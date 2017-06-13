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опубликовано редакцией на Переводике 13.06.17 09:11
скаут: НикСтан;
 
 

Почему Алексей Навальный оболгал «Яндекс»?

В полдень Навальный опубликовал в своем блоге пост «Яндексу и яндексовцам», где обвинил сотрудников крупнейшей IT-компании в том, что они превратили «Яндекс.Новости» в инструмент создания и распространения лжи.


На самом деле новости о митингах присутствуют в сюжетах агрегатора. Пресс-секретарь «Яндекса» Ася Мелкумова доходчиво объяснила, почему обвинения Навального необоснованны:


«Наша позиция очень простая: заголовки есть в топе, это видно на скриншотах и в московском выпуске, и в региональном выпуске. Если в топе что-то не появляется или уходит, значит, про это не очень много источников пишет. Но у нас есть скриншоты, на которых видно, что за полчаса и через полчаса после начала митинга эта тема вылезает в топ в самых разных формулировках и вариациях: митинг начался, митинг перенесён, реакция московских властей».


Представитель компании добавила, что «Яндекс» не пишет новости сам и не редактирует топ новостей.

Чтобы проверить заявление Навального, достаточно зайти в раздел сайта “Яндекс.Новости”. Из представленных ниже скриншотов видно, что новости о митингах есть в топе «Яндекса».


Топ по регионам:


Владивосток


Иркутск


Кемерово


Красноярск


Новосибирск


Самара


Санкт-Петербург


Томск


Хабаровск


Челябинск


Москва



Спрашивается, зачем Навальный оболгал «Яндекс»? В данной ситуации поймать его с поличным не составило труда. Обвиняя «Яндекс» в замалчивании, он сам попался на лжи.


Причина такого поведения лежит на поверхности. Алексей Навальный еще вчера оценил ситуацию и понял, что в Москве он не соберет достаточное количество людей на проспекте Сахарова, поэтому спешно перенес митинг на Тверскую. Утром 12 июня Навальный увидел, что и в регионах на акции протеста выходит мало его единомышленников. Для того, чтобы оправдать немногочисленность митингов, он обвинил «Яндекс.Новости» в цензуре. Это не что иное, как очередная манипуляция сторонниками, ведь Навальному гораздо выгоднее представить все так, будто поисковые системы и СМИ участвуют в сговоре против Алексея. Такой ход себя не оправдал — очередная ложь Алексея была тут же опровергнута.


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теги: Россия, Митинги  
   
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