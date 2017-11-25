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Как будет по-арабски - "раскулачивание"?

Большинство из тех, кого власти Саудовской Аравии обвинили в коррупции, согласились на досудебное урегулирование, предполагающее национализацию части их состояния. Об этом сообщил наследный принц Мухаммед бен Сальман Аль Сауд в интервью The New York Times. Сделки с правосудием предполагают национализацию части состояния, и на этом страна заработала 100 млрд долларов, говорит он.

"Наша страна сильно страдала от коррупции с 1980-х годов до настоящего времени. По расчетам наших экспертов, примерно 10 процентов всех государственных расходов каждый год присваивают в результате коррупции на уровнях от самого высокого до низкого", - цитирует слвоа принца ТАСС.

По его словам, нынешняя операция готовилась около двух лет: тогда король Саудовской Аравии Сальман бен Абдель Азиз Аль Сауд распорядился собирать информацию о коррупции "на самом верху". В результате был составлен список, в который вошли имена примерно 200 человек.

Как сообщил Мухаммед бен Сальман Аль Сауд, позже нарушителей ознакомили с имеющимися у властей данными. По его словам, из всех лиц, обвиненных в коррупции, "95% согласились на досудебное урегулирование". В рамках сделок нарушители передают саудовским властям некоторые из своих активов или часть бизнеса.

По словам наследного принца, "примерно 1%" из этих людей "сумели доказать свою невиновность и обвинения были сняты". "Около 4% заявили, что они не являются коррупционерами и вместе со своими юристами готовы к суду", - отметил он.

В ночь на 5 ноября Высший комитет по борьбе с коррупцией под руководством наследного принца Мухаммеда бен Сальмана бен Абдель Азиза Аль Сауда постановил задержать 11 принцев и около 30 бывших и действующих министров и предпринимателей по обвинению в коррупции. Новый орган был сформирован по указу саудовского монарха, объявившего о масштабной антикоррупционной кампании. Позже стало известно, что в общей сложности задержаны и допрошены 208 человек.

По некоторым данным, в списке подозреваемых оказался один из богатейших людей в мире - принц Аль-Валид бен Таляль, а также отправленный в отставку глава Министерства национальной гвардии принц Митаб бен Абдалла бен Абдель Азиз Аль Сауд. Накануне источник британской The Daily Mail заявил, что принца Аль-Валида бен Таляля, состояние которого составляет 7 млрд долларов, сотрудники Academi подвешивали вверх ногами после задержания. Пытали и других задержанных, утверждает издание.

статью прочитали: 37 человек

   
теги: Саудовская Аравия  
   
Комментарии 
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ivaanck, 25.11.2017 07:26:35
курто

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