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опубликовано редакцией на Переводике 19.01.20 07:17
скаут: Игорь Львович; переводчик Игорь Львович;
   
 

Сирия: американские войска заблокировали проезд российского патруля к нефтяному месторождению

Американские  военные, находящиеся  в районах, оккупированных террористами YPG/PKK, не позволили  российским солдатам проехать к нефтяным месторождениям

Mohamad Misto and Adham Kako   | 19.01.2020

Syria: US troops block Russian forces way to oil field

HASAKAH, Syria

Американские военные, присутствующие  в регионах, оккупированных террористической группой YPG / PKK в Сирии, в субботу остановили российских солдат, которые хотели проехать  к нефтяным месторождениям.

Спор между США и Россией о нефтяном месторождении Румейлан на северо-востоке Хасаки продолжается.

Согласно информации агентства Anadolu, полученной из надежных местных источников, американские солдаты заблокировали  проезд российского военного патруля к нефтяному месторождению.

Напряженность между двумя группами  военных возникла, когда американские военнослужащие  попросили российских солдат вернуться в район Амуды на северо-западе Хасаки.

Российским солдатам пришлось вернуться туда, откуда они пришли, поскольку их путь в Румейлан, где расположена авиабаза США, был заблокирован.

В четверг, террористы YPG/PKK также не позволили российским солдатам проехать  через город Камышлы для создания военной зоны вблизи нефтяного месторождения Румейлан и не позволили им добраться до региона.

За свою, более чем 30-летнюю террористическую  кампанию против Турции, РПК, включенная в список террористических организаций Турцией, Соединенными Штатами  и ЕС, несет ответственность за гибель почти 40 000 человек, включая женщин, детей и младенцев. Террористическая YPG является сирийским ответвлением РПК.

*Writing by Sena Guler


Ливан

US forces block Russian military convoy from passing checkpoint in Syria
Американские военные заблокировали прохождение российского военного патруля  через контрольно-пропускной пункт   

By News Desk -2020-01-18

BEIRUT, LEBANON (8:30 P.M.) – Вооруженные силы США якобы заблокировали российский военный конвой от прохода  через один из своих контрольно-пропускных пунктов в северо-восточной Сирии на этой неделе, что вызвало серьезную пробку у границы с Ираком.

По данным Сирийской обсерватории по правам человека (SOHR), вооруженные силы США отказались пропустить российский военный конвой через контрольно-пропускной пункт в пограничном городе Аль-Маликия, который находится к северо-востоку от Эль-Хасаки.

https://www.facebook.com/syriahro/videos/2719366638139439/

На кадрах, полученных SOHR, в Аль-Маликии видна пробка в результате этого инцидента в северо-восточной Сирии.

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теги: Сирия  
   
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