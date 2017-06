Как бы выглядела Россия сегодня если бы не было Второй мировой?

Эта статья впервые появилась [в журнале The National Interest] в июне 2016 года, сегодня, в связи с большим читательским интересом, она публикуется вновь.





Майкл Пек Michael Peck May 31, 2017

Потерявшей во Второй мировой войне свыше двадцати миллионов человек, военных и гражданских, у России мало причин благодарить Гитлера.

Но в среду, 22 июня, в семьдесят пятую годовщину начала операции Барбаросса - нацистского вторжения в Советский Союз, настало время вспомнить один из величайших парадоксов истории. Адольф Гитлер был одержим идеей превратить Россию в огромную немецкую колонию, а русских людей - в рабов. Но вместо этого, половина Германии была оккупирована Красной Армией, а ее граждане стали подданными Российской империи. Когда четыре миллиона гитлеровских солдат перешли советскую границу в первые часы 22 июня 1941 г. они мечтали увидеть шпили Кремля. Вместо этого они запустили цепь событий, последствия которых сказываются до сих пор и до сих пор формируют сегодняшний мир.

Было бы глупостью утверждать, что до нападения Гитлера Россия не была великой державой. Обильная на территории, население и ресурсы, Россия была [геополитическим] тяжеловесом с, по крайней мере, восемнадцатого века, гигантская страна была достаточно сильна, чтобы уничтожить армию Наполеона (который тоже думал, что Россия станет легкой добычей). Тем не менее, сегодня, три четверти века спустя [после нападения Гитлера], очень трудно представить, насколько отличался тогдашний глобальный баланс сил от сегодняшнего.

В конце 1930-х годов армия Соединенных Штатов была меньше румынской. Великобритания, чьи эсминцы не могут сегодня плавать в теплых водах, имела самый мощный в мире флот и ей принадлежала четверть поверхности Земли. Франция, нынешний объект многочисленных шуток на тему «Я сдаюсь», имела, как считалось, самую мощную сухопутную армию в Западной Европе. Германия, чьи вооруженные силы сегодня вряд ли можно назвать функционирующими, терроризировала своих соседей с 1870 года.

И среди всего этого была Россия, загадочный коммунистический колосс, изломанный сталинскими чистками настолько, что едва смог подчинить крошечную Финляндию в 1939-1940 годах. Это ведь не только Гитлер и его генералы считали что Россия развалится, как карточный домик; но и британские и американские эксперты тоже никак не могли предположить, что Москва сможет выжить после блицкрига Гитлера. Но уже в мае 1945 года Британия была разрушена, Франция опустошена, а немцы смотрели на русские танки лязгающие среди руин Берлина. Окровавленный, но держащийся на ногах боксер, торжествующая Россия стала одной из двух мировых сверхдержав и оставалась ею на протяжении более сорока лет.

Как бы выглядела Россия сегодня, если бы Второй мировой никогда не было? Что если бы Гитлер так и остался венским художником-неудачником или был бы взорван бомбой в мюнхенской пивной?

Без Гитлера начавшего войну, Советский Союз никогда бы не смог захватить свою [восточно]европейскую империю. Англия и Франция были настолько анти-коммунистически настроены, что собирались послать войска для поддержки Финляндии, а в 1940 году, после того, как Сталин подписал договор с Гитлером, едва не начали бомбить нефтяные месторождения Баку. Они не остались бы в стороне, если бы Советский Союз вошел в Германию (что действительно могло произойти, если бы Советский Союз победил Польшу в русско-польской войне 1920 г.).

Значительную часть немецких армий, участвовавших в операции Барбаросса, составляли войска сдуру присоединившихся к гитлеровскому «крестовому походу против большевизма» союзников по Оси, - Румынии, Венгрии, Болгарии и Финляндии (мысль о том что итальянские солдаты едят макароны в снегу под Сталинградом - это вообще полный сюр). Покорение Румынии, Венгрии и Болгарии позволило привести, на штыках Красной Армии, коммунистические режимы к власти в этих странах, точно также как и освобождение (да, это было освобождение от ужасов нацистского режима) Польши и Чехословакии. Другими словами, если бы не было Гитлера, не было бы и Варшавского договора.

