Россия за пять месяцев сократила экспорт нефти в Белоруссию на 24,3% — до 7,3 млн тонн

Россия сократила экспорт нефти в Белоруссию в январе — мае 2017 года по сравнению с аналогичным периодом прошлого года на 24,3% — до 7,295 млн тонн, следует из материалов Центрального диспетчерского управления (ЦДУ) ТЭК.

В частности, поставки на Мозырский НПЗ в январе — мае снизились на 27,8% — до 3,841 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — на 20%, до 3,454 млн тонн.

Экспорт российской нефти в Белоруссию в мае составил 1,76 млн тонн, в том числе поставки на Мозырский НПЗ составили 1,015 млн тонн, на Новополоцкий НПЗ — 744,8 тыс. тонн.

Согласно данным ЦДУ ТЭК, в январе — мае 2017 года Россия должна была поставить в Белоруссию 7,352 млн тонн нефти.

Россия и Белоруссия 13 апреля подписали пакет документов об урегулировании разногласий в нефтегазовой сфере. Россия восстановит поставки нефти в Белоруссию в объеме 24 млн тонн ежегодно с 2017 по 2024 год. При этом 18 млн тонн из этого объема пойдут на белорусские НПЗ. Согласно графику «Транснефти», объем поставок нефти в Белоруссию во втором квартале составит 5 млн тонн, во втором полугодии — 15 млн тонн

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