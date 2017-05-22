Крымская пятилетка: реальная и честная установка по выходу из обеспечения
До сих пор слышу неистовый крик либералов и прочей нечисти о том, что сколько денег Крым съел, и как много продолжает есть, не учитывая при этом, сколько он нам дал.
Бесконечные вложения в регион, понятное дело, продолжатся не могут, что понимает и руководство полуострова, прилагая все усилия для окончательного становления Крыма в России уже как самостоятельной республики.
«Я абсолютно убежден, что в ближайшие пять лет Крым уйдет от дотационности и будет самодостаточным, – заявил председатель. – И государство, и президент приняли решение развивать наш полуостров. Это было достаточно сложное решение в том положении, в котором находится страна. При таком отношении мы не имеем права на неэффективную работу».
Основная идея – это, конечно же, развитие туристической зоны, которая всегда приносила в Крым наибольшее количество средств, однако не стоит забывать и про скорую сдачу Керченского моста, который полностью изменить ситуацию в регионе.
Так же стоит отметить расширение таких портов, как Севастополь и Кавказ: изменение направленности деятельности - переориентировка из пассажирских в грузовые, выведут прибыль на совершенно другой уровень.
Пять лет – это вполне реальный срок для реализации всего задуманного, и если уж та власть, что за три года проделала такой громадный объём социально-экономической и гражданской работы, будет двигаться также бодро, то выполнить этот план им уж точно под силу!
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