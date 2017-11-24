Washington Post: США оставляют войска в Сирии и создают там «анти-асадовское» правительство







Побеждая "Исламское государство", администрация Трампа расширяет свою миссию в Сирии, которая теперь будет заключаться в том, чтобы добиться политического урегулирования в охваченной гражданской войной стране, пишет WP в своей статье, перевод которой представляет Newsader. Речь идет о сложной задаче, предполагающей уже более открытое присутствие на сирийской территории, которое в перспективе может привести США к конфликту с официальным Дамаском и Ираном.

По данным газеты, Вашингтон планирует установить подконтрольное ему правительство с тем, чтобы создать противовес режиму Башара Асада и тем самым не позволить ему подмять под себя всю САР. В этом, по данным издания, ему помогут в первую очередь курдские формирования, которые в результате успешного наступления на ИГИЛ при поддержке авиации коалиции контролируют богатые нефтеносные территории.

Американские официальные лица заявляют, что надеются использовать постоянное присутствие американских войск в северной Сирии с тем, чтобы продолжать поддерживать управляемые курдами Сирийские демократические силы (СДС). Последние, по мнению Вашингтона, станут фактором давления на Асада в ходе проводимых под эгидой ООН мирных переговоров в Женеве. Предполагается, что они будут возобновлены в конце ноября.

Издание напоминает, что силы Асада при поддержке иранского и российского режимов восстановили контроль над большей частью страны в их войне с сирийскими повстанцами, борющимися за прекращение авторитарного правления президента. Резкий выход США из Сирии позволил бы Асаду установить власть над всей страной и гарантировать ему политическое выживание, а это, в свою очередь, обеспечит победу уже его ближайшему союзнику — Тегерану. Дабы избежать такого результата, США сохранят присутствие американских войск в северной Сирии, где американцы обучили бойцов СДС и помогли им в борьбе против террористов ИГИЛ, и создадут в данном регионе новую администрацию, которая будет противопоставлена режиму Асада.

Между тем, три года назад повстанцы контролировали огромную территорию Сирии благодаря поддержке западных и суннитских союзников, находясь в гораздо более хорошем положении, которое позволяло им требовать ухода Асада. Однако российская авиация и иранско-союзнические сухопутные войска резко перевернули ситуацию в пользу Асада как на поле битвы, так и за столом переговоров: Москва и Тегеран объявили, что и они теперь тоже никуда не собираются уходить.

Именно поэтому американская администрация — помимо расширения присутствия США в Сирии — будет пытаться наладить сотрудничество с Россией, говорится в статье.

Ранее в этом месяце президент Трамп и президент России Владимир Путин подписали совместное заявление, посвященное Женевскому процессу, а во вторник оба лидера снова заговорили по телефону об этом. Их разговор произошел через несколько часов после того, как появилась фотография с обнимающимися Путиным и Асадом в момент их встречи на курорте в Сочи.

При этом Россия совместно с Ираном и Турцией проводят сейчас свою политическую конференцию по Сирии, которая может осложнить для США поставленные задачи.

Представители США подчеркнули, что постоянное военное присутствие американцев в Сирии необходимо для того, чтобы ликвидировать остатки "Исламского государства" и стабилизировать положение для мирного населения.

"Борьба с ИГИЛ еще не закончена", — сказал один из чиновников.

В то же время один из источников, говоривших на условиях анонимности, описал неопределенную миссию американских сил как "двоякую". По его словам, первоначальное расширение исламского государства было вызвано вакуумом власти, оставленной сирийской гражданской войной. "Этот вакуум был создан из-за отсутствия законного политического процесса", и эта группировка либо ее преемники снова заполнят его, если "политический аспект" не будет разрешен.

На прошлой неделе министр обороны США Джеймс Мэттис сказал: "Мы не собираемся уходить прямо сейчас" до тех пор, пока между Асадом и сирийской оппозицией не будет достигнуто политическое урегулирование.

"Мы постараемся обеспечить условия для дипломатического решения", — добавил он

Официальное число американских войск, которые в настоящее время развернуты в Сирии, составляет 503 человека, которые были отправлены для того, чтобы натренировать СДС и оказать им всевозможную помощь. Однако фактическое число гораздо выше. Речь идет в том числе о сотнях бойцов Сил специальных операций США, артиллерийских экипажей и других лиц, отправленных на места временного развертывания.

По словам Мэттиса, не было никакого решения о том, сколько конкретно войск останется. Они будут находиться там, пока "женевский процесс не будет доведен до конца", сказал глава Пентагона.

Планы постоянного присутствия войск указывают на смещение целей США в Сирии — от победы над ИГИЛ до более широкой стратегии, направленной на противодействие влиянию Ирана, сказал эксперт Николас Герас из базирующегося в Вашингтоне Центра Новой американской безопасности.

"Кампания против ИГИЛ трансформируется в контр-иранскую кампанию, — сказал Герас. — У США нет какого-то генерального плана о том, чтобы остаться, однако и уходить они не спешат. Отказываясь устанавливать временные рамки американской миссии, Пентагон создает условия для того, чтобы США остались в Сирии на долгие годы".

В свою очередь Россия от имени Асада давно настаивает на том, чтобы переговоры в Женеве проводились без предварительных условий. Это означает, что Москва пытается обеспечить дальнейшее удержание власти за Асадом. Трамп, похоже, не спешит спорить с этим утверждением: в ходе своей избирательной кампании он предполагал, что Соединенные Штаты могли бы найти общую цель с Асадом и его союзниками в борьбе против "Исламского государства". Нечто похожее до определенного момента заявляла и постпред США в ООН Никки Хейли (впрочем, эта позиция у американской администрации позже менялась до противоположной — Newsader).

"Наш приоритет теперь больше не сводится к тому, чтобы свергнуть Асада", — говорила она в марте, за несколько недель до того, как ВМС США нанесли удар по сирийскому аэродрому после того, как сирийская авиация при поддержке РФ провела химическую атаку в Идлибе.

В то же время сенатор Джон Маккейн с сожалением утверждал, что новая администрация пытается заключить "сделку с Асадом и Путиным на базе пустого обещания о контртеррористическом сотрудничестве".





Материал подготовил Александр Кушнарь, Newsader

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