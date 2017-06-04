Сергей Аксёнов на ПМЭФ 2017 подписал соглашения с субъектами РФ

В рамках Петербургского международного экономического форума Глава Республики Крым Сергей Аксёнов подписал ряд соглашений о сотрудничестве с субъектами Российской Федерации. Также Аксенов выразил благодарность главам регионов за кураторскую помощь регионам республики.





В том числе было подписано соглашение между Советом министров Республики Крым и Правительством Самарской области о сотрудничестве в торгово-экономической, научно-технической и культурной сферах. После подписания глава Крыма выразил благодарность жителям Самарской области и главе региона Николаю Меркушкину за кураторство и огромную поддержку жителям Сакского района.





«Мы сегодня формализовали наши давние дружные отношения. Проделана большая совместная работа, в том числе направленная на патриотическое воспитание молодёжи. Мы сейчас совместно восстанавливаем памятники Великой Отечественной войны. Братские отношения дают возможность реализовывать не только идеологические проекты, но и экономические», - отметил Аксенов.





Соглашение о сотрудничестве также было подписано с Правительством Ленинградской области. Под документом подписались Сергей Аксёнов и Губернатор Ленинградской области Александр Дрозденко. Глава Крыма принес благодарность Ленинградской области за комплексную кураторскую помощь Симферопольскому району.





Глава ЛО Дрозденко напомнил примеры реального взаимодействия: поставку крымских яблок в социальные учреждения Ленобласти и реконструкцию детского сада в Крыму совместными усилиями, что позволило в два раза увеличить количество мест. Губернатор Ленинградской области отметил большое количество планов по совместному решению проблем регионов.





Также на ПМЭФ 2017 Сергей Аксенов провел встречу с представителями индийского бизнеса. Что говорит о растущем интересе со стороны иностранных компаний к инвестициям в развитие Республики Крым.





Как отметил министр экономического развития РК Андрей Мельников, первый квартал 2017 ознаменовался пятикратным увеличением инвестиций в основной капитал республики относительно того же периода в прошлом году. Мельников отмечает экономическую уникальность полуострова, который стал прекрасной площадкой для развития любого бизнеса. Более 170 инвестиционных проектов, которые сейчас реализуются, принесли в бюджет полуострова более 200 млрд рублей. По словам министра, 2017 год обусловлен хорошей положительной динамикой.





Соглашения о сотрудничестве, подписанные Аксеновым, поспособствуют дальнейшему росту инвестиций, направленных на развитие экономики региона. Инвесторы видят, что регион активно развивается, потому готовы вложиться. Привлекательна для инвесторов не только сфера туризма, но и строительство жилья, индустриализация и, конечно, виноделие.





Согласно статистике, за прошедшие три года экономика Крыма догнала, а кое в чем и опередила экономики других российских регионов. Отмечается рост пенсий и реальных доходов крымчан. Именно для сохранения этой положительной тенденции глава полуострова Сергей Аксенов активно работает с субъектами РФ и иностранными инвесторами.





Многие проблемы Аксенов стремится решить на уровне местного управления, не дожидаясь помощи Москвы. Например, на данный момент решается вопрос несовершенства земельного законодательства. Периодически возникают споры о принадлежности той или иной земли, в большинстве своем подобные ситуации возникают из-за путаницы, оставшейся с украинских времен. Ещё одна причина - это местные чиновники, которые долго перестраиваются на российские регламенты, что потенциально может закрывать возможности инвестирования и сотрудничества с регионами России.





Однако все эксперты в экономике отмечают высокий потенциал Крыма, который очень интересен инвесторам. И именно благодаря работе главы полуострова Сергея Аксенова, как внутри региона, так и на международных площадках, интерес инвесторов превращается в реальное вливание капитала в развитие Крыма.





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