Границы России сегодня также выглядели бы совершенно по другому. Гитлер и Сталин поделили Польшу в 1939 году, а после войны, Советский Союз «компенсировал» Польше германскими территориями те польские земли которые он аннексировал в 1939-м. [Без Гитлера] Эти земли никогда бы не сменили хозяев. Если бы не война, Восточная Пруссия была бы сегодня частью Германии, а не России.

Это правда, что Операция Барбаросса привела к уничтожению промышленности и опустошению природных ресурсов России и Украины, а ленд-лиз и послевоенное разграбление Советами побежденной Германии только частично покрыли потери. Безжалостный курс Сталина на индустриализацию страны в 1930-е годы привел к значительному росту советской экономики и преобразованию России из царского крестьянского государства в крупную индустриальную державу, способную производить достаточно оружия, чтобы победить танки Гитлера. Даже с учетом экономических противоречий коммунизма, было бы интересно посмотреть как, если бы не война, выглядела бы советская экономика в долгосрочной перспективе по сравнению с другими.

Этих других было немного, но они были. Гитлер уничтожил всех конкурентов СССР, за исключением Соединенных Штатов. Мир 1939 года был многополярным, множество стран боролось за власть и влияние в нем. К 1945 году в мире было только две сверхдержавы: Америка и Советский Союз. Остальные их соперники были разбиты, оккупированы или опустошены.

И это самое большое наследие которое оставил России Гитлер. Путинская Россия имеет лишь тень той военной мощи и влияния которыми обладал Советский Союз. Но если сравнивать военную мощь и влияние сегодняшних Великобритании, Франции и Германии, с тем что они имели в 1939-м, то Россия, похоже, находится в неплохом состоянии. Москва может месяцами держать свой экспедиционный корпус в Сирии: НАТО, в 2011 году, едва смогла собрать достаточно ресурсов, чтобы разобраться с такой третьеразрядной державой, как Ливия Каддафи.

Гитлер оставил в Европе вакуум власти который заполнила Россия. Стоило ли это 20 миллионов жертв - это уже другой вопрос.





P.S:. Для тех, кто никогда не слышал: видео “Roads to Moscow” («Дороги на Москву») Эла Стюарта - одна из самых пронзительных исторических баллад из когда-либо написанных.

От переводчика: попытался перевести балладу на русский язык, но ни знаний, ни таланта, для подобных вещей у меня категорически не хватает. Получилось чуть-чуть понятнее гуглоперевода. Ну, что получилось, то получилось. Не судите строго.

Как я понял баллада написана в честь и по мотивам Солженицына, её заключительная часть - это про лагеря





