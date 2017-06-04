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опубликовано редакцией на Переводике 04.06.17 17:21
скаут: Miroslav;
 
 

Про агрессию Москвы, мешающую Германии изолировать Россию

За последние три с лишним года мы уже должны были привыкнуть к тому, что коллективный Запад в попытках повлиять на политику Россию тщательно пытается изолировать ее санкциями и иными различными приёмчиками, но Россия, хоть ты тресни, никак не изолируется. И сегодня немецкая пресса дала этому четкое объяснение.

Оказывается, все эти политики, чиновники и представители европейского бизнеса продолжают ездить в Россию, ведут с ней диалог и заключают всевозможные сделки не просто так. Все это холодный расчет хитрых европейцев, который сводится к тому, чтобы изолировать Россию, не изолируя ее. Да, понять сложно, но немецкое издание Süddeutsche Zeitung попыталось объяснить эту схему на примере Петербургского международного экономического форума.

Вот смотрите, почему, думаете, год от года немецкая делегация на ПМЭФ становится только многочисленнее, тогда как политика изоляционизма предполагает полное отсутствие европейских участников на подобных мероприятиях, проводимых в России и под эгидой России?

По мнению автора статьи, опубликованной в сегодняшнем выпуске Süddeutsche Zeitung, немцы съезжаются в Северную столицу для того, чтобы наоборот заключить с российской стороной всевозможные сделки, не нарушающие санкций. Мол, таким образом немцы пытаются повлиять на бизнес России, который в итоге осознает, сколько ещё возможностей упускается из-за агрессивной внешней политики государства. А осознав, представители бизнеса обязательно надавят Кремль, и там уже не смогут устоять, поддадутся давлению…

Ну, как вам такая шизофреническая логика? Нет, конечно, можно предположить, что тот же Берлин просто в бешенстве от того, что не в состоянии удержать в узде всех и вся. И немецкий аншлаг на мероприятиях, подобных ПМЭФ, раз от раза тыкает носом руководство Германии в их беспомощность в этом вопросе. Но вряд ли кто-то мог себе представить, что все настолько плохо, и что крупнейшее ежедневное издание будет так глупо оправдывать своих соотечественников, посетивших Санкт-Петербург.

Почему бы просто не признать, что идея изоляции России не сработала, что не агрессия Москвы мешает немецкому бизнесу зарабатывать на сделках с Россией, а в первую очередь, агрессия самого Берлина. И что сейчас не российский бизнес давит на Москву, а немецкий на Берлин, который видит реальную возможность заработать, работая в России и с Россией, но который также видит, как эта возможность утекает к другим инвесторам и партнерам Москвы, например, китайским.

Zolotoy


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теги: Россия, Германия  
   
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