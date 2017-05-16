Владимир Путин научит жизни «зеленого» Эммануэля Макрона

Да, во многом можно признать, что президентство Эммануэля Макрона «неудобно» для России. Этот политик во время предвыборной кампании выражал антироссийские взгляды, а его первой поездкой в качестве президента Франции стал визит к «матерой» Ангеле Меркель. Однако Владимир Путин и в этой непростой ситуации может найти выход.

«Итак, Макрон? В любом случае, это будет лучше… Но не так хорошо, как при Шираке!» — именно так, по словам бывшего премьер-министра Франции Жан-Пьера Раффарена, высказался Путин, когда говорил с ним с глазу на глаз на форуме «Один пояс – один мир» в Пекине.

Даже эти слова в кулуарах, прежде всего, выдают склонность Владимира Путина следовать узкопрактическим интересам, соображениям пользы и выгоды. Очевидно, что российский лидер еще задолго до победы на выборах Эммануэля Макрона, продумывал, и просчитывал «неудобный» финал.

У самого же «зеленого» президента Франции на уме идея закрепиться в «западном клубе русофобов». Именно по этой причине еще до победы он заявлял: «Я не буду подчиняться диктату Путина». Именно по этой причине первой его поездкой стал визит Ангеле Меркель. Ведь именно фрау является опытным куратором Евросоюза.

Впрочем, даже если Эммануэль Макрон объездит всех политиков в мире, он ничуть не повысит свою репутацию в глазах Владимира Путина, с которым собрался бороться. Российский лидер, как гениальный стратег, опытный политик, выдающийся дипломат, сведет любую попытку нападения «зеленого» француза на «нет».

Да и нужно ли вообще это нападение на Россию? Да, конечно, антироссийские взгляды в последнее время в тренде. Однако сам же Макрон собирается вместе с властями Германии постепенно отменять экономические санкции и развивать партнерство Евросоюза с РФ, в случае решения вопросов по Украине и Сирии.

Так или иначе, но у Эммануэля Макрона нет никаких рычагов, чтобы надавить на Владимира Путина. Российский лидер даже в самой сложной ситуации может уйти в пат, если это, конечно, будет нужно. Что же касается угрозы санкций, то они как показало время, никого не напугали. Так, раззадорили и дали толчок к развитию собственного производства!

Владимир Путин на этом этапе сотрудничества с Францией, вероятно, выберет выжидательную тактику. Посмотрит, что будет «выдавать» Макрон. Так или иначе, будет учить жизни «зеленого» политика, который кроме как громкими заявлениями пока не отметился. Так что с него взять? Сам в Москву прибежит!

Антон Орловский