«Roads To Moscow» Al Stewart

Текст

Они перешли границу за час до рассвета

Их колонны шли весь день

Большая часть наших самолетов была уничтожена на земле

В ожидании приказа мы простояли в лесу целые сутки

Но приказа не было

К вечеру звуки боя были слышны уже далеко позади

Мы крались по лесу, скользя между деревьями

Мы ползли в тумане через их позиции

И все, что я тогда мог видеть

Это огонь, дым и языки пламени на фоне разносимого ветром дыма

Все лето они гнали нас через Украину

Вскоре пали Смоленск и Вязьма

К осени мы стояли с уже под Орлом

Они все ближе и ближе к Москве, словно на тройке с бубенцами

Генерал Гудериан стоит на вершине холма

Пришла зима, принесла с собой дожди и море грязи, заполнившее все дороги

Зима сковала гусеницы их танков и заполнила снегом небо

И все, что я тогда мог видеть

Это огонь, дым и языки пламени на фоне разносимого ветром снега

По пути Наполеона бредут сквозь зиму тени

Отступающих от ворот Москвы,

А далеко в их тылу , готовые мстить, действуют партизаны

Нападают на их форпосты, неожиданно вырастая как из-под земли

Вы никогда не будете знать, вы никогда не будете знать,

Откуда ждать, куда смотреть, вы никогда не заметите нас

Как мы крадемся сквозь мрак ночи

Вы никогда не узнаете, вы никогда не услышите нас

И звука той пули которая продырявит вашу голову

Рассвет над дорогой ведущей к Сталинграду, и тихий гул в небе

Два подбитых “тигра” горят всю ночь, их души мерцают на ветру

Мы ждем в окопах сигнала к последнему наступлению

Уже почти четыре года, как я ношу оружие

А дома уже почти весна

Горящие “тигры” освещают дорогу на Берлин

Мы быстро идем через руины городов

Старики и дети, их выставили против нас, но они не могут нас остановить

И все, что я мог видеть

В открытых глазах городов, это исполнение мечты

Домой, я еду домой

Это чувствовалось в воздухе - война закончилась

И я слышу это в стуке колес нашего поезда, пересекающего границу

А теперь они спрашивают меня о том времени

Когда я попал в окружение и был взят в плен

«Я был в плену только один день, мне удалось бежать» говорю я;

Они поворачиваются и подходят поближе

Я не знаю, я никогда не узнаю

Почему я и все остальные были взяты с передовой

Посажены на специальный поезд и отправлены в далекий лагерь

Глубоко в сердце Святой Руси

В пересыльном лагере было холодно и сыро, даже воздух угрюмым

Бледное октябрьское солнце шепчет - скоро пойдет снег

Я спрашиваю себя - когда я буду снова дома

Утро отвечает мне «Никогда»

А вечер вздыхает и стальное русское небо продолжается в вечность









They crossed over the border the hour before dawn

Moving in lines through the day

Most of our planes were destroyed on the ground where they lay

Waiting for orders we held in the wood - word from the front never came

By evening the sound of the gunfire was miles away

Ah, softly we move through the shadows, slip away through the trees

Crossing their lines in the mists in the fields on our hands and our knees

And all that I ever was able to see

The fire in the air glowing red silhouetting the smoke on the breeze

All summer they drove us back through the Ukraine

Smolyensk and Viyasma soon fell

By autumn we stood with our backs to the town of Orel

Closer and closer to Moscow they come - riding the wind like a bell

General Guderian stands at the crest of the hill

Winter brought with her the rains, oceans of mud filled the roads

Gluing the tracks of their tanks to the ground while the sky filled with snow

And all that I ever was able to see

The fire in the air glowing red silhouetting the snow on the breeze

In the footsteps of Napoleon the shadow figures stagger through the winter

Falling back before the gates of Moscow,

Standing in the wings like an avenger

And far away behind their lines the partisans are stirring in the forest

Coming unexpectedly upon their outposts, growing like a promise

You'll never know, you'll never know

Which way to turn, which way to look, you'll never see us

As we're stealing through the blackness of the night

You'll never know, you'll never hear us

And the evening sings in a voice of amber, the dawn is surely coming

The morning road leads to Stalingrad, and the sky is softly humming

Two broken Tigers on fire in the night flicker their souls to the wind

We wait in the lines for the final approach to begin

It's been almost four years that I've carried a gun

At home it'll almost be spring

The flames of the Tigers are lighting the road to Berlin

Ah, quickly we move through the ruins that bow to the ground

The old men and children they send out to face us, they can't slow us down

And all that I ever was able to see

The eyes of the city are opening now it's the end of the dream

I'm coming home, I'm coming home

Now you can taste it in the wind, the war is over

And I listen to the clicking of the train wheels as we roll across the border

And now they ask me of the time

That I was caught behind their lines and taken prisoner

"They only held me for a day, a lucky break", I say;

They turn and listen closer

I'll never know, I'll never know

Why I was taken from the line and all the others

To board a special train and journey deep into the heart of holy Russia

And it's cold and damp in the transit camp, and the air is still and sullen

And the pale sun of October whispers the snow will soon be coming

And I wonder when I'll be home again and the morning answers

"Never"

And the evening sighs and the steely Russian skies go on forever

статью прочитали: 54 человек