Хиллари Клинтон намерены упечь за решетку

Бабуля, но далеко не «божий одуванчик», Хиллари Клинтон осточертела всем. Остаются, конечно, люди, которые продолжают борьбу на её стороне, но всё больше тех, кто хочет привлечь бывшего госсекретаря США – посадить за решетку. Ну, или хотя бы осадить так, чтобы она больше не совала свой нос, куда не следует.

На этот раз дело вновь касается далеко не чистого прошлого Хиллари Клинтон. В комитете Сената Конгресса США начали расследование в отношении бывшего госсекретаря США, которая с помощью сподручных оказывала давление на власти Бангладеша.

Как сообщает вашингтонская газета Daily Caller, председатель юридического комитета Сената Конгресса США республиканец Чак Грассли начал расследование в отношении попыток Хиллари Клинтон прекратить разбирательство по делу друга ее семьи, предпринимателя Мухаммада Юнуса.

Чак Грассли настаивает, что эта помощь была неслучайной и в семейный Фонд Клинтонов регулярно поступали средства со стороны Юнуса. Так или иначе, но предприниматель был своеобразным спонсором четы. И как раз в бытность госсекретарем Хиллари Клинтон указала американским дипломатам высокого ранга оказывать давление на премьер-министра Бангладеша Шейху Хасину Вазеду и её семью. В частности, демократка угрожала сыну бангладешского высокопоставленного чиновника проведением полного налогового аудита его деятельности в США, если его мать не прекратит расследование.

В свою очередь, председатель юридического комитета Сената Конгресса США уже обратился к нынешнему госсекретарю США Рексу Тиллерсону с просьбой предоставить комитету всю необходимую документацию за тот период.

При этом не стоит забывать, что в комитете по надзору и правительственной реформе Палаты представителей, не прекращается расследование дела об использовании Хиллари Клинтон личного компьютерного сервера для ведения служебной переписки по электронной почте.

Если информация по этим двум делам подтвердится и их доведут до логического конца, то бывшему госсекретарю придется несладко. Даже если её не запрут, например, под домашний арест, то репутация бабули Клинтон будет полностью обрушена. Она будет осаждена и может, наконец, успокоится, окончательно проиграв Трампу. Кстати, что касается американского президента, то он, вероятно, приложит максимум усилий, чтобы Хиллари Клинтон получила по заслугам.

В свою очередь для России такая ситуация «на руку». Если Хиллари Клинтон «вставят кляп», то антироссийской пропаганды в США станет намного меньше. А, может быть, дойдет и до того, что американский президент все-таки начнет сотрудничать с Москвой, и государства попытаются наладить взаимовыгодные связи. Так или иначе, но американец не отказывается от своих предвыборных обещаний. Просто ему мешает одна госпожа и её сподручные.

Антон Орловский