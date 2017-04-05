Дональд Трамп получил клише идиот

Нынешнего американского президента Дональда Трампа можно считать фигурой мирового позора США. Может, он и сколотил огромный капитал, отстроил себе десяток вилл, имеет прибыльный бизнес по всему миру и кучу еще всего, но как политик в глазах народа, Трамп полный профан. А для некоторых он и вовсе идиот.

Враждебное отношение к Дональду Трампу проявляется не только из штаба демократов США. Регулярные митинги, возникающие до сих пор в американских штатах, свидетельствуют тому, что республиканец не может взять ситуацию под контроль, а его враги подчеркивают его слабину.

Боевики террористической организации «Исламское государство» и вовсе назвали американского президента идиотом во главе тонущей страны. В сообщении Reuters бандиты акцентируют внимание на факте, что США находится в страшном кризисе, а Дональд Трамп «не знает, что такое Сирия или Ирак».

Причем подобное заявление звучит в адрес Трампа уже не в первый раз. В конце февраля лидер ливанского шиитского движения «Хизбалла» Хасан Насралла, комментируя экстравагантные слова и мероприятия президента США Дональда Трампа, также раскритиковал действия американца. «Когда в Белом доме сидит дурак, который хвастается своей глупостью, — это начало искупления».

Не уступает в громогласных заявлениях известный американский журналист и политический обозреватель, регулярно появляющийся на ток-шоу федеральных каналов, Майкл Бом. Этот человек хоть и пытается всегда и во всем защищать США, но, когда речь идет о Дональде Трампе Майкл допускает нелицеприятные слова в адрес американского президента.

И похоже, что самого Дональда Трампа такая ситуация полностью устраивает. Проводя некую параллель с Барак Обамой, приходишь к выводу, что подобное поведение – это отличительная тактика или манера поведения. Обама был лицемером, который прикрывал неприглядную подноготную фальшью и обманом, а Трамп, похоже, прикрывать ничего не стал. Вот его и называют, то дураком, то идиотом. И тут неважно кто, важно – как.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.

Антон Орловский