую часть Феодосии и увидеть Генуэзские крепости. Водитель делает остановку возле каждого памятника и достопримечательностей, которые попадаются по пути. Он же не только возит людей, но и выступает в качестве экскурсовода. Подробнее о Крыме



Пляжи Пляжи в городе разные. Например, есть пляж «117», который находится по пути на Керчь, вдоль трассы. Это молодежный пляж, на котором есть ресторанчики, парковки, отели, лежаки, водные развлечения, место для игр в волейбол. Так же в Феодосии есть галечные пляжи – центральный, «Суворинские камни», есть дикий пляж с булыжниками. На дикий пляж проход открыт, но находиться на нем небезопасно. Есть песчаные пляжи, самые лучшие из которых находятся на Черноморской набережной. В центре города располагается галечный пляж. Но если пройти пару сотен лишних метров, можно выйти на песчаный пляж. Берег тут как бы чередуется. То галечный, то песчаный. Еще в Феодосии есть санатории, детские лагеря, дельфинарий. Недалеко от Феодосии находятся поселки Приморский, Береговое и Коктебель. Эти места, также достойны внимания отдыхающих. Из Феодосии удобно и быстро можно добраться до любой точки полуострова. Подробнее о пляжах в Феодосии.



Жилье Феодосия в отличии от Южнобережного Крыма отличается широким выбором жилья на любой вкус и материальные возможности. Здесь есть всё, что нужно для хорошего отпуска: море, благоустроенные пляжи, жаркий климат, минеральные воды и целебные грязи. Феодосия располагается вдоль морского побережья. Поэтому, куда не заселились, до пляжа будет не больше пятнадцати минут пешком. Как и в любом курортном городе, в Феодосии хорошо развита инфраструктура, поэтому приехав в Феодосию вы сможете сочетать и отдых, и развлечения. На пляжах установлены надувные горки, навесы, тенты, в прокат сдаются водные мотоциклы, катамараны, серфинги, есть возможность покататься на катерах, яхтах, водных лыжах и других аттракционах вплоть до полетов на парашюте. В самом городе есть кафе, рестораны, различные магазины аттракционы, кинотеатр и концертный зад. Вечером можно погулять по красивой набережной, отдохнуть в уютных кафе, различных диско барах, клубах. Что касается жилья, в Феодосии, можно найти жилье на любой вкус. Отели Феодосии предлагают варианты начиная с «эконом жилье» до дорогих гостиниц люкс класса. Гостиницы, пансионаты, квартиры, частный сектор ждут всех туристов, приезжающих на отдых в Феодосию. Стоимость отдыха в Феодосии значительно ниже, чем на курортах Крыма. Это касается как жилья, так и различных услуг. Подробнее о летних ценах на жилье.













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