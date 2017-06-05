Весной 1917 года в Финляндии ввели 8-часовой рабочий день под дулами русских револьверов

ESKO VARHO HELI JORMANAINEN





Солдаты и матросы российской армии грубо вмешивались во внутренние дела Финляндии в беспокойные дни после Февральской революции. Этому не были рады ни буржуазные силы, ни придерживающиеся умеренных взглядов социал-демократы.

Весной 1917 года, после Февральской революции, Финляндия оказалась в ситуации, в которой отсутствовали привычные институты охраны правопорядка.

Полиция сменилась милицией

Полиция ассоциировалась с царской властью и гонениями, поэтому ее упразднили. Вместо нее была создана муниципальная милиция, куда работников вербовали из старой полиции, а также из студенческих и рабочих организаций.

Весной 1917 года буржуазные и социалистические силы еще старались сотрудничать в вопросе организации и поддержания общественного порядка, однако стороны стремительно теряли доверие друг к другу, и все шло к расколу в этом важном для общества деле. Считается, что во многом именно из-за отсутствия сильной официальной власти, способной защитить граждан, возникли вооруженные формирования правых и левых сил - шюцкор и красная гвардия, которые менее чем через год оказались втянуты в кровавый конфликт.

Весной 1917 года особую проблему представляли находившиеся в стране десятки тысяч российских солдат, которые в дни февральской революции совершили множество преступлений, в том числе убили около 100 своих же офицеров. Дисциплина в воинских частях была слабой, и у финнов практически не было возможности остановить бесчинства солдат. Также российские солдаты начали вмешиваться во внутренние конфликты финнов, что усилило тревожные настроения в обществе. Ко всему прочему, большевики из России вели активную агитационную деятельность среди военнослужащих российской армии в Финляндии. Из Петрограда в Хельсинки был направлен говорящий по-фински большевик Адольф Тайми, который имел контакты с финскими социал-демократами. Свои инструкции он получал напрямую от «восходящей звезды» большевистской партии, Вячеслава Молотова.



Женский комитет Хельсинкской милиции. Фото: Kansan Arkisto

Волнения охватили финские заводы

Весной и в начале лета 1917 года неспокойно было в особенности в городах, где находились крупные промышленные предприятия. Рабочие начали требовать больше прав, открыто выражали свое недовольство, не стесняясь в выражениях. Были даже случаи применения физической силы в отношении непопулярных начальников. Работодатели, конечно же, пришли в ужас от происходившего.

Рабочее движение уже давно добивалось введения 8-часового рабочего дня. После февральской революции эти требования стали звучать с новой силой. В Петрограде на многих фабриках реформу уже провели, и теперь и финские рабочие поставили вопрос о переходе к более короткому рабочему дню. Первыми успеха добились рабочие железнодорожных мастерских.

Следующими о своих правах заговорили рабочие городских учреждений Хельсинки. Их в этом требовании поддержали находившиеся в городе революционно настроенные российские военные. Дело в том, что, пока вопрос рассматривался городским советом, делегация из 4000-5000 российских солдат направилась к спикеру парламента Куллерво Маннеру, видному деятелю финской социал-демократической партии, и поставила перед ним ультиматум: либо городские власти согласятся с требованием рабочих, либо те захватят все городские учреждения. Маннер доложил об этом по телефону городским депутатам, и те, шокированные шантажом, не осмелились пойти против подкрепленного угрозой требования городских рабочих.



Машиностроительный завод Högfors, Карккила. Фото: Karkkilan valimomuseo

Российские солдаты и матросы под влиянием большевистской агитации вмешивались во внутренние дела Финляндии

Вооруженные российские военные оказались в центре финского трудового спора. Такое развитие событий, само собой, сильно беспокоило буржуазные силы, но и социал-демократы отнюдь не все были рады вмешательству российской армии во внутренние дела страны.

Теперь к движению за немедленное введение 8-часового рабочего дня присоединились рабочие металлургических заводов, которые в большинстве своем выполняли военные заказы. Рабочие смело выдвигали свои требования, так как осознавали важность своей позиции в ситуации, когда от поставок оборонных заводов зависел успех российской армии в войне с Германией. Большевики с большой охотой поддержали бастующих финских рабочих и призвали российских матросов и солдат проявить солидарность с «финскими товарищами».

