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дата публикации 05.06.17 00:01
скаут: Игорь Львович;
   
 

"Если Россия поднимет авиацию, мы даже спрятаться не успеем"

Су-35С  Су-35С

На Украине уже давно ходит весьма сомнительная легенда об «освободительной войне» с «российскими агрессорами» на Донбассе. Этот миф очень популярен среди диванных аналитиков «Незалежной» и радикальных «патриотов», поклоняющихся целому пантеону национальных «богов» со Степаном Бандерой во главе. Еще забавнее выглядят громкие заявления крупных чиновников Украины о том, что «Це европа»  уже совсем скоро «дойдет до Москвы» и тогда война с «клятыми москалями» будет выиграна. Конечно же, на эту ерунду ведется свидомая часть населения страны, однако более-менее здравомыслящие личности прекрасно понимают всю абсурдность подобных красноречивых слов.

Самое удивительное, что понимают это и те, кто распространяет все эти русофобские бредни, забивая головы «патриотов» неонацистской пропагандой. К примеру, одним из таких людей является глава редакционного совета украинского пропагандистского псевдоинформационного портала «Обозреватель» Михаил Бродский. Один из главарей «рупора» хунты неожиданно заявил в эфире телеканала NewsOne о том, что Россия Украине не по зубам.

«Россия – это монстр, они в 33 раза больше нас. Если они поднимут авиацию – мы убежать не успеем», — сетует Бродский.

Удивляет его более реалистичный взгляд на потенциальный вооруженный конфликт РФ и Украины, чем у большинства его коллег, не говоря уж о толпах «патриотов», которые живут в своем собственном вымышленном мире. И действительно, если взглянуть на российскую авиацию и на ВВС Украины, то перевес в нашу сторону очевиден. РФ имеет гораздо большее количество авиационной техники, которая, к тому же, превосходит в технологическом плане образцы, стоящие на вооружении у «Незалежной». Да и средства ПВО Украины в подавляющем большинстве давно устарели. Так, что с данным тезисом Бродского, в принципе, нельзя не согласиться.

Ну и, бесспорно, наша страна действительно больше Украины и имеет войска, численно и качественно превосходящие «самую боеспособную армию в Европе». И это не считая того, что около половины этой «армии» уже полегло в ходе гражданского вооруженного конфликта на Донбассе.

«С Россией никто не хочет воевать. Они монстры, у них ядерное оружие, авиация, и вообще — они не в себе», — подытожил глава редакционного совета «Обозревателя».

В словах Бродского явно проглядываются зачатки здравого смысла. Никто из людей в Киеве с хоть какой-то головой на плечах не хочет вступать в войну с Российской Федерацией. Шансы на победу в таком гипотетическом противостоянии у Украины равны нулю. Пожалуй, война с Россией – самый страшный кошмар любого украинского генерала. И дело тут даже не в том самом ядерном оружии, которым никто не угрожал «Незалежной». Хотя, бесспорно, вступать в вооруженный конфликт с ядерной державой является высшей формой безрассудства. Тут дело в количественном и качественном перевесе российских войск. Ведь как бы Моська ни гавкала на слона, а одолеть его она не сможет.

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теги: Украина  
   
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