Безумие Черной пятницы: огромные очереди и давка. ФОТО и ВИДЕО

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Люди выстраиваются в очереди и ждут открытия магазинов со стульчиками и одеялами. Онлайн-магазины не выдерживают наплыв трафика. Как пишет Daily Mail, безумие черной пятницы захватило страну.

Магазины рано открыли свои двери, чтобы избежать давки и паники среди покупателей, но это помогло не во всех магазинах. Так, например, в магазине Buckle в Гувере, штат Алабама арестовали двух женщин, которые устроили драку. В Миссури выстрелили в 19-летнего парня вне стен торгового центра. Он госпитализирован и находится в тяжелом состоянии. Тем не менее, в большинстве магазинов покупки обошлись без таких инцидентов.

В Mall of America в Миннеаполисе, штат Миннесота более 2500 человек выстроились в аккуратную очередь в ожидании открытия дверей магазина в 5 утра. Еще один лагерь люди разбили у дверей Walmart в Массачусетсе. Магазин откроется в 1:00 и будет работать до 23:00.

Традиционно в Черную пятницу особой популярностью среди покупателей пользуются такие магазины, как Target, Walmart и Best Buy. Это бесспорные лидеры по длине очереди у стен магазина. Эксперты прогнозируют, что 164 миллиона американцев потратят около $1000 каждый в праздничные выходные.

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