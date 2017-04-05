навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
 
быстрый поиск:
анонсы проектов  
Проект - Хиханьки

Хиханьки
Проект -

МОО "Вече". Постоянное представительство
Проект - Копаем глубже

Большая мировая шахматная доска
Проект -

Акция «Георгиевская ленточка»

популярные материалы  
05.04.17   Редакция

Крым «вылазит» из коррупционного болота

(0)
 
05.04.17  

Онлайн-архив журнала "Советское ФОТО"

(0)
04.04.17   Редакция

Орбан против Сороса

(0)
 
04.04.17  

"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

(0)
 
02.04.17   Редакция

Эквадор выбирает между левым и бывшим банкиром на президентских выборах

(0)

последние за вчера, 04.04.17  
16:37   Редакция

Орбан против Сороса

(0)
 
15:00  

"Комсомолка": Бомбу-огнетушитель на "Площади Восстания" нашли сотрудники метро

(0)
 
11:30   Редакция

Будущий средиземноморский газопровод

(0)
переводика рекомендует  
Война и Мир
Терра Аналитика
Усадьба Урсы
Хуторок
Сделано у нас, в России!
Глобальная Авантюра
Вместе Победим
Российская газета
последние темы на форуме  
04.04.17 03:15    
Clotild Отдых (15)
04.04.17 03:14    
Clotild Немного веселья (8)
04.04.17 03:13    
Clotild физическая красота - что это такое? (33)
04.04.17 03:09    
Clotild Путин не должен уйти! (7)
04.04.17 03:08    
Clotild сказка (8)
03.04.17 23:51    
Михаил Градов СУБСТАНЦИОНАЛИЗМ (Наши заблуждения и истина) (170)
03.04.17 18:24    
Welenti Искусство как средство мобилизации (3)
03.04.17 17:57    
Welenti Распад США неизбежен? (9)
 
опубликовано редакцией на Переводике 05.04.17 16:19
скаут: Miroslav;
 
 

Дональд Трамп получил клише идиот

Нынешнего американского президента Дональда Трампа можно считать фигурой мирового позора США. Может, он и сколотил огромный капитал, отстроил себе десяток вилл, имеет прибыльный бизнес по всему миру и кучу еще всего, но как политик в глазах народа, Трамп полный профан. А для некоторых он и вовсе идиот.

Враждебное отношение к Дональду Трампу проявляется не только из штаба демократов США. Регулярные митинги, возникающие до сих пор в американских штатах, свидетельствуют тому, что республиканец не может взять ситуацию под контроль, а его враги подчеркивают его слабину.

Боевики террористической организации «Исламское государство» и вовсе назвали американского президента идиотом во главе тонущей страны. В сообщении Reuters бандиты акцентируют внимание на факте, что США находится в страшном кризисе, а Дональд Трамп «не знает, что такое Сирия или Ирак».

Причем подобное заявление звучит в адрес Трампа уже не в первый раз. В конце февраля лидер ливанского шиитского движения «Хизбалла» Хасан Насралла, комментируя экстравагантные слова и мероприятия президента США Дональда Трампа, также раскритиковал действия американца. «Когда в Белом доме сидит дурак, который хвастается своей глупостью, — это начало искупления».

Не уступает в громогласных заявлениях известный американский журналист и политический обозреватель, регулярно появляющийся на ток-шоу федеральных каналов, Майкл Бом. Этот человек хоть и пытается всегда и во всем защищать США, но, когда речь идет о Дональде Трампе Майкл допускает нелицеприятные слова в адрес американского президента.

И похоже, что самого Дональда Трампа такая ситуация полностью устраивает. Проводя некую параллель с Барак Обамой, приходишь к выводу, что подобное поведение – это отличительная тактика или манера поведения. Обама был лицемером, который прикрывал неприглядную подноготную фальшью и обманом, а Трамп, похоже, прикрывать ничего не стал. Вот его и называют, то дураком, то идиотом. И тут неважно кто, важно – как.

* «Исламское государство» (ИГ) — террористическая организация, запрещенная в России.

Антон Орловский


статью прочитали: 53 человек

   
теги: Дональд Трамп, США  
   
Комментарии 

Комментарии возможны только от зарегистрированных пользователей, пожалуйста зарегистрируйтесь
﻿
навигатор и справочник
статьи
сообщество
проекты сообщества
Праздники сегодня

© “Переводика”, 2009-2017
Все права защищены законом. При размещении материалов сайта в сети ссылка на perevodika.ru - обязательна.
об авторских правах		 о проекте | реклама
Написать нам
Интересные статьи
 ﻿﻿ Ошибка в тексте? Выделите ее мышкой и нажмите

© 2009-2017  Создание сайта - "Студия СПИЧКА" , Разработка дизайна - "Арсента"

 