Когда финские металлурги 18 апреля устроили на Сенатской площади в Хельсинки большую демонстрацию, требуя 8-часового рабочего дня, на место прибыли и тысячи российских матросов и военных. По словам очевидцев, они зачастую вели себя более буйно, чем финны. Собрание продолжилось у Дома рабочих в Хаканиеми, где было решено отправить делегацию в Сенат, где как раз в это время велись переговоры во главе с сенатором Лео Эрнротом. Возглавили делегацию русские матросы.

Рабочие и матросы явились в Сенат и, размахивая револьверами, потребовали немедленно ввести 8-часовой рабочий день. Стороны переговоров, в которых участвовали и представители работодателей, однако, судя по всему, уже пришли к согласию по данному вопросу: Эрнроту и профсоюзным деятелям удалось вместе успокоить солдат.



Русские матросы участвуют в демонстрации за 8-часовой рабочий день, Хельсинки, весна 1917 г. Фото: Museovirasto https://www.kuvakokoelmat.fi/pictures/view/HK19840312_117

Не все социал-демократы были ради помощи «русских товарищей»

Введение 8-часового рабочего дня (правда, с сохранением шестидневной рабочей недели) в условиях общей революционной смуты весной 1917 года может считаться победой рабочего движения, но неприятный осадок при этом оставили действия русских солдат. Это вызвало резко отрицательную реакцию со стороны буржуазных сил, но и многие социал-демократы осудили помощь «русских товарищей». В частности, глава Сената, социал-демократ Оскари Токой на следующий день после событий 18 апреля отправился к генерал-губернатору Михаилу Стаховичу с просьбой предотвратить дальнейшее вмешательство российских военных во внутренние дела Финляндии.

Примечательно, что Стахович согласился с Токоем, но при этом признался, что бессилен перед лицом тех настроений, которые распространились среди военных.



Торговая площадь Хельсинки. Фото: Helsingin kaupunginmuseo / Signe Brander

Самой острой проблемой финских властей, однако, оставалась продовольственная ситуация, которая ухудшалась с каждым днем. В Хельсинки, Выборге и Тампере в апреле ввели хлебные карточки. В том же месяце грянули и первые продовольственные бунты. В частности, на Торговой площади в Хельсинки толпа напала на торговцев рыбой и потребовала уступить товар за символическую плату в 1 марку за килограмм. На Сенатской площади проходили протесты против системы карточек.

Ждать помощи было неоткуда, кроме как из России. Финляндия полностью зависела от продовольственных поставок с востока.

В таком тревожном настроении Финляндия вступала в лето 1917 года. О летних событиях – в наших следующих материалах.

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В гимназии Helsingin suomalainen yhteiskoulu помимо русскоязычных, более 200 финнов изучают русский с детства.

Сегодня многие выпускники в последний раз заходят в свою гимназию Helsingin suomalainen yhteiskoulu. После долгой зимы, прошедшей за учебниками, выпускники смогут наконец-то вздохнуть с облегчением и надеть белую фуражку.

- Я ценю эту фуражку намного больше в этом году, когда я знаю, какие усилия за этой фуражкой стоят, - говорит выпускница SYK Элина Лиукконен

Учеба позади – самое время праздновать!

- Мы соберем гостей к нам домой за тортом, за шампанским, - рассказывает Элина, - В основном друзья семьи. У нас будет приятный весенний праздник.

У Камиллы Шамурзаевой немного родных в Финляндии, поэтому соберутся только самые близкие люди:

- Будет, конечно, праздник, но не такой большой как у финнов, - говорит Камилла.

Многие уже определились со своими дальнейшими планами и подали заявления в несколько ВУЗов. Элина Лиукконен хотела бы работать юристом в компании, которая обслуживала бы как финские, так и российские предприятия.

Камилла Шамурзаева пока еще окончательно не определилась со своими планами:

- Возможно, буду детским психологом, или что-то связано с математикой.

Знание русского языка — большой козырь с точки зрения будущей карьеры. В гимназии Helsingin suomalainen yhteiskoulu помимо русскоязычных, более 200 финнов изучают русский с детства.

Сиина Анттонен ставит перед собой цель выучить русский очень хорошо:

- Хотелось бы поехать по обмену в Россию, а может быть и учиться там. Пока еще не определилась. Что самое трудное в русском языке? Грамматика!

В последний школьный день самое время спросить у выпускников, какими же были эти три года в гимназии?

- Очень веселыми, - признается Элина Лиукконен, - Я поняла многое не только о предметах конкретно, которые я изучала, но и о жизни вообще. У меня появились хорошие друзья. Это было весело и важно. Рекомендую всем.

Katja Liukkonen



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