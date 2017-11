Vanity Fair: Трамп рассказал Лаврову про операцию ЦАХАЛа и "Мосада" в Сирии



Vanity Fair: Трамп рассказал Лаврову про операцию ЦАХАЛа и "Мосада" в Сирии Getty Images. Фото: Ч.Сомодевилла

Сайт авторитетного американского журнала Vanity Fairопубликовал эксклюзивную информацию о том, при каких обстоятельствах президент США Дональд Трамп выдал министру иностранных дел России Сергею Лаврову секретную информацию, предоставленную израильскими спецслужбами. Об этом скандале в мае-июне сообщали телеканал ABC News, газета The New York Times и другие СМИ, но некоторые детали оставались неясными.

В публикации Vanity Fair утверждается, что 10 мая 2017 года во время встречи в Овальном кабинете с главой российского МИДа Сергеем Лавровым и тогдашним послом РФ в США Сергеем Кисляком президент Дональд Трамп разгласил детали секретной операции, проведенной израильскими спецслужбами в Сирии, поставив под угрозу безопасность агента "Мосада" в этой стране.

Вертолет CH-53 Getty Images. Фото: Дж.Мур

Издание со ссылкой на израильские источники пишет, что в феврале 2017 года два израильских вертолета CH-53, пролетев над Иорданией, доставили на территорию Сирии команду спецназа генштаба ЦАХАЛа "Сайерет Маткаль" и сотрудников технологического отдела внешней разведки "Мосад", целью которых была лаборатория "Исламского государства", в которой подданный Саудовской Аравии Ибрагим аль-Асири разрабатывал бомбы, имитирующие батареи для ноутбуков, которые было бы невозможно обнаружить в ходе проверок служб безопасности в аэропортах. В статье отмечается, что ранее аль-Асири работал на "Аль-Каиду" в Йемене.

Информация, добытая с риском для жизни в ходе этой спецоперации, в дальнейшем легла в основу рекомендаций по усилению мер безопасности на авиарейсах из ряда мусульманских стран в США и Великобританию. Сама операция стала возможной благодаря деятельности секретного агента "Мосада" в Сирии.

Vanity Fair резко критикует Трампа за то, что он поделился этими сведениями с российскими дипломатами. В публикации высказывается опасение по поводу того, что российские чиновники могли, в свою очередь, информировать иранцев, союзниками которых является ливанская "Хизбалла".

Автор статьи Говард Блум при этом называет Иран "самым опасным противником Израиля". Он также приводит слова некого бывшего офицера "Мосада", заявившего, что за ошибку президента США могла быть заплачена "адская цена".

17 мая телекомпания ABC News заявила со ссылкой на высокопоставленные источники в Вашингтоне, что, сообщив России секретную разведывательную информацию по Сирии, президент Дональд Трамп поставил под угрозу жизнь израильского агента в рядах "Исламского государства". По сведениям телекомпании, именно этот агент раскрыл план ИГ взорвать летящий в США пассажирский самолет с помощью заложенного в переносной компьютер взрывного устройства. Израиль передал информацию США с условием, что ее источник не будет раскрыт, говорилось в сообщении ABC. Телекомпания цитировала бывшего директора национального центра по борьбе с террором Мэтта Ольсена, по словам которого под ударом оказались не только конкретный агент, поставивший важную информацию, но и сама возможность вербовать новых агентов в рядах ИГ.

Vanity Fair: Трамп рассказал Лаврову про операцию ЦАХАЛа и "Мосада" в Сирии iStock. Фото: PeterHermesFurian

О том, что Дональд Трамп выдал главе российского МИДа Сергею Лаврову секретную операцию, связанную с операциями США и союзников против "Исламского государства", первой сообщила газета The Washington Post. Позже дополнительные подробности опубликовала газета The New York Times.

В публикациях говорилось, что речь идет о секретной информации, предоставленной стратегическим партнером США, который не давал разрешение на передачу данных России. Согласно источникам The Washington Post, разглашение этой информации Трампом поставило под угрозу сотрудничество США с союзником, имеющим источники в "Исламском государстве".

Представители Белого дома и Кремля опровергали эти сообщения. Дональд Трамп также отрицал данные, изложенные в The Washington Post, однако затем заявил, что он имел полное право поделиться информацией с союзником в интересах борьбы с терроризмом.

"Взаимодействие в сфере безопасности между Израилем и нашим величайшим союзником – Соединенными Штатами – остается глубоким, значительным и беспрецедентным по масштабу. Эти отношения с США беспрецедентны в плане их вклада в нашу мощь. Так было и так будет", – заявил тогда министр обороны Израиля Авигдор Либерман.

