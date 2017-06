архив



опубликовано редакцией на Переводике 03.06.17 06:58 скаут: Игорь Львович ; переводчик Игорь Львович “The National Interest”,

"Did a Russian-Built Stealth Sub 'Sink' a U.S. Nuclear Attack Submarine Two Years Ago?" США - 01 июня 2017 г. Правда ли, что два года назад, построенная русскими “стелс”-подлодка “утопила” ударную американскую АПЛ? Впервые эта статья появилась [в журнале The National Interest] в конце 2015 года, сегодня, в связи с большим читательским интересом, она публикуется повторно.

Дэйв Маджумар Dave Majumdar June 1, 2017 Неужели это правда, что во время учений, в октябре 2015 года, одной из индийских, построенных в России дизель-электрических подводных лодок класса Кило удалось «утопить» принадлежащую американским ВМС ударную АПЛ класса Лос-Анджелес? Во время ежегодных учений под кодовым названием “Malabar”, в которых участвуют корабли ВМС Индии, Японии и Соединенных Штатов, индийская подводная лодка INS Sindhudhvaj (S56) условно «потопила» АПЛ «City of Corpus Christi» (SSN 705) . По словам индийцев, подводные лодки должны были отслеживать передвижения друг друга в Бенгальском заливе. «Это произошло следующим образом: индийская подлодка Sindhudhvaj сумела записал шумы АПЛ, идентифицировать их и взять цель на автоматическое сопровождение. Так как это были учения, то залпа не последовало, сообщил «индийский морской офицер агентству India Today». Индийская подлодка условно «потопила» USS «City of Corpus Christi», используя 533 мм торпеды. Если индийское описание событий корректно, то это будет светлым пятном в удручающем послужном списке подводного флота Нью-Дели. В последние годы, прискорбно обделенный вниманием индийский подводный флот претерпевал многочисленные бедствия. Благодаря сочетанию недофинансирования, халатности и коррупции подлодки садились на мель, горели и даже тонули. Возможно самым худшим был случай с подлодкой Sindhurakshak, когда после серии взрывов в носовом торпедном отсеке она затонула в порту Мумбаи, в катастрофе погибло восемнадцать моряков. Тем не менее, это не такой уж большой сюрприз, что построенная русскими подлодка класса “Кило” смогла “победить” ударную АПЛ класса “Лос-Анджелес”. “Лос-Анджелес” - это устаревшая конструкция, которая постепенно вытесняется более новыми и существенно более тихими АПЛ класса “Вирджиния”. Тем не менее, следует отметить, что мы не знаем правил или условий которыми руководствовались стороны при проведении учений. Кроме того, следует отметить, что не исключена возможность некоторых преувеличений. Тем не менее, основные факты таковы: благодаря своей дизель-электрической силовой установке подлодка класса “Кило” является очень тихой и очень эффективной подлодкой. Дизель-электрические подлодки, в погруженном состоянии использующие электродвигатели, называют, за малошумность, “черными дырами” и они являются неприятной проблемой для ВМС США. Разработка способов противодействия таким подлодкам является высоким приоритетом для Вашингтона, так как многие потенциальные противники, такие как Китай и Иран используют такие субмарины. В то время как дизель-электрические подлодки тише, чем атомные, ВМС США все-таки предпочитает АПЛ за их большую дальность, скорость и автономность. Глобальная миссия ВМС США требует чтобы корабль мог оперировать независимо, вдали от дома в течение длительного периода времени. Флота с более локализованной миссией могу себе позволить использовать дизель-электрические подлодки с малой дальностью действий. Хотя индийский отчет может быть и не совсем корректным, тем не менее, этот инцидент лишний раз подчеркивает необходимость как можно скорее полностью заменить АПЛ класса “Лос-Анджелес” на АПЛ класса “Вирджиния”. АПЛ класса “Вирджиния” на порядок тише, имеет намного лучшую аппаратуру обнаружения и наблюдения и несет больше вооружения. Новые подлодки гораздо более эффективны против таких угроз, как “Кило”, чем их предшественники класса “Лос-Анджелес”. Приобретение как можно большего количества “Вирджиний” становится особенно важным, так как все больше и больше потенциальных противников ищут дополнительные возможности по покупке современных дизель-электрических подлодок, таких как “Кило” или даже ещё более эффективного российского “Амура”.



