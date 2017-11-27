Китайский байк-шеринг “пузырь” лопнул, оставив после себя гигантское кладбище никому не нужных велосипедов





Никому ненужные прокатные велосипеды, брошенные на улицах китайских городов, теперь собирают и сваливают в огромные кучи, ставшие мрачными памятниками провалившемуся бизнес-проекту.

Тысячи велосипедов были свалены в китайском городе Сямынь после того, как обанкротилась третья по величине компания страны по прокату велосипедов, пишет Guardian. Компания Bluegogo, которая, как утверждают, имела, на пике своей деятельности, 20 миллионов пользователей, прекратила свою работу ранее в этом месяце. Причиной, по-видимому, стало наводнение прокатного рынка велосипедами по доступным ценам.

В веломогильнике свалены велосипеды разных цветов, от всех трех компаний. Эта система проката велосипедов все еще оказывают оздоравливающее влияние на окружающую среду, но крайне нетерпеливый венчурный капитал уже оставил позади злополучную кучу алюминия и полимеров.





Генеральный директор Bluegogo Ли Ган, в открытом письме-извинении, описал себя, кажется, лучше всего, написав о себе как о “переполненном высокомерием” человеке. Ган также критически отозвался о рекламной кампании, проведенной на годовщину протестов на площади Тяньаньмэнь, в которой велосипедные символы были изображены как танки. Ган считает что это способствовало краху компании.

HUGE bike GRAVEYARDS a symbol of China's EXCESS





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