Нашли Крайнего: Навальный подставил соратника под удар

В последнее время у Навального, кажется, все валится из рук. То из его команды в день открытия регионального штаба уходит руководитель отделения, то команду «борцов с коррупцией» обвиняют в подлости, то оппозиционеру, мечтающему стать президентом, отказывают в помещении из-за использования им «серых схем» при оформлении договора.



При этом под удар обычно господин Навальный ставит не себя, а его верных друзей и соратников, которые почему-то до сих пор любезно соглашаются принимать участие в авантюрах либерала-скандалиста.



Так, после отказа московского клуба предоставить площадку для встречи оппозиционера со сторонниками под прицелом СМИ тут же оказался юрист и бывший член ФБК и «Партии Прогресса» Дмитрий Крайнев, который руководит неким Фондом поддержки независимых СМИ «Пятое время года». Именно на эту структуру «борец с коррупцией» и хотел заключить договор аренды площади клуба Volta.



Сам юрист Крайнев, что бы вы понимали, личность интересная. Можно даже назвать его «адвокатом оппозиции», с кем он только не работал?! Был главным юристом избирательного штаба Навального на выборах мэра Москвы в 2013 году, начальником отдела в ФБК, представлял интересы Навального и «Партии Прогресса» (где был секретарем Центрального совета).









Сейчас плотно работает с ПАРНАСом Михаила Касьянова и продолжает вести частную практику. Он партнер, руководитель арбитражной практики в Адвокатской коллегии «Малов и партнеры».









С именем господина Крайнева связано не мало скандалов. В свое время, еще перед митингами на Болотной 2011 года Дмитрий Крайнев начал тесно работать с «СОНАР» (Союз наблюдателей России), «Голосом» (признанным иностранным агентом по решению Минюста) и «Гражданином Наблюдателем». Именно эти три организации, в которые юрист входил и входит до сих пор, стали инициаторами крупного разбирательства, когда в ходе местных выборов в Балашихе в апреле 2015 года представители структур обманом проникли на избирательные участки, чтобы устроить скандал и подвергнуть сомнению результаты избирательного процесса. Позже выяснилось – все эти организации не такие уж и независимые – они работают в связке с Ходорковским и «Открытой Россией».



Но и это не все: еще в 2013 году, когда Крайнев был юристом избирательного штаба Навального на выборах мэра столицы РФ под подозрение следователей попали ближайшие соратники оппозиционера - Янкаускас, Ляскин и Ашурков, которые нарушили порядок финансирования кампании и совершили мошенничество в особо крупном размере. Как юрист с блестящей практикой мог не заместить нарушений, вопрос интересный, но ответа мы, наверное, не дождемся.



Тем не менее, после этого провала Крайнев стал главным юристом «Фонда борьбы с коррупцией». А еще чуть погодя – и уполномоченным представителем «Партии Прогресса», единственной задачей которого являлась регистрация этого политического объединения. Миссию свою, как мы уже знаем, он провалил. Тем не менее, Крайнев не отчаялся – он быстро покинул партию Навального по «личным причинам» и с тех пор начал работать с Михаилом Касьяновым и Демкоалицией на базе ПАРНАС. Хотя тоже не слишком успешно.



При этом связей с уголовником, называющим себя «кандидатом в президенты России» юрист никогда и не терял. Это стало очевидно и когда партия Навального пыталась отстоять регистрацию газеты «Позитивная повестка», руководителем которой был Крайнев, и теперь, когда оппозиционер пытался переписать аренду помещения на фонд «Пятое время года».



Удивительно, но ни «Позитивная Повестка», руководителем которой Крайнев был 2,5 года, ни Фонд поддержки независимых СМИ «Пятое время года», которым также управляет юрист, словно не существуют. У этих организаций нет ни сайтов, хотя они созданы для оказания услуг населению, ни групп в социальных сетях, ни отзывов в Интернет. Про новости об этих структурах вообще молчу.



По всем признакам – это просто подставные компании, которые созданы для того, чтобы на них перекладывать всю ответственность. Алексею Навальному, желающему все-таки поучаствовать в выборах президента, не хочется рисковать и светить свое имя лишний раз. Поэтому перед своими сторонниками – студентами и школьниками – ратовать «борец с коррупцией» за прозрачность может сколько угодно, только вот без «серых схем», без использования своих соратников в корыстных целях, обойтись он все равно не может.





Не удивлюсь, если в скором времени выплывает информация и о том, что западные НКО и правительства хорошенько финансировали этот непонятный Фонд поддержки СМИ «Пятое время года», связанный с Навальным. В «иностранные агенты»-то запишут Крайнева и его организацию – а уголовнику и лидеру ФБК хоть бы хны, главное, что деньги получены, цели выполнены.



Как можно бороться за право осужденного Алексея Навального участвовать в выборах, совершенно непонятно. Очевидно, что без мошенничества и всяческих ухищрений «борец с коррупцией» продержаться не может. Причем, что интересно, он готов подставлять даже самых близких ему соратников под удар. Для него эта жертва – мелочь, на которую он готов пойти ради заветного места на политическом олимпе.

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