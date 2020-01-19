Сирия: американские войска заблокировали проезд российского патруля к нефтяному месторождению

Американские военные, находящиеся в районах, оккупированных террористами YPG/PKK, не позволили российским солдатам проехать к нефтяным месторождениям

Mohamad Misto and Adham Kako | 19.01.2020

HASAKAH, Syria

Американские военные, присутствующие в регионах, оккупированных террористической группой YPG / PKK в Сирии, в субботу остановили российских солдат, которые хотели проехать к нефтяным месторождениям.

Спор между США и Россией о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки продолжается.

Согласно информации агентства Anadolu, полученной из надежных местных источников, американские солдаты заблокировали проезд российского военного патруля к нефтяному месторождению.

Напряженность между двумя группами военных возникла, когда американские военнослужащие попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе Хасаки.

Российским солдатам пришлось вернуться туда, откуда они пришли, поскольку их путь в Румейлан, где расположена авиабаза США, был заблокирован.

В четверг, террористы YPG/PKK также не позволили российским солдатам проехать через город Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

За свою, более чем 30-летнюю террористическую кампанию против Турции, РПК, включенная в список террористических организаций Турцией, Соединенными Штатами и ЕС, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. Террористическая YPG является сирийским ответвлением РПК.

*Writing by Sena Guler

Ливан

US forces block Russian military convoy from passing checkpoint in Syria

Американские военные заблокировали прохождение российского военного патруля через контрольно-пропускной пункт

By News Desk -2020-01-18

BEIRUT, LEBANON (8:30 P.M.) – Вооруженные силы США якобы заблокировали российский военный конвой от прохода через один из своих контрольно-пропускных пунктов в северо-восточной Сирии на этой неделе, что вызвало серьезную пробку у границы с Ираком.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные силы США отказались пропустить российский военный конвой через контрольно-пропускной пункт в пограничном городе Аль-Маликия, который находится к северо-востоку от Эль-Хасаки.

https://www.facebook.com/syriahro/videos/2719366638139439/

На кадрах, полученных SOHR, в Аль-Маликии видна пробка в результате этого инцидента в северо-восточной Сирии.

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