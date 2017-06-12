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дата публикации 12.06.17 11:50
скаут: НикСтан;
 
 

Плевать на всех, митингую где хочу: Навальный перенес митинг на Тверскую

«Кандидат» Навальный вчера вечером выложил срочный видеоролик на Youtube, в котором сообщил о переносе митинга с проспекта Сахарова на Тверскую улицу.


Как оказалось, ни один подрядчик не согласился собрать сцену на проспекте Сахарова, где должен был пройти согласованный с властями митинг, рассказал Навальный. В связи с чем оппозиционер и решил организовать несанкционированный митинг на Тверской.

Как поясняет Навальный, подрядчики один за другим отказались строить сцену, последний отказался в воскресенье, пояснив отказ запретом начальства. Навальный, естественно, объявил, что это происки Кремля. Ну да, в Кремле чиновникам больше заняться нечем, кроме как мешать Навальному строить сцену.

Навальный прекрасно осведомлен, что на Тверской проходит фестиваль «Времена и эпохи. Собрание». Собственно, из-за проведения фестиваля ему и было отказано в проведении митинга на Тверской. Однако когда такие «мелочи» останавливали Навального? Так даже и «лучше» - больше шансов устроить потасовки. Естественно, сотрудники полиции будут восстанавливать порядок, самых буйных активистов, конечно, задержат. Что Навальному и надо. А то как-то неинтересно ему будет ругать «кровавый режим», если никого не задержат.

И плевать Навальному, что на фестиваль реконструкторов собираются семьи с детьми, плевать, что кто-то может пострадать. Даже на сторонников своих плевать, которых могут просто побить за срыв фестиваля.

Навальному просто повод нужен, чтобы спровоцировать людей нарушить закон. Ведь митинг на Сахарова был согласован, что в значительной степени усложняет организацию провокаций. А зачем Навальному спокойный митинг без провокаций? Нет, надо, чтобы были задержание и картинные позы в автозаке.

Кстати, малолетние активисты уже успели разнести по сети фото баррикад на Тверской, подготовленных для фестиваля, как «баррикады против Навального».


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теги: Россия  
